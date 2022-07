Synchronoss amplia suporte de plataforma para Alibaba e Google Cloud

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

BRIDGEWATER, N.J., July 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” ou a “Empresa”) (Nasdaq: SNCR), líder global e inovadora em nuvem, mensagens e produtos e plataformas digitais, anunciou hoje que seu conjunto de nuvem e e-mail pessoais homônimos foram certificados no Alibaba Cloud e no Google Cloud, respectivamente. Além do Amazon AWS e do Oracle OCI já em uso, as novas certificações fornecem aos clientes ambientes multinuvem para a implantação e escala de o Synchronoss Personal Cloud e Synchronoss Email Suite em todo o mundo.



A Synchronoss Personal Cloud e a Synchronoss Email Suite são utilizados pelos principais provedores de serviços em todo o mundo, com suporte para mais de 250 milhões de assinantes. Cada provedor de serviços tem seus próprios requisitos específicos, incluindo de segurança de conteúdo, soberania de dados, conformidade e custo. O suporte para Alibaba e Google Cloud permite que os provedores de serviços ampliem sua implantação em ambientes e regiões de múltiplas nuvens, garantindo segurança, acessibilidade e confiabilidade. A Synchronoss está bem-posicionada para entregar seus produtos a clientes em toda a Ásia e além, agora que a Personal Cloud está certificada nas plataformas Alibaba e Google.

“Nossos clientes globais têm requisitos específicos para desempenho, custo, conformidade e, o mais importante, soberania de dados”, disse Patrick Doran, Diretor de Tecnologia da Synchronoss. “Ao estender o Personal Cloud para Alibaba e Email Suite no Google Cloud, a Synchronoss passa a oferecer soluções no país seguras, otimizadas para custos, confiáveis e escaláveis, mantendo nossa estratégia de suporte a ambientes de nuvem híbridos e múltiplos.”

“A combinação do Synchronoss Email Suite entregue via Google Cloud fornece aos clientes uma solução altamente escalável e confiável facilmente acessível em todo o mundo”, disse Gia Winters, Diretora Administrativa do Google Cloud. “Estamos prontos para apoiar a Synchronoss com a nossa infraestrutura para acompanhar a demanda em territórios-chave para seu portfólio de produtos em todo o mundo.”

Os principais provedores de serviços de Nível Um utilizam o Synchronoss Personal Cloud, o Synchronoss Email Suite ou ambos para gerenciar mais de 250 milhões de assinantes em todo o mundo, com capacidade de armazenamento e gerenciamento de mais de 142 petabytes de dados.

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss Technologies (Nasdaq SNCR) cria software que capacita empresas ao redor do mundo a se conectarem com seus assinantes de forma confiável e significativa. O conjunto de produtos da empresa ajuda a agilizar as redes, simplificar a integração e envolver os assinantes, permitindo novos fluxos de receita, redução dos custos e aumento da velocidade no mercado. Centenas de milhões de assinantes confiam nos produtos da Synchronoss que se mantêm em sincronia com as pessoas, serviços e conteúdo que elas gostam. É por isso que mais de 1.300 funcionários talentosos da Synchronoss em todo o mundo se esforçam todos os dias para reimaginar um mundo em sincronia. Saiba mais em www.synchronoss.com

Contato de Relações com a Mídia:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

Contato de Relações com Investidores:

Matt Glover / Tom Colton

Gateway Group, Inc.

SNCR@gatewayir.com