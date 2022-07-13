管理專業研究生入學管理委員會宣佈新董事會成員

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維珍尼亞州雷斯頓, July 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的管理專業研究生入學管理委員會 (The Graduate Management Admission Council, GMAC) 今天宣佈在其 董事會 中增加六名新成員：（由學校成員選出）卡內基梅隆大學泰珀商學院院長兼金融學教授 Isabelle Bajeux-Besnainou、耶魯大學耶魯管理學院招生助理院長 W. Bruce DelMonico、開普敦大學商學院院長（系主任）Catherine Duggan、霍華德大學商學院院長 Anthony Wilbon；（由董事會任命填補空缺）BMR Legal Advocates 創始人兼管理合夥人 Mukesh Butani 以及納瓦拉大學 IESE 商學院企業市場推廣與傳訊總監 Itziar de Ros。他們的任期於 7 月 1 日開始。



GMAC 總裁兼行政總裁 Sangeet Chowfla 表示：「我們很高興和感謝來自四大洲的六位傑出人士加入 GMAC 董事會，他們帶來關於研究生管理教育的多元和鼓舞人心觀點。隨著行業在一直變化的環境中不斷發展和適應，他們的加入標誌著 GMAC 對其全球使命的堅定承諾，即連接商學院和準學生以支援不斷發展的研究生商業教育。」

GMAC 董事會新成員

Isabelle Bajeux-Besnainou，卡內基梅隆大學泰珀商學院院長兼金融學教授

Isabelle Bajeux-Besnainou 博士是泰珀商學院第 10 任院長和 Richard P. Simmons 金融學教授。自 2020 年以來，Bajeux 重組了領導結構並啟動了新的學位課程，為泰珀學生提供了新的選擇並增強了靈活性。此外，她還啟動了第一個全面的泰珀學校 DE&I 策略計劃，以支援多元、公平和共融。泰珀學院以管理科學的發源地以及與卡內基梅隆大學其他著名學院的頻繁交叉合作而聞名。本著這種精神，Bajeux 將其品牌定位更新為「智能未來」學校，學生在這裡學習將數據的力量與人類的判斷和想像力結合，以作出更好的決策。在泰珀任職之前，Bajeux 是位於魁北克省蒙特利爾的麥吉爾大學 Desautels 管理學院院長，她領導零售管理學院和幾個新的碩士學位課程。

Mukesh Butani，BMR Legal Advocates 創始人兼管理合夥人

Mukesh Butani 是一級律師事務所 BMR Legal Advocates 的創始人和管理合夥人。他還是 BMR Advisors 的聯合創始人兼主席，該公司是印度領先的稅務、風險和併購領域專業服務公司之一。憑藉公司國際稅務和轉讓定價方面的專業知識，他在為跨國公司和印度企業集團就業務重組、跨境結構和稅務爭議等一系列問題提供諮詢方面擁有豐富的經驗。Mukesh 曾擔任 ICC 巴黎稅務委員會副主席，以及國際財政協會和 OECD BIAC 的常設科學委員會成員。他是一名資深特許會計師，擁有會計、財務管理和法律雙學士學位。他是一些領先的跨國公司和印度企業集團的獨立董事會成員，並且是維也納大學和洛桑大學的客座教授。

Itziar de Ros，納瓦拉大學 IESE 商學院企業市場推廣與傳訊總監

Itziar de Ros 是巴塞羅那 IESE 商學院的企業市場推廣和傳訊總監。在這個職位，de Ros 負責 IESE 在其所有校區的市場推廣和傳訊策略。她在瑞士日內瓦的杜邦從事市場推廣工作後，於 2007 年加入 IESE。2011 年，de Ros 被任命為 IESE 工商管理碩士招生主任，她出任這個職位六年，管理一支來自 12 個不同國家／地區的 20 人團隊。自 2021 年以來，de Ros 一直是歐洲享負盛名的葡萄酒和氣泡酒公司之一 Raventós Codorniu 的董事會成員。她還是位於新加坡的區塊鏈解決方案公司 Navozyme 的顧問委員會成員。她擁有 IESE 的工商管理碩士學位，以及納瓦拉大學的數碼轉型碩士學位和工商管理學士學位。

