Nikkiso Cryogenic Services 的售後市場支援擴展

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加州德美古拉, July 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries 旗下的 Clean Energy & Industrial Gases Group（「集團」）屬於 Nikkiso Co., Ltd（日本）集團公司一部分，欣然宣佈 Nikkiso Cryo 的售後服務與 Nikkiso Cryogenic Service (NCS) 網絡整合。



這次整合擴大了 NCS 提供的售後服務和支援範圍，包括 Nikkiso Cryo 和 Nikkiso ACD 泵，以及渦輪擴展器。他們還透過在全球每個設施中增加直接銷售和現場服務支援，以擴大 Nikkiso Cryo 售後市場的全球足跡。現場服務團隊將設施和現場提供超額服務和調試，使他們能夠在當地和區域提供及時的支援。

此外，他們每個設施都有已接受工廠培訓的員工，為 Nikkiso 的所有產品線提供專業知識。他們還保留大量備用零件庫存，使他們能夠快速運送設備，將昂貴的停機時間降至最低。

Nikkiso Cryogenic Service 總裁 Jim Estes 表示︰「透過這次擴展，我們期待在最大程度上提高我們的資源和服務。這也將使我們能夠更快回應客戶的需求，提供個人支援、服務和解決方案。」

這次整合反映了 Nikkiso 繼續致力為客戶提供全球及本地業務的承諾。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（目前是 Nikkiso Co., Ltd. 的成員）的成員公司，製造與服務工程低溫氣體處理設備（泵、渦輪膨脹機、熱交換器等）、以及工業氣體、天然氣液化 (LNG)、氫液化 (LH2) 和用於餘熱回收的有機朗肯循環裝置。公司已成立 50 多年，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，以及一個由大約 20 個經營實體組成的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com 。