管理专业研究生入学委员会（Graduate Management Admission Council）宣布董事会新成员

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弗吉尼亚州雷斯顿, July 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的研究生商学院协会管理专业研究生入学委员会（Graduate Management Admission Council，简称GMAC）今天宣布 董事会 新增六名成员：Isabelle Bajeux-Besnainou（由会员学校选出），卡内基梅隆大学泰珀商学院院长兼金融学教授；W. Bruce DelMonico，耶鲁大学耶鲁管理学院招生处副院长；Catherine Duggan，开普敦大学工商学研究生学院董事（院长）；Anthony Wilbon，霍华德大学商学院院长；Mukesh Butani（由董事会任命以填补空缺），BMR Legal Advocates创始人兼执行合伙人；以及Itziar de Ros，纳瓦拉大学IESE商学院企业营销和传播总监。他们的任期从7月1日开始。



GMAC总裁兼首席执行官Sangeet Chowfla表示：“我们非常激动，也非常感谢来自四大洲的六位杰出人士加入GMAC的董事会，他们带来了对研究生管理教育的多元化及鼓舞人心的观点。随着行业不断发展和适应不断变化的形势，他们的加入表明GMAC坚定致力于其全球使命，即连接商学院和申请人，支持日益增长的研究生商学教育。”

GMAC新任董事会成员

Isabelle Bajeux-Besnainou，卡内基梅隆大学泰珀商学院院长兼金融学教授

Isabelle Bajeux-Besnainou博士是泰珀商学院第十任院长，也是Richard P. Simmons金融学教授。Bajeux自2020年履职以来，对领导架构进行了重组，并启动了新的学位课程，为泰珀学生提供了新的选择并增强了灵活性。此外，她还推出了第一个全面的泰珀学校DE&I战略计划，以支持多样性、公平性和包容性。泰珀学校以作为管理科学诞生地而闻名于世，经常与卡内基梅陇大学的其他知名学院交叉合作。本着这种精神，Bajeux将品牌定位更新为“智能未来”学校，让学生学会将数据的力量与人类的判断力及想象力相结合，从而做出更好的决策。在任职泰珀之前，Bajeux曾在魁北克省蒙特利尔麦吉尔大学德绍尔管理学院担任院长，在该校领导零售管理学院及多个新的硕士学位课程。

Mukesh Butani，BMR Legal Advocates创始人兼执行合伙人

Mukesh Butani是一级律师事务所BMR Legal Advocates的创始人兼执行合伙人。他也是印度领先的税收、风险和并购领域专业服务公司BMR Advisors的联合创始人兼主席。他擅长企业国际税收和转让定价，拥有为跨国公司和印度大企业集团就业务重组、跨境结构和税收争议等一系列问题提供咨询的丰富经验。Mukesh曾担任国际商会巴黎税务委员会副主席，以及国际财政协会和经合组织BIAC常设科学委员会成员。作为特许会计师，他持有会计以及财务管理和法律双学士学位。他担任几家主要跨国公司和印度大企业集团的独立董事会成员，也是维也纳大学和洛桑大学访问教师。

Itziar de Ros，纳瓦拉大学IESE商学院企业营销和传播总监

Itziar de Ros是巴塞罗那IESE商学院企业营销和传播总监。任职期间，de Ros负责IESE在所有校区的营销和传播。她于2007离开瑞士日内瓦的DuPont（从事营销工作），加入IESE。2011年，de Ros被任命为IESE商学院的MBA招生总监，她在此职位任职六年，管理由来自12个国家的20人组成的团队。de Ros自2021年开始担任欧洲最负盛名的葡萄酒和起泡酒公司Raventós Codorniu的董事会成员。她还是新加坡区块链解决方案公司Navozyme顾问委员会成员。她拥有IESE的MBA学位，以及数字转型硕士学位和纳瓦拉大学工商管理学士学位。

