Graduate Management Admission Council, 신임 이사회 임원 발표

미국 버지니아주 레스턴, July 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 전 세계 유수 경영대학원의 글로벌 연합 조직인 Graduate Management Admission Council (GMAC)은 6명의 신규 이사회 임원 명단을 발표했다. 이사회 신임 임원은 Tepper School of Business, Carnegie Mellon University 학장 겸 재무학 교수인 Isabelle Bajeux-Besnainou, Yale School of Management, Yale University 입학처 부학장인 W. Bruce DelMonico, Graduate School of Business, University of Cape Town 디렉터(학장)인 Catherine Duggan, School of Business, Howard University 학장인 Anthony Wilbon (이상 회원교들이 선발), BMR Legal Advocates 창립자 겸 매니징 파트너인 Mukesh Butani, IESE Business School, University of Navarra 기업 마케팅 및 커뮤니테이션 담당 디렉터인 Itziar de Ros(이상 이사회에서 공석 자리에 선임) 등이다. 이들의 임기는 7월 1일부터 시작되었다.



GMAC 대표 겸 CEO인 Sangeet Chowfla는 “4개 대륙에서 온 6명의 뛰어난 인재들이 GMAC의 이사회에 합류해 경영대학원 교육에 대한 다양하고 영감을 주는 시각을 부여할 수 있게 되어 기쁘다”면서 “산업이 지속적으로 발전하고 끊임없이 변화하는 환경에 직면하는 가운데, 이번에 합류한 신임 임원들은 경영대학원과 지원자를 연결한다는 글로벌 미션에 대한 GMAC의 적극적인 노력을 보여준다”고 밝혔다.

GMAC 이사회 신임 임원

Isabelle Bajeux-Besnainou, Tepper School of Business, Carnegie Mellon University 학장 겸 재무학 교수

Dr. Isabelle Bajeux-Besnainou는 Tepper School of Business 제10대 학장이자 재무학을 가르치는 Richard P. Simmons 기념 교수다. 2020년 학교에 합류한 Bajeux는 경영진 구조를 재정비하고 Tepper 학생들에게 새로운 선택권과 향상된 유연성을 제공하는 새로운 학위 프로그램을 시작했다. 또한 다양성, 형평성, 그리고 포용성을 지원하기 위해 처음으로 마련된 포괄적 계획인 Tepper School DE&I Strategic Plan을 시작했다. Tepper School은 Carnegie Mellon 소속 유명 학교들과 자주 교차 협력하는 것뿐만 아니라 경영 과학 교육의 발상지로 알려져 있다. Bajeux는 이러한 정신을 바탕으로 학생들이 더 나은 결정을 내리기 위해 데이터의 힘과 인간의 판단, 상상력 결합 방법을 배우는 “The Intelligent Future” 학교로 브랜드를 재정립했다. Tepper에 합류하기 전에는 퀘벡주 몬트리올에 있는 McGill University의 Desautels Faculty of Management 학장으로 재직하며 소매경영학과와 다수의 석사 과정 프로그램을 이끌었다.

Mukesh Butani, BMR Legal Advocates 창립자 겸 매니징 파트너

Mukesh Butani는 Tier 1 로펌인 BMR Legal Advocates의 설립자 겸 매니징 파트너로 인도의 세금, 위험 및 M&A 전문 서비스 회사 중 하나인 MR Advisors의 공동 설립자이자 회장이었다. 다국적 기업과 인도 대기업들을 대상으로 사업 재편, 크로스 보더 구조조정, 세금 분쟁과 관련된 다양한 문제에 대해 자문을 제공한 경험을 가지고 있다. Mukesh는 ICC Paris Tax Commission 부의장과 International Fiscal Association의 Permanent Scientific Committee 및 OECD BIAC 소속 위원으로 활동했다. Fellow Chartered Accountant인 그는 회계학과 재무관리 및 법률을 복수전공했다. 현재 다수의 주요 다국적 기업과 인도 대기업에서 독립 이사직을 맡고 있으며 University of Vienna와 University of Lausanne 방문 교수다.

Itziar de Ros, IESE Business School, University of Navarra 기업 마케팅 및 커뮤니테이션 담당 디렉터

Itziar de Ros는 바르셀로나에 위치한 IESE Business School의 기업 마케팅 및 커뮤니테이션 담당 디렉터로 전 캠퍼스에 걸쳐 IESE의 마케팅 및 커뮤니케이션 전략을 담당한다. DuPont에서 마케팅 담당자로 스위스 제네바에서 근무한 뒤 2007년 IESE에 합류했다. 2011년에는 12개국 출신 직원 20명을 통솔하는 IESE의 MBA 입학처장으로 선임되어 6년 간 활동했다. 2021년부터는 유럽에서 가장 권위 있는 와인 및 스파클링 와인 회사 중 하나인 Raventos Codorniu 이사회에 참여하고 있다. 또한 싱가포르에 기반을 둔 블록체인 기반 솔루션 회사인 Navozyme의 자문위원회 위원이기도 하다. IESE에서 MBA를 취득했으며 University of Navarra에서 경영학을 전공하고 디지털 트랜스포메이션 석사 학위를 취득했다.

