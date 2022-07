Les nouvelles cartes SD/microSD grande autonomie à faible latence d'ATP conçues pour les dashcams et caméras DVR offrent plus de 109 000 heures d'enregistrement vidéo en continu

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

La série S650 en mode TLC natif surpasse les autres cartes avec 1,6 fois plus d'autonomie ;

la série S750 en mode pSLC atteint 2 fois plus d'autonomie

TAIPEI, Taïwan, 14 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATP Electronics, le leader mondial des solutions de stockage et de mémoire spécialisées, présente ses nouvelles cartes mémoire SD et microSD à cellule triple-niveaux (TLC) 3D de séries S750/S650 conçues pour les rigueurs de l'enregistrement vidéo en continu. Elles répondent aux exigences élevées d'autonomie, de faible latence et de stockage de données conçu pour durer des daschcams et enregistreurs vidéo numériques (DVR), ainsi que des systèmes de surveillance, des véhicules autonomes et d'autres applications d'enregistrement aux besoins intensifs.

Une autonomie élevée sur 109 000 heures1 de temps d'enregistrement en mode TLC natif

Les preuves vidéo peuvent s'avérer essentielles dans de nombreux scénarios ; par conséquent, il est très important que les cartes SD/microSD enregistrent sans interruption et sans compromettre la qualité et l'intégrité de l'image. La série S650 peut enregistrer des vidéos Full HD en continu jusqu'à 109 401 heures, soit bien plus longtemps que les cartes similaires commercialisées sous le nom de « grande autonomie ». La série S650 est basée sur 5 000 cycles écriture/effacement (P/E), ce qui se traduit par une autonomie 1,6 fois plus élevée que les cartes mémoire classiques avec 3 000 cycles P/E. La série S750, configurée en tant que pseudo-cellule à un niveau (pSLC), est basée sur 60 000 cycles P/E, tandis que les cartes mémoire pSLC typiques sont conçues pour environ 20 000 à 30 000 cycles P/E.

Le graphique suivant2 montre le résultat de la simulation d'autonomie de la carte microSD S650 128 Go d'ATP par rapport à d'autres cartes de marque dotées d'une grande autonomie de même capacité, en mode Full HD.

Heures d'enregistrement maximales grande autonomie : ATP S650 par rapport aux autres cartes grande autonomie

-------------------

Remarques :

1 Testée avec une carte TLC ATP S650 de 128 Go basée sur 13 Mb/s (débit binaire le plus bas de l'enregistrement HD) dans le meilleur des cas/scénario idéal, sans autres facteurs d'influence.

2 Informations obtenues par ATP à partir de données accessibles au public.

Pour enregistrer de nouvelles données, les données les plus anciennes seront écrasées lorsque la carte sera pleine.

1 Mb/s = 1 000 000 b/s

Faible latence : prêt à enregistrer en moins d'une seconde, enregistre 50 % plus rapidement

Après la mise sous tension, les enregistreurs de disque peuvent devoir attendre quelques secondes avant d'être prêts pour l'enregistrement. Le temps entre la première commande de lecture et la première commande d'enregistrement de l'hôte est le « temps de réponse ». Les cartes des séries ATP S650 et S750 prennent moins de 1 seconde de temps de réponse, tandis que les cartes normales peuvent prendre 7 à 12 secondes sur la base de tests réels sur une caméra DVR à température ambiante.

Lors de l'enregistrement séquentiel de données de 16 Mo, les cartes ATP S650 prennent moins de 0,1 seconde, économisant 50 % du temps d'enregistrement par rapport aux cartes grand public et permettant une sauvegarde à grande vitesse sans perte de données.

Les caractéristiques de conception HW/FW propres offrent une fiabilité précise

En tant que véritable fabricant disposant de sa propre capacité matérielle/micrologicielle, ATP peut s'adapter à une variété d'utilisations pour répondre aux exigences et conditions d'application spécifiques des clients. En se basant sur les applications de ses clients, ATP fait de son mieux pour répondre aux exigences grâce à une conception FW et HW unique.

Étalonnage à lecture automatique (ARC). Au fil du temps et avec une utilisation constante, les cellules de mémoire flash NAND se dégradent, provoquant des décalages de tension qui augmentent le taux d'erreur binaire (BER). Lorsque la fonction Read Retry normale n'est pas suffisante pour récupérer les erreurs, une « Auto Read Calibration » (ARC) plus précise est appliquée pour assurer l'intégrité des données à des températures extrêmes ou des cellules NAND dégradées.

