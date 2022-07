ATPの新しい高耐久性、低レイテンシーSD / microSDカードは、ドライブレコーダー用に構築されており、DVRは109K時間以上の連続ビデオ録画を提供する

July 13, 2022 20:14 ET | Source: ATP Electronics Taiwan Inc. ATP Electronics Taiwan Inc.

Taipei, TAIWAN, PROVINCE OF CHINA