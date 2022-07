Le Graduate Management Admission Council annonce la nomination de nouveaux membres au sein du conseil d'administration

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French Korean Spanish German

RESTON, Virginie, 14 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Graduate Management Admission Council (GMAC), une association mondiale d'écoles supérieures de commerce de premier plan, a annoncé aujourd'hui l'ajout de six nouveaux membres à son conseil d'administration : (élus par les écoles membres) Isabelle Bajeux-Besnainou, doyenne et professeure de finances, Tepper School of Business, Carnegie Mellon University ; W. Bruce DelMonico, vice-doyen pour les admissions, Yale School of Management, Yale University ; Catherine Duggan, directrice (doyenne), Graduate School of Business, université du Cap ; Anthony Wilbon, doyen, École de commerce, université Howard ; (nommés par le conseil d'administration pour combler les postes vacants) Mukesh Butani, fondateur et associé directeur, BMR Legal Advocates ; et Itziar de Ros, directeur du marketing et des communications d'entreprise, IESE Business School, université de Navarre. Ils ont débuté leur mandat le 1er juillet.



« Nous sommes ravis et reconnaissants que six personnes exceptionnelles de quatre continents rejoignent le conseil d'administration du GMAC, apportant avec elles des perspectives diverses et inspirantes sur l'enseignement supérieur en gestion », a déclaré Sangeet Chowfla, président-directeur général du GMAC. « Alors que l'industrie continue d'évoluer et de s'adapter face au paysage en constante évolution, leur intégration témoigne de l'engagement fort du GMAC envers sa mission mondiale consistant à connecter les écoles de commerce et les candidats pour soutenir la croissance de l'enseignement supérieur en commerce. »

Les nouveaux membres du conseil d'administration du GMAC

Isabelle Bajeux-Besnainou, doyenne et professeure de finances, Tepper School of Business, Carnegie Mellon University

Le Dr Isabelle Bajeux-Besnainou est la 10e doyenne de la Tepper School of Business et professeure de finance de Richard P. Simmons. Depuis son arrivée en 2020, Mme Bajeux a réorganisé la structure de direction et lancé de nouveaux programmes de diplômes qui offrent aux étudiants de Tepper de nouvelles options et une flexibilité accrue. Elle a en outre lancé le premier plan stratégique DE&I complet de la Tepper School pour soutenir la diversité, l'équité et l'inclusion. La Tepper School est connue pour être le berceau de la science de la gestion, ainsi que pour sa collaboration croisée fréquente avec les autres écoles de renom de Carnegie Mellon. Dans cet esprit, Mme Bajeux a mis à jour son positionnement de marque pour devenir l'école de « l'avenir intelligent », où les étudiants apprennent à combiner la puissance des données avec le jugement humain et l'imagination pour prendre de meilleures décisions. Avant son mandat à Tepper, Mme Bajeux était doyenne de la Faculté de gestion Desautels de l'université McGill à Montréal, au Québec, où elle a dirigé l'école de gestion du commerce de détail et plusieurs nouveaux programmes de maîtrise.

Mukesh Butani, fondateur et directeur associé de BMR Legal Advocates

Mukesh Butani est le fondateur et associé directeur de BMR Legal Advocates, un cabinet d'avocats de premier plan. Il a également été co-fondateur et président de BMR Advisors, l'une des plus grandes sociétés de services professionnels en Inde dans les domaines de la fiscalité, des risques et des fusions et acquisitions. Spécialisé dans la fiscalité internationale des entreprises et dans les prix de transfert, il est doté d'une expérience dans le conseil aux multinationales et aux conglomérats indiens sur toute une gamme de questions concernant la réorganisation des entreprises, la structuration transfrontalière et la contestation fiscale. M. Mukesh a été vice-président de la Commission fiscale de la CCI à Paris et membre du Comité scientifique permanent de l'Association fiscale internationale et du BIAC de l'OCDE. Comptable agréé Fellow, il est titulaire d'une double licence en comptabilité, ainsi qu'en gestion financière et en droit. Il est membre indépendant du conseil d'administration de certaines multinationales et conglomérats indiens de premier plan et est professeur invité à l'université de Vienne et à l'université de Lausanne.

Itziar de Ros, directrice du marketing d'entreprise et des communications, IESE Business School, université de Navarre

Itziar de Ros est directrice du marketing et des communications d'entreprise à l'IESE Business School de Barcelone. À ce poste, Mme de Ros est responsable de la stratégie de marketing et de communication de l'IESE sur tous ses campus. Elle a rejoint l'IESE en 2007 après avoir travaillé dans le marketing chez DuPont, basée à Genève, en Suisse. En 2011, Mme de Ros a été nommée directrice des admissions en MBA à l'IESE, un poste qu'elle a occupé pendant six ans, dirigeant une équipe de 20 personnes de 12 pays différents. Depuis 2021, Mme de Ros fait partie du conseil d'administration de Raventós Codorniu, l'une des sociétés viticoles et de pétillants les plus prestigieuses d'Europe. Elle est également membre du conseil consultatif de Navozyme, une société de solutions axée sur la blockchain basée à Singapour. Elle est titulaire d'un MBA de l'IESE, ainsi que d'une maîtrise en transformation numérique et d'un BA en administration des affaires de l'université de Navarre.