W. Bruce DelMonico，耶鲁大学耶鲁管理学院招生处副院长

Bruce DelMonico是耶鲁管理学院招生处副院长。他于2004年加入耶鲁管理学院，自2006年起领导招生办公室。在耶鲁任职期间，Bruce帮助创新新技术及候选人评估的新方法，包括Slate CRM系统中的早期角色、异步视频问题的使用以及强制选择非认知评估的采用。他曾在多家行业相关董事会任职，曾任康涅狄格州纽黑文霍普金斯学校的学务委员。在加入耶鲁之前，Bruce是一位律师，专注于第一修正案、白领和商业诉讼，主要处理风险敞口介于1000万美元至100亿美元之间的案件。Bruce拥有布朗大学英文学士学位、得克萨斯大学奥斯汀分校文学硕士学位和弗吉尼亚大学法学院法学学位。

Catherine Duggan，开普敦大学工商学研究生学院主任（院长）

Catherine Duggan是开普敦大学工商学研究生学院（UCT GSB）主任（院长） 她的研究是考察非洲发展的政治经济学，曾在非洲的20多个国家工作超过20年。在加入UCT GSB之前，她曾在卢旺达一所新建的商学院——非洲领导大学商学院担任副院长，并在牛津大学赛德商学院担任访问学者。 她在哈佛商学院任职近十年，获得过多项教学奖，成为学校历史上首位连续两年获得必修课程杰出教学奖的女性。她获得斯坦福大学博士学位，布朗大学学士学位，专业均为政治科学。

Anthony Wilbon，哈佛大学商学院院长

Anthony Wilbon博士是哈佛大学商学院院长。Wilbon博士的具体研究领域包括技术战略、技术创新和创业、运营管理、项目管理、系统开发生命周期和研究方法。在加入霍华德大学之前，Wilbon博士曾执教摩根州立大学厄尔格雷夫斯工商管理学院。他此前曾任职工程和管理层职位以及多家组织，包括美国联邦储备委员会、Booz-Allen and Hamilton, Inc.、American Management Systems, Inc和Westinghouse Electric Corporation。Wilbon博士是一位备受尊敬的学者，拥有密歇根州立大学电气工程学士学位、哈佛大学商学院MBA学位，以及乔治·华盛顿大学科学、技术和创新管理博士学位。他还获得了富布赖特国际教育管理者奖（法国）。

除上述人员外，新当选的董事会成员、独立顾问Sanjiv Kapur获得第二任期任命。GMA同时也对以下即将离任的董事会成员表示感谢：William (Bill) Boulding，杜克大学福库商学院院长兼工商管理教授；Tom Buiocchi，Service Channel执行顾问和前首席执行官；Erika James，宾夕法尼亚大学沃顿商学院院长；Peter Johnson，加州大学伯克利分校哈斯商学院全日制工商管理硕士课程与招生副院长；Soojin Kwon，密歇根大学罗斯商学院全日制MBA招生和学生体验执行总监；以及Donna Rapaccioli，福特汉姆大学加贝利商学院院长兼福特汉姆大学商学院院长。

关于GMAC ™

管理专业研究生入学委员会（Graduate Management Admission Council，GMAC）是一家由全球一流研究生商学院组成的任务驱动型协会组织。GMAC成立于1953年，为研究生级别管理教育行业提供世界级的研究、行业会议、招聘工具和评估方法，以及有助于指导学生完成高等教育的资源、活动和服务。管理专业研究生入学考试（Graduate Management Admission Test™，简称：GMAT™）由GMAC拥有和管理，是使用最为广泛的商学院入学评估方法。

每年有超过1200万的申请学生依靠包括 mba.com 在内的GMAC网站来了解MBA和工商硕士课程，与世界各地学校联系，准备和注册考试，并获取成功申请MBA和工商硕士课程的相关建议。 BusinessBecause 和 The MBA Tour 是GMAC的子公司。GMAC是一家全球性组织，在中国、印度、英国和美国设有办事处。

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