Synchronoss ขยายการสนับสนุนแพลตฟอร์มสำหรับ Alibaba และ Google Cloud

การรับรองดังกล่าวได้ตอบสนองความต้องการในการจัดหาสภาพแวดล้อมแบบ Multi-Cloud ให้กับลูกค้าเพื่อปรับใช้ Synchronoss Personal Cloud และ Synchronoss Email Suite ทั่วโลก

July 13, 2022 12:41 ET | Source: Synchronoss Technologies, Inc. Synchronoss Technologies, Inc.

Bridgewater, New Jersey, UNITED STATES