W. Bruce DelMonico，耶魯大學耶魯管理學院招生助理院長

Bruce DelMonico 是耶魯大學管理學院招生部助理院長。他於 2004 年加入耶魯大學管理學院，自 2006 年起領導招生辦公室。在耶魯大學期間，Bruce 幫助設計創新的準學生評估新技術和新方法，包括在 Slate CRM 系統中的早期角色、異步影片問題的使用以及強制選擇非認知評估的採用。他曾在多個行業相關委員會任職，並且是康涅狄格州紐哈芬霍普金斯學院的前任理事。在加入耶魯之前，Bruce 是一名專注於第一修正案、白領和商業訴訟的律師，主要處理涉及金額從 1000 萬美元至 100 億美元不等的案件。Bruce 擁有布朗大學的榮譽英語學士學位、德克薩斯大學奧斯汀分校的文學碩士學位和維珍尼亞大學法學院的法律學位。

Catherine Duggan，開普敦大學商學院院長（系主任）

Catherine Duggan 是開普敦大學商學院 (UCT GSB) 的院長（系主任）。她的研究考察了非洲發展的政治經濟學，二十多年來她在非洲的兩個國家開展了工作。在加入 UCT GSB 之前，她曾擔任非洲領導大學商學院（盧旺達的一所新商學院）的副院長，以及牛津大學賽德商學院的訪問學者。她在哈佛商學院任教近十年，多次獲得教學獎項，成為該校歷史上第一位連續兩年獲得「必修課程傑出教學教師獎」的女性。她獲得史丹福大學博士學位和學士學位，以及布朗大學政治學榮譽學位。

Anthony Wilbon，霍華德大學商學院院長

Anthony Wilbon 博士是霍華德大學商學院的院長。Wilbon 博士的特定研究領域包括技術策略、技術創新和創業、營運管理、項目管理、系統開發生命週期和研究方法。在加入霍華德大學之前，Wilbon 博士是摩根州立大學 Earl Graves 商業與管理學院的教員。他之前還曾在工程和管理級別的職位和多個組織中任職，包括聯邦儲備系統理事會、Booz-Allen 和 Hamilton, Inc.、American Management Systems, Inc 和 Westinghouse Electric Corporation。作為一位備受尊敬的院士，Wilbon 博士在密歇根州立大學獲得了電氣工程學士學位，在霍華德大學商學院獲得工商管理碩士學位，在喬治華盛頓大學獲得科學、技術和創新管理博士學位。他還是富布賴特國際教育管理者獎（法國）的得主。

除了上述之外，新當選的董事會成員、獨立顧問 Sanjiv Kapur 獲連任。GMAC 還認可並感謝其即將離任的董事會成員：院長和 J.B. 杜克大學 Fuqua 商學院 Fuqua 工商管理教授 William (Bill) Boulding、Service Channel 執行顧問兼前行政總裁 Tom Buiocchi、賓夕法尼亞大學沃頓商學院院長 Erika James、加州大學伯克利分校哈斯商學院全日制工商管理碩士課程和招生助理院長 Peter Johnson、密歇根大學羅斯商學院全日制工商管理碩士招生和學生體驗董事總經理 Soojin Kwon 以及福特漢姆大學加貝利商學院院長兼商學院院長 Donna Rapaccioli。

關於 GMAC ™

研究生入學管理委員會 (The Graduate Management Admission Council - GMAC) 是全球領先的研究生商學院協會。GMAC 成立於 1953 年，為研究生管理教育行業提供世界一流的研究、行業會議、招聘工具和評估，以及有助指導申請人完成高等教育之旅的工具、資源、活動及服務。由 GMAC 擁有和管理的研究生入學管理考試™ (GMAT™) 是備受廣泛使用的畢業生商學院評估準則。

每年有超過 1,200 萬的準學生通過 GMAC 的網站（包括 mba.com ）了解工商管理碩士和商業碩士課程，並與世界各地的學校建立聯繫、準備和註冊考試，並獲得成功申請工商管理碩士和商業碩士課程的建議。 BusinessBecause 及 The MBA Tour 是 GMAC 的子公司，是一家全球性組織，在中國、印度、英國及美國均設有辦事處。

如欲了解更多我們的工作，請瀏覽： www.gmac.com

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