Nikkiso Cryogenic expande suporte de pós-venda

TEMECULA, Califórnia, July 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grupo”) da Nikkiso Cryogenic Industries, parte do grupo de empresas da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o prazer de anunciar a integração do serviço pós-venda da Nikkiso Cryo na rede Nikkiso Cryogenic Service (NCS).



Esta integração expande o escopo do serviço e suporte pós-venda NCS para incluir a Nikkiso Cryo e as bombas Nikkiso ACD, bem como expansores turbo. A empresa também está expandindo sua presença global para o pós-venda Nikkiso Cryo, adicionando vendas diretas e suporte de serviço de campo em cada uma das suas instalações globais. A equipe de serviço de campo fornecerá revisões e comissionamento tanto nos seus centros quanto no local, permitindo o fornecimento de suporte imediato local e regionalmente.

Além disso, todas as instalações contam com funcionários treinados na fábrica, proporcionando conhecimento especializado de todas as linhas de produtos Nikkiso. A empresa também mantém um grande estoque de peças sobressalentes para entrega rápida de equipamento, minimizando o tempo de inatividade dispendioso.

“Com essa expansão esperamos maximizar nossos recursos e serviços. Isso também nos permitirá responder mais rapidamente às necessidades dos nossos clientes, com o fornecimento de suporte, serviço e soluções individuais”, disse Jim Estes, Presidente da Nikkiso Cryogenic Service.

Esta integração reflete o objetivo da Nikkiso de dar continuidade ao compromisso de ser uma presença global e local para seus clientes.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora parte da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica e presta serviços para equipamentos de processamento de gás criogênico projetados (bombas, turbo expansores, trocadores de calor, etc.) e plantas de processo para Gases Industriais, Liquefação de Gás Natural (GNL), Liquefação de Hidrogênio (LH2) e Ciclo Rankine Orgânico para Recuperação de Calor de Resíduos. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

Para mais informação, visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com .