Cet automne, les Canadiens pourront s’évader sur la côte ensoleillée de Cayo Largo à Cuba, destination maintenant offerte chez Sunwing au Canada

English French

MONTRÉAL, 13 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nous invitons les clients de Sunwing à être parmi les premiers cet automne à expérimenter les vacances repensées en hôtel-boutique dans la destination tropicale de Cayo Largo, à Cuba. Considérée comme la côte ensoleillée de Cuba grâce à ses 25 km de rivages immaculés de sable blanc et à son atmosphère estivale tout au long de l’année, Cayo Largo est offerte par Sunwing aux Canadiens à la recherche d’une escapade sans pareille. Avec son emplacement privilégié et ses températures chaudes, la destination séduira les voyageurs les plus exigeants.



« Cuba est depuis longtemps l’un des endroits préférés des clients canadiens de Sunwing. Nous étoffons actuellement nos services pour accueillir un plus grand nombre de clients sur cette magnifique île. Sunwing est ravi de faire revivre Cayo Largo en tant que voyagiste principal sur le marché canadien pour cette destination », a expliqué Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « Cayo Largo offre une expérience intime dans des hôtels-boutiques présents nulle part ailleurs à Cuba, ainsi que du beau temps, de belles plages, de nouveaux forfaits tout compris. Et maintenant, avec un permis international d’importation alimentaire exclusif, cette destination procure plus de variété de nourriture, et le tout, à un prix attrayant. Nous prévoyons vendre rapidement les forfaits d’automne et d’hiver dans cet endroit prisé : c’est donc le bon moment pour nos clients de réserver leurs prochaines escapades ».

Plusieurs hôtels sont en reconstruction ou en rénovation pour ouvrir dès novembre 2022. Les 11 hôtels changeront de nom et deviendront des propriétés Grand Memories Resorts & Spa, Memories Resorts & Spa, Starfish Resorts et Villa. Ce changement signifie que les clients de Sunwing auront encore plus d’occasions de profiter du meilleur de Cayo Largo, accompagné de l’excellence du service renommé de ces enseignes. Ces centres de villégiature peuvent être réservés dès maintenant pour des vacances d’automne 2022 ou d’hiver 2023 à partir du 1er novembre 2022.

Situé à l’extrême sud de la côte de Cuba, Cayo Largo offre plein d’activités aux amoureux de la nature et aux passionnés de voyages. Ce coin de paradis leur fera découvrir certaines des meilleures conditions de plongée des Caraïbes au milieu de la faune et la flore aquatiques avec plus de 30 sites de plongée, une réserve marine protégée, ainsi que plus de 200 épaves antiques.

L’île s’engage également à protéger l’intégrité de l’environnement et garantir le développement durable afin que Cayo Largo soit aussi désirable pour les générations présentes que futures. Cet engagement se traduit par l’utilisation exclusive de véhicules électriques, l’interdiction d’utiliser du plastique et la mise en place d’une gestion durable des ressources en eau.

Avec des hôtels-boutiques tout compris ou des villas adaptées à chaque style de vie, les voyageurs les plus exigeants pourront trouver ce qu’ils désirent et vivre une expérience extraordinaire, le tout à 15 minutes de l’aéroport de Cayo Largo.

Les hôtels conviendront à une variété de styles de vacances :

Des hôtels familiaux avec des commodités appréciées des clients de tout âge, notamment le Grand Memories Cayo Largo, le Memories Cayo Largo, le Starfish Cayo Largo, le Villa Coral, le Villa Linda Mar, le Villa Marina, le Villa Serena et le Villa Soledad;

Des hôtels réservés aux adultes, lieux paradisiaques pour les amis et les couples, notamment le Sanctuary at Grand Memories Cayo Largo et le Villa Caprice;

Les clients à la recherche d’un hôtel accueillant autant la communauté 2SLGBTQ+ que les gens de tous les horizons apprécieront le Villa Natura réservée aux adultes.



Les clients de Sunwing peuvent réserver leur séjour à Cayo Largo dès aujourd’hui pour des voyages débutant le 1er novembre 2022. Sunwing propose cinq vols directs hebdomadaires à partir de plusieurs aéroports et possiblement d’autres vols pour les saisons d’automne et d’hiver, en fonction de la demande des clients. L’horaire actuel des vols sera le suivant :

De Toronto à Cayo Largo, les vendredis dès le 4 novembre 2022;

De Montréal à Cayo Largo, les vendredis dès le 4 novembre 2022;

De Québec à Cayo Largo, les samedis dès le 17 décembre 2022;

De Ottawa à Cayo Largo, les samedis dès le 17 décembre 2022;

De Halifax à Cayo Largo, les mardis dès le 10 janvier 2023.

De plus, les clients qui réservent d’ici le 28 juillet 2022 bénéficient encore de la prime Réservez tôt de Sunwing, des dépôts réduits et d’autres avantages. Pour une plus grande tranquillité d’esprit, les clients peuvent acheter l’une des options d’assurance voyage complète du voyagiste avant leur voyage d’automne ou d’hiver.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés vers les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

Pour plus de détails :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7e84ecf9-2c61-44dd-a0e2-5a502483d720/fr