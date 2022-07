Mandalay Resources Corporation meddelar sina produktions- och försäljningsresultat för andra kvartalet 2022

TORONTO, July 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag sina produktions- och försäljningsresultat för andra kvartalet 2022.



Produktionshöjdpunkter för andra kvartalet:

Konsoliderad produktion av säljbar guldekvivalent och försäljning av 23 305 respektive 26 781 uns; och

Costerfield uppnår en genomsnittlig bearbetningshalt¹ för guldekvivalent på 17,1 g/t, vilket resulterar i att 14 989 uns guldekvivalent produceras.

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar:

”Bolagets produktion för andra kvartalet understeg förväntningarna när vi bröt områden som utökade fotavtrycket och låg utanför de planerade utvecklingsområdena vid båda gruvorna. Trots att produktionen är lägre än under tidigare kvartal förväntar vi oss förbättringar vid båda anläggningarna när vi påbörjar brytning av mer centraliserade höghaltiga områden under andra halvåret.

”Costerfield producerade 14 989 uns säljbar guldekvivalent under andra kvartalet – lägre än under första kvartalet 2022. Två viktiga faktorer bidrog till detta. För det första bröt vi inom Youle-fyndighetens nedre yttre gränser, som fortsatte längre ut än väntat, men med lägre halter än de centrala delarna av Youle. Även om materialet var av lägre halt än vad som tidigare utvunnits, var det fortfarande lönsamt och utvecklingen fortsatte för att inte sterilisera malmen.

”För det andra drabbades anläggningen av ett ovanligt stort antal sjukskrivningar under kvartalet eftersom covidregelverket inte tillät personer med influensaliknande symtom att komma in på anläggningen. Detta påverkade vår produktion under jord, vilket tvingade verksamheten att bearbeta mer lager av lägre halter än planerat. Sammantaget uppnådde vi ännu ett mycket lönsamt kvartal med en genomsnittlig bearbetningshalt för guldekvivalenter på 17,1 g/ton. Detta fortsatt starka resultat gjorde det möjligt för Costerfield att producera 32 236 uns säljbart guldekvivalent under första halvåret, cirka 6 % högre jämfört med den sexmånadersperiod som slutade i juni 2021.

”Björkdal producerade 8 316 säljbara uns guld under detta kvartal, vilket var mindre än planerat på grund av lägre genomströmningsnivåer och inmatningstakt vid bearbetningsanläggningen. Bearbetade halter minskade i förhållande till föregående kvartal eftersom vi bröt områden med lägre halter i gruvplanen och flera viktiga strossningar gav lägre halter jämfört med blockmodellen. Avstämningsarbete pågår för att förstå denna underprestation. Under tredje kvartalet kommer gruvverksamheten att fokusera på produktionsområden med högt förtroende. Halter påverkades också av att utvecklingsarbetet i flera områden fortsatte längre än planerade strossningsgränser där lönsamma halter fortsatte, vilket i slutändan fördröjde produktionen i dessa områden. Antalet bearbetade ton var också lägre än första kvartalet eftersom det djupare Aurora-materialet, som togs i produktion under andra kvartalet, var svårare än vad som bearbetats historiskt sett, vilket resulterade i en lägre gruvproduktion. Vi överväger alternativ för att höja bearbetningstakten, inklusive att omvandla kvarnarna till sorterande utmatningskvarnar som möjliggör högre malningstakt.

”Som alltid är vi fast beslutna att leverera bra resultat och är övertygade om att vi kommer att uppnå vår operativa och finansiella prognos för 2022. Vi förväntar oss att halterna kommer att förbättras under resten av 2022 på båda anläggningarna och ser fram emot att visa verksamhetens hållbarhet och tillväxtpotential.”

Säljbar produktion för kvartalet som slutade 30 juni 2022:

Under andra kvartalet 2022 producerade bolaget totalt 19 395 uns guld och 523 ton antimon, vilket representerar totalt 23 305 uns guldekvivalent jämfört med 22 707 uns guld, 858 ton antimon och 87 062 uns silver under andra kvartalet 2021, vilket motsvarar totalt 28 843 uns guldekvivalent.

Produktionen vid Björkdal uppgick till 8 316 uns guld under andra kvartalet 2022 jämfört med 10 941 uns guld under andra kvartalet 2021.

Produktionen vid Costerfield uppgick till 11 079 uns guld och 523 ton antimon under andra kvartalet 2022 jämfört med 9 959 uns guld och 858 ton antimon under andra kvartalet 2021.



Säljbar produktion för de sex månader som slutade 30 juni 2022:

Bolaget producerade totalt 43 976 uns guld och 1 206 ton antimon, vilket motsvarar en produktion på totalt 52 936 uns guldekvivalent jämfört med 46 368 uns guld, 1 690 ton antimon och 130 761 uns silver under motsvarande halvår 2021, vilket motsvarar totalt 57 519 uns guld ekvivalent.

