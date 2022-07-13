Nikkiso Cryogenic Service的售后支持扩大

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加州特曼库拉, July 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）集团公司旗下的Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group（以下简称“集团”）很高兴地宣布，Nikkiso Cryo的售后服务将与Nikkiso Cryogenic Service (NCS) 网络进行整合。



此次整合扩展了NCS提供的售后服务和支持的范围，将Nikkiso Cryo和Nikkiso ACD泵以及涡轮膨胀机包括在内。双方还将通过其各自的全球设施增加直接销售和外勤服务支持，扩大Nikkiso Cryo售后市场的全球业务覆盖范围。外勤服务团队将在其中心和现场提供大修和调试服务，使其能够在当地和区域范围内提供及时支持。

此外，每处设施都有经过工厂培训的员工，具有Nikkiso所有产品系列的专业知识。他们还维持了大量的备件库存，使其能够提供设备的快速交付，从而最大限度地减少昂贵的停机时间。

“通过此次扩张，我们期待着最大限度地利用我们的资源和服务。这还将使我们能够更快速地响应客户的需求，提供单独的支持、服务和解决方案。”Nikkiso Cryogenic Service总裁Jim Estes表示。

此次整合反映了Nikkiso坚持不懈地致力于为客户提供全球性及本地化服务。

关于CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下成员）成员公司制造和维护工程低温气体处理设备（泵、涡轮膨胀机、热交换器等）以及工业气体、天然气液化（LNG）、氢液化（LH2）和废热回收有机朗肯循环的处理设施。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的控股集团。

如需了解更多信息，请访问 www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com 。