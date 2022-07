Extension du support après-vente de Nikkiso Cryogenic Service

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Californie, 13 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le groupe Clean Energy & Industrial Gases (le « Groupe ») de Nikkiso Cryogenic Industries, qui fait partie du groupe de sociétés Nikkiso Co., Ltd (Japon), est heureux d'annoncer l'intégration du service après-vente de Nikkiso Cryo au sein du réseau Nikkiso Cryogenic Service (NCS).



Cette intégration élargit la portée des offres de service après-vente et de support NCS pour inclure les pompes Nikkiso Cryo et Nikkiso ACD, ainsi que les turbodétendeurs. Elle étend également son empreinte mondiale pour le marché secondaire de Nikkiso Cryo en ajoutant des ventes directes et un support de service sur le terrain via chacune de ses installations mondiales. L'équipe de service sur le terrain assurera les révisions et la mise en service à la fois dans ses centres et sur site, lui permettant ainsi de fournir une assistance rapide aux échelons local et régional.

De plus, chacune de ses installations dispose d'un personnel formé en usine offrant une connaissance approfondie de toutes les gammes de produits Nikkiso. Elle maintient également un important stock de pièces de rechange qui lui permet d'assurer une livraison rapide de l'équipement, réduisant ainsi les temps d'arrêt coûteux.

« Avec cette extension, nous sommes impatients de maximiser nos ressources et notre service. Cela nous permettra également de répondre plus rapidement aux besoins de nos clients, en fournissant une assistance, un service et des solutions personnalisés », a déclaré Jim Estes, président de Nikkiso Cryogenic Service.

Cette intégration reflète l'engagement continu de Nikkiso d'être à la fois présent mondialement et localement pour ses clients.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd'hui membre de Nikkiso Co., Ltd.) et ses entreprises membres fabriquent et entretiennent des équipements de traitement du gaz cryogénique (pompes, turbodétendeurs, échangeurs thermiques, etc.), et des usines de traitement pour les gaz industriels, la liquéfaction du gaz naturel (GNL), la liquéfaction de l'hydrogène (LH2) et le cycle organique de Rankine pour la récupération de la chaleur perdue. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d'ACD, de Nikkiso Cryo, de Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, de Cosmodyne et de Cryoquip, et d'un groupe administré en commun comptant une vingtaine d'entités opérationnelles.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et www.nikkiso.com .