Produktionen vid Björkdal uppgick till 20 700 uns guld.

Produktionen vid Costerfield uppgick till 23 276 uns guld och 1 206 ton antimon.



Tabell 1 – Säljbar produktion för andra kvartalet och halvåret 2022 och 2021

Metal Source Three months

ended

June 30

2022 Three months

ended

June 30

2021 Six months

ended

June 30

2022 Six months

ended

June 30

2021 Gold (oz) Björkdal 8,316 10,941 20,700 22,796 Costerfield 11,079 9,959 23,276 21,041 Cerro Bayo - 1,807 - 2,531 Total 19,395 22,707 43,976 46,368 Antimony (t) Costerfield 523 858 1,206 1,690 Silver (oz) Cerro Bayo - 87,062 - 130,761 Average quarterly prices: Gold US$/oz 1,875 1,814 Antimony US$/t 14,018 10,272 Total Gold Eq. (oz)(1) Björkdal 8,316 10,941 20,700 22,796 Costerfield 14,989 14,818 32,236 30,276 Cerro Bayo - 3,084 - 4,447 Total 23,305 28,843 52,936 57,519

Kvartalsvis produktion av uns guldekvivalent (”guldekv. (uns)”) beräknas genom att säljbar kvantitet av guld (”Au”), silver (”Ag”) och antimon (”Sb”) under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. De två beloppen adderas sedan till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Guldets och silvrets genomsnittspris under perioderna beräknas som genomsnittet av dagliga stängningskurser på London Metal Exchange under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Antimonets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av det dagliga genomsnittet av högsta och lägsta lagerpriser på Rotterdambörsen under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Källan för Au- och Ag-priserna är www.transamine.com , och för Sb-priset www.metalbulletin.com .





Försäljning för kvartalet som slutade 30 juni 2022:

Under andra kvartalet 2022 sålde bolaget totalt 21 189 uns guld och 748 ton antimon, vilket motsvarar totalt 26 781 uns guldekvivalent jämfört med 23 147 uns guld, 644 ton antimon och 90 024 uns silver under andra kvartalet 2021, vilket motsvarar totalt 28 115 uns guldekvivalent.

Björkdal sålde 8 976 uns guld under andra kvartalet 2022 jämfört med 12 132 uns guld under andra kvartalet 2021.

Costerfield sålde 12 213 uns guld och 748 ton antimon under andra kvartalet 2022 jämfört med 9 287 uns guld och 644 ton antimon under andra kvartalet 2021.





Försäljning för halvåret som slutade 30 juni 2022:

Bolaget sålde 45 572 uns guld och 1 275 ton antimon, vilket motsvarar totalt 55 061 uns guldekvivalent jämfört med 47 747 uns guld, 1 616 ton antimon och 90 024 uns silver under det första halvåret 2021, vilket motsvarar totalt 57 828 uns guldekvivalent.

Björkdal sålde 21 110 uns guld.

Costerfield sålde 24 462 uns guld och 1 275 ton antimon.





Tabell 2 – Försäljning för andra kvartalet och halvåret 2022 och 2021

Metal Source Three months

ended

June 30

2022 Three months

ended

June 30

2021 Six months

ended

June 30

2022 Six months

ended

June 30

2021 Gold (oz) Björkdal 8,976 12,132 21,110 24,208 Costerfield 12,213 9,287 24,462 21,811 Cerro Bayo - 1,728 - 1,728 Total 21,189 23,147 45,572 47,747 Antimony (t) Costerfield 748 644 1,275 1,616 Silver (oz) Cerro Bayo - 90,024 - 90,024 Average quarterly prices: Gold US$/oz 1,875 1,814 Antimony US$/t 14,018 10,272 Silver US$/oz 22.71 26.61 Total Gold Eq. (oz)1 Björkdal 8,976 12,132 21,110 24,208 Costerfield 17,805 12,934 33,951 30,571 Cerro Bayo - 3,049 - 3,049 Total 26,781 28,115 55,061 57,828

Kvartalsvis såld guldekvivalent (uns) beräknas genom att säljbar kvantitet av guld och antimon under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. Sedan adderas de två beloppen till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Källan för Au- och Ag-priserna är www.transamine.com , och för Sb-priset är www.metalbulletin.com . Priser under veckoslut och helgdagar är hämtade från närmaste föregående arbetsdag.





Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser, som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan). Företaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett signifikant positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att arbeta på ett säkert och hållbart sätt, samtidigt som bolaget utvecklar en hög nivå av samhälls- och medarbetarengagemang.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom vinstgivande drift och fortsatt regionalt prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets huvudsakliga mål att fortsätta bryta den höghaltiga Youle-ådern i Costerfield, gå in på djupet i Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta leverera höghaltig malm till bearbetningsanläggningen samt utvidga Youles mineralreserver. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen och andra områden med högre halter för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade produktion av guld och antimon samt kostnader för räkenskapsåret 2022. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 31 mars 2022. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com . Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till visade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.