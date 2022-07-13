Synchronoss扩展了对Alibaba和Google Cloud的平台支持

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新泽西布里奇沃特, July 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云、消息推送以及数字产品和平台领域的全球领先企业和创新企业Synchronoss Technologies, Inc.（“Synchronoss”或“公司”）（纳斯达克股票代码：SNCR）今天宣布，其同名的个人云和电子邮件套件已分别在Alibaba Cloud和Google Cloud上获得认证。 除了Amazon AWS和Oracle OCI已在使用外，新认证还为客户提供多云环境，让客户在全球部署和扩展Synchronoss Personal Cloud和Synchronoss Email Suite。

Synchronoss Personal Cloud和Synchronoss Email Suite被世界各地的领先服务提供商使用，支持着2.5亿多用户。每个服务提供商都有自己的具体要求，包括内容安全、数据主权、合规和成本。支持Alibaba和Google Cloud使服务提供商能够在多云环境和地区扩展部署，同时确保安全性、可访问性和可靠性。Synchronoss已经准备好为亚洲及其他地区的客户提供产品，现在Personal Cloud已经在Alibaba和Google平台上通过认证。

Synchronoss首席技术官Patrick Doran表示：“我们的全球客户在绩效、成本、合规，特别是数据主权方面有特定要求。通过在Alibaba上扩展Personal Cloud，在Google Cloud上扩展Email Suite，Synchronoss就能够提供安全、成本优化、可靠且可扩展的国内解决方案，维护我们支持混合和多云环境的战略。”

Google Cloud董事总经理Gia Winters表示：“经Google Cloud提供的Synchronoss Email Suite组合，为客户提供可在全球范围内轻松访问的高度可扩展且可靠的解决方案。我们期待通过我们的基础设施支持Synchronoss，跟上世界关键地区对其产品组合的需求。”

主要一级服务提供商利用Synchronoss Personal Cloud、Synchronoss Email Suite或这两者，管理全球2.5亿多用户，存储和管理超过142拍字节的数据。

关于Synchronoss

Synchronoss Technologies（纳斯达克股票代码：SNCR）主营软件开发，帮助全球公司以值得信赖和有意义的方式与其订阅用户建立联系。公司的系列产品着力精简网络、简化加入流程，并吸引订阅客户以释放新的收入流、降低成本和加快产品上市速度。数以亿计的订阅用户信任Synchronoss产品，以随时与他们喜爱的人、服务和内容保持同步。为此，Synchronoss的1300余名才华横溢的员工每天都在全球各地努力重塑同步世界。如需了解更多详情，请访问：www.synchronoss.com。

媒体关系联系人：

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

投资者关系联系人：

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SNCR@gatewayir.com