Au fil du temps et avec une utilisation constante, les cellules de mémoire flash NAND se dégradent, provoquant des décalages de tension qui augmentent le taux d'erreur binaire (BER). Lorsque la fonction Read Retry normale n'est pas suffisante pour récupérer les erreurs, une « Auto Read Calibration » (ARC) plus précise est appliquée pour assurer l'intégrité des données à des températures extrêmes ou des cellules NAND dégradées. Méthodologie ATP pour l'analyse avancée des cartes. Les cartes mémoire ATP sont certifiées IP67/IP57 et fabriquées à l'aide du processus de plaquette/puce System-in-Package (SiP), ce qui rend difficile l'analyse des composants par rapport au processus SMT (technologie de montage en surface). Le substrat et l'outil de débogage au design unique d'ATP rendent cette mission « possible ». Conception matérielle développée par ATP - un substrat avec une broche de test réservée est disponible pour une analyse future des composants. Retrait du masque de soudure par laser - méthode précise et efficace pour retirer le masque de soudure afin d'atteindre les broches de test réservées sur le substrat. Outil de débogage personnalisé d'ATP - il est connecté à la broche de test HW réservée puis relié au système d'analyse SW.





Les cartes mémoire ATP sont certifiées IP67/IP57 et fabriquées à l'aide du processus de plaquette/puce System-in-Package (SiP), ce qui rend difficile l'analyse des composants par rapport au processus SMT (technologie de montage en surface). Le substrat et l'outil de débogage au design unique d'ATP rendent cette mission « possible ».

Pour tout complément d'information sur la méthodologie d'analyse avancée des cartes ATP, veuillez consulter le site : https://www.youtube.com/watch?v=89Lm_eC3mSU

Caractéristiques

SD microSD Product Line



Premium Superior Premium Superior S750Pi S750Sc S650Si S650Sc S750Pi S750Sc S650Si S650Sc Interface UHS-I UHS-I UHS-I UHS-I UHS-I UHS-I UHS-I UHS-I Flash Type 3D pSLC 3D pSLC 3D TLC 3D TLC 3D pSLC 3D pSLC 3D TLC 3D TLC Form Factor SD Card microSD Card Operating Temperature -40°C to 85°C -25°C to 85°C -40°C to 85°C -25°C to 85°C -40°C to 85°C -25°C to 85°C -40°C to 85°C -25°C to 85°C Power Loss Protection Options Firmware Based Firmware Based Capacity 8GB to 32GB 8GB to 32GB 32 GB to 128 GB 32 GB to 128 GB 8GB to 64GB 8GB to 64GB 32 GB to 256 GB 32 GB to 256 GB Performance Sequential Read (MB/s) up to 99 99 96 96 99 99 96 96 Sequential Write (MB/s) up to 78 78 62 62 82 82 65 65 Endurance (TBW)1 up to 1920 1920 640 640 3840 3840 1280 1280 Reliability

MTBF @ 25°C >2,000,000 hours >2,000,000 hours >2,000,000 hours >2,000,000 hours >2,000,000 hours >2,000,000 hours >2,000,000 hours >2,000,000 hours Reliability

Number of Insertions 20,000 (SDA spec minimum 10,000) 20,000 (SDA spec minimum 10,000) Others Dimensions: L x W x H (mm) 32.0 x 24.0 x 2.1 32.0 x 24.0 x 2.1 32.0 x 24.0 x 2.1 32.0 x 24.0 x 2.1 15.0 x 11.0 x 1.0 15.0 x 11.0 x 1.0 15.0 x 11.0 x 1.0 15.0 x 11.0 x 1.0 Certifications CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS Warranty 5 years 2 years 3 years 3 years 5 years 2 years 3 years 3 years

1 Under highest Sequential write value. May vary by density, configuration and applications.

Pour les clients nécessitant des fonctionnalités ou des technologies spécifiques à l'application, ATP propose des services de personnalisation à valeur ajoutée englobant le micrologiciel et le matériel ainsi que l'emballage et l'apparence (étiquettes, impression et marquage).

Pour tout complément d'information sur les cartes SD/microSD de la série S750/S650, veuillez consulter le site :

https://www.atpinc.com/products/industrial-sd-cards

https://www.atpinc.com/products/industrial-microsd-usd-cards

À propos d'ATP

ATP Electronics (« ATP ») est forte de 30 ans d'expérience dans la fabrication d'excellence en tant que premier fournisseur de produits de stockage flash NAND et de mémoire pour des applications embarquées/industrielles/automobiles exigeantes. En tant que « Leader mondial des solutions spécialisées de stockage et de mémoire », ATP est connue pour son expertise dans les solutions thermiques et à haute résistance. ATP s'engage à fournir une valeur ajoutée, une différenciation et un meilleur coût total de possession à ses clients. Fabricant authentique, ATP gère toutes les étapes du processus de fabrication pour assurer la qualité et la longévité. ATP respecte les normes les plus élevées en matière de responsabilité sociale d'entreprise en assurant une valeur durable pour les travailleurs, l'environnement et les entreprises tout au long de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Pour plus d'informations sur ATP Electronics, rendez-vous sur www.atpinc.com ou contactez-nous sur info@atpinc.com .

