Synchronoss 擴展對 Alibaba 和 Google Cloud 的平台支援

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新澤西州布里奇沃特, July 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 雲端、訊息和數碼產品及平台的全球領導者和創新者 Synchronoss Technologies, Inc.（「Synchronoss」或「公司」）(Nasdaq: SNCR) 今日宣佈其同名的個人雲端和電郵套件已分別在 Alibaba Cloud 和 Google Cloud 上獲得認證。除了已經在使用的 Amazon AWS 和 Oracle OCI 之外，新認證還為客戶提供了多雲端環境來部署和擴展全球 Synchronoss Personal Cloud和 Synchronoss Email Suite。



Synchronoss Personal Cloud 和 Synchronoss Email Suite 被全球領先的服務供應商使用，支援超過 2.5 億用戶。每個服務供應商都有自己的特定要求，包括內容安全、數據主權、合規和成本。透過支援 Alibaba 和 Google Cloud，服務供應商可以跨多雲端環境和地域擴展其部署，同時確保安全、可存取和可靠。由於 Personal Cloud 在 Alibaba 和 Google 平台上獲得認證，Synchronoss 已做好準備向亞洲及其他地區的客戶提供其產品。

Synchronoss 技術總監 Patrick Doran 表示：「我們的全球客戶在性能、成本、合規以及關鍵的數據主權方面有特定的要求。透過在 Alibaba 擴展 Personal Cloud 和在 Google Cloud 擴展 Email Suite，Synchronoss 能夠提供安全、成本優化、可靠且可擴展的國內解決方案，堅守我們支援混合和多雲端環境的策略。」

Google Cloud 董事總經理 Gia Winters 表示：「透過 Google Cloud 交付的 Synchronoss Email Suite 為客戶提供可在全球輕鬆存取的高度可擴展且可靠的解決方案。我們期待透過我們的基礎設施支援 Synchronoss，以緊貼全球主要地區在其產品組合中的需求。」

領先的一級服務供應商利用 Synchronoss Personal Cloud、Synchronoss Email Suite 或兩者來管理全球超過 2.5 億的訂戶、儲存和管理超過 142 PB 的數據。

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) 構建軟件，旨在讓全球公司以值得信賴和有意義的方式與其訂戶建立連繫。公司的產品系列有助精簡網絡、簡化入職和吸引訂戶進行互動，以推動新收入來源、降低成本並提高上市速度。至今已有數億位用戶信任 Synchronoss 產品，與其喜愛的人們、服務及內容保持同步。因此，全球有超過 1,300 名才華橫溢的 Synchronoss 員工每天努力重新構建一個同步的世界。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.synchronoss.com。

傳媒關係聯絡：

Domenick Cilea

｜電郵：Springboard

dcilea@springboardpr.com

投資者關係聯絡：

Matt Glover / Tom Colton

Gateway Group, Inc.

SNCR@gatewayir.com