W. Bruce DelMonico, doyen adjoint pour les admissions, Yale School of Management, université de Yale

W. Bruce DelMonico est doyen adjoint pour les admissions à la Yale School of Management. Il a rejoint la Yale SOM en 2004 et dirige le bureau des admissions depuis 2006. Au cours de son cursus à la Yale SOM, M. DelMonico a contribué à l'élaboration de nouvelles technologies et de nouvelles méthodes d'évaluation des candidats, y compris les premiers rôles dans le système Slate CRM, l'utilisation de questions vidéo asynchrones et l'adoption d'évaluations non cognitives à choix forcé. Il a siégé à plusieurs conseils d'administration liés à l'industrie et est un ancien administrateur de la Hopkins School à New Haven, Connecticut. Avant de rejoindre la Yale SOM, M. DelMonico était un avocat spécialisé dans le premier amendement, les « cols blancs » et les litiges commerciaux, travaillant principalement sur des affaires avec une exposition allant de 10 millions de dollars à 10 milliards de dollars. M. DelMonico est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en anglais de l'université Brown, d'une maîtrise en littérature de l'université du Texas à Austin et d'un diplôme en droit de la faculté de droit de l'université de Virginie.

Catherine Duggan, directrice (doyenne), Graduate School of Business, université du Cap

Catherine Duggan est directrice (doyenne) de la Graduate School of Business de l'université du Cap (UCT GSB). Ses recherches portent sur l'économie politique du développement en Afrique, où elle a travaillé dans deux douzaines de pays pendant plus de vingt ans. Avant de rejoindre l'UCT GSB, elle était vice-doyenne de l'African Leadership University School of Business - une nouvelle école de commerce au Rwanda - et chercheuse invitée à la Saïd Business School de l'université d'Oxford. Elle a fait partie du corps professoral de la Harvard Business School pendant près d'une décennie et a remporté plusieurs prix d'enseignement, devenant la première femme de l'histoire de l'école à remporter le prix de la faculté pour l'enseignement exceptionnel dans le programme requis deux années de suite. Elle a obtenu un doctorat de l'université de Stanford et un B.A. avec les honneurs de l'université Brown, tous deux en sciences politiques.

Anthony Wilbon, doyen, School of Business, Université Howard

Le Dr Anthony Wilbon est doyen de la Howard University School of Business. Les domaines de recherche spécifiques du Dr Wilbon incluent la stratégie technologique, l'innovation technologique et l'entrepreneuriat, la gestion des opérations, la gestion de projets, le cycle de vie du développement de systèmes et la méthodologie de recherche. Avant de rejoindre l'université Howard, le Dr Wilbon était membre de la faculté de commerce et de gestion Earl Graves School of Business and Management de l'université Morgan State. Il a aussi précédemment occupé des postes d'ingénierie et de gestion dans plusieurs organisations, notamment le Conseil des gouverneurs du système de la Réserve fédérale, Booz-Allen et Hamilton, Inc., American Management Systems, Inc et Westinghouse Electric Corporation. Universitaire respecté, le Dr Wilbon a obtenu sa licence en génie électrique à la Michigan State University, un MBA à la Howard University School of Business et un doctorat à l'université George Washington en gestion des sciences, de la technologie et de l'innovation. Il a également reçu le Fulbright International Education Administrators Award (France).

Outre les membres du conseil d'administration nouvellement élus susmentionnés, Sanjiv Kapur, un consultant indépendant, a été reconduit pour un second mandat. Le GMAC reconnaît et remercie également les membres sortants de son conseil d'administration : William (Bill) Boulding, doyen et professeur J.B. Fuqua d'administration des affaires, Fuqua School of Business de l'université Duke ; Tom Buiocchi, conseiller exécutif et ancien PDG de Service Channel ; Erika James, doyenne de la Wharton School de l'université de Pennsylvanie ; Peter Johnson, doyen adjoint, Programmes de MBA à temps plein et admissions, université de Californie, Haas School of Business de Berkeley ; Soojin Kwon, directeur général, admissions MBA à temps plein et expérience étudiante, Ross School of Business de l'université du Michigan ; et Donna Rapaccioli, doyenne de la Gabelli School of Business et doyenne de la faculté de commerce de l'université Fordham.