W. Bruce DelMonico, Yale School of Management, Yale University 입학처 부학장

Bruce DelMonico는 Yale School of Management 입학처 부학장이다. 2004년에 Yale SOM에 합류했고 2006년부터 입학처를 이끌고 있다. Yale에 있으면서 Slate CRM 시스템의 초기 역할, 비동시적 비디오 면접, 강제 선택 비인지적 역량 측정 등 입학 지원자 평가를 위한 혁신적 신기술과 새로운 기법 도입에 기여했다. 그는 여러 산업 관련 이사회에 참여했으며 코네티컷주 뉴헤이븐에 위치한 Hopkins School 이사로 활동한 바 있다. Yale 합류 전에는 변호사로 활동하며 위험 노출 범위가 천만달러에서 100억달러 사이의 사건을 주로 맡았으며 다루는 수정헌법 제1조, 화이트칼라, 상업 소송을 중점적으로 취급했다. Brown University에서 Honors English를 전공했으며, University of Texas at Austin에서 문학 석사, University of Virginia School of Law 로스쿨을 졸업했다.

Catherine Duggan, University of Cape Town 디렉터(학장)

Catherine Duggan은 University of Cape Town Graduate School of Business (UCT GSB) 디렉터(학장)다. 20여년 간 24개 국가에서 활동을 수행하면서 아프리카 정치경제학을 연구했다. UCT GSB 합류 전에는 르완다에 개교한 비즈니스 스쿨인 African Leadership University School of Busines 부학장과 University of Oxford’s Said Business School 방문 학자로 활동했다. 약 10년간 Harvard Business School 교직원으로 일하며 다수의 우수교원상을 수상했으며, 여성으로는 최초로 2년 연속 Faculty Award for Outstanding Teaching in the Required Curriculum을 수상했다. Stanford University에서 정치학 박사 학위를 받았고, Brown University에서 정치학을 전공했다.

Anthony Wilbon, School of Business, Howard University 학장

Dr. Anthony Wilbon은 Howard University School of Business 학장이다. 기술 전략, 기술 혁신 및 기업가 정신, 운영 관리, 프로젝트 관리, 시스템 개발 수명 주기 및 연구 방법론 등을 연구했다. Howard University 합류 전에는 Morgan State University’s Earl Graves School of Business and Management 교수였다. 이전에는 연방준비제도 이사회, Booz-Allen and Hamilton, Inc., American Management Systems, Inc, Westinghouse Electric Corporation 등 여러 조직에서 엔지니어링 및 경영진으로 활동했다. 존경 받는 학자인 Dr. Wilbon은 Michigan State University 전기공학과를 졸업하고 Howard University School of Business에서 MBA, George Washington University에서 과학, 기술 및 혁신 경영학 박사 학위를 취득했다. 또한 Fulbright International Education Administrators Award (프랑스) 상을 받았다.

상술한 신임 임원 외에도 독립 컨설턴트인 Sanjiv Kapur가 이사로 연임되었다. GMAC는 이와 함께 기존 임원인 Fuqua School of Business of Duke University 학장이자 경영학을 가르치는 J.B. Fuqua 기념교수인 William (Bill) Boulding, Service Channel 전 CEO이자 상임고문인 Tom Buiocchi, Wharton School of the University of Pennsylvania 학장인 Erika James, University of California, Berkeley’s Haas School of Business 풀타임 MBA 프로그램 및 입학 담당 부학장인 Peter Johnson, University of Michigan’s Ross School of Business 풀타임 MBA 입학 및 학생 경험 담당 매니징 디렉터인 Soojin Kwon, Gabelli School of Business 학장이자 Fordham University 경영학과장인 Donna Rapaccioli의 퇴임을 알렸다.

GMAC™ 개요

Graduate Management Admission Council (GMAC)은 전 세계 유수 경영대학원이 모인 목적 중심 단체다. 1953년에 설립된 GMAC는 경영대학원 업계를 위해 세계 최고 수준의 리서치와 업계 컨퍼런스, 인재 유치 툴, 평가 서비스를 제공하며 각종 리소스, 이벤트, 서비스를 통해 입학 지원자들이 더 높은 수준의 교육을 받을 수 있도록 지원한다. GMAC는 전 세계에서 가장 폭넓게 사용되는 경영 대학원 입학 평가 시험인 Graduate Management Admission Test™ (GMAT™)를 소유, 운영한다.

mba.com 과 같은 GMAC의 여러 웹사이트는 연간 1200만여명이 방문해 MBA와 경영학 박사 과정에 대한 정보를 파악하고 전 세계 학교들과 연락하며 각종 시험을 준비, 등록하고 성공적인 MBA 및 경영학 박사 과정에 대한 조언을 얻고 있다. 중국, 인도, 영국, 미국에서 운영되는 글로벌 조직인 GMAC 자회사로는 BusinessBecause , The MBA Tour 가 있다.

본 단체의 활동에 대한 자세한 정보는 www.gmac.com 에서 확인할 수 있다.

