Jean-Luc Landry acquiert des débentures de Terranueva

MONTRÉAL, 13 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jean-Luc Landry (l’« Acquéreur ») annonce qu’il a acquis directement et indirectement des débentures de Corporation Terranueva (« Terranueva ») convertibles en actions ordinaires du capital social de Terranueva (« Actions ordinaires ») à un prix de conversion de 0,08 $ par Action ordinaire (« Débentures »), pour une contrepartie payée en espèces pour un montant de 2 315 750 $ en montant principal convertibles en un maximum de 28 946 875 Actions ordinaires si conversion survient.

Ces Débentures ont été acquises dans le cadre d’un placement privé (le « Placement privé ») de Débentures émises par Terranueva pour un montant principal total de 2 950 000 $ (le « Montant principal total ») convertibles en un maximum potentiel de 36 875 000 Actions ordinaires.

Immédiatement avant la clôture du Placement privé, l'Acquéreur contrôlait indirectement par une société de gestion 396 179 Actions ordinaires et des débentures d’un montant principal de 66 666,66 $ convertibles en un maximum potentiel de 444 444 Actions ordinaires ainsi qu’avait la propriété directe de 11 981 000 Actions ordinaires, 11 875 000 bons de souscription exerçables en autant d’Actions ordinaires et 100 000 options exerçables en autant d’Actions ordinaires, soit un total sur une base non diluée de 12 377 179 Actions ordinaires qui représentent 26,92 % des Actions ordinaires alors émises et en circulation (42,47% sur une base partiellement diluée si tous ces titres convertibles étaient exercés).

L'acquisition direct et indirecte de Débentures pour un montant principal de 2 315 750 $ convertibles en un maximum potentiel de 28 946 875 Actions ordinaires supplémentaires n’a pas augmenté sur une base non diluée la propriété ou le contrôle direct et indirect de l'Acquéreur (augmenté de 13,95 % sur une base partiellement diluée si tous les titres convertibles et le Montant principal total étaient exercés ou convertis).



L'Acquéreur a acquis les Débentures à des fins d'investissement uniquement.

La Bourse des valeurs canadiennes ne s’est nullement prononcée sur le bien-fondé de l’opération projetée, et n’a ni approuvé ou ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. La Bourse des valeurs canadiennes et ses fournisseurs de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans ses politiques) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.