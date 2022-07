Os novos cartões SD/microSD de baixa latência e alta resistência da ATP fabricados para câmeras automotivas e DVRs proporcionam mais de 109 mil horas de gravação contínua de vídeo

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Em TLC nativo, a série S650 supera outros cartões com resistência 1,6X maior;

Em modo pSLC, a série S750 alcança 2X mais resistência

TAIPEI, Taiwan, July 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A ATP Electronics, líder global em soluções de memória e armazenamento especializado, apresenta os novos cartões de memória SD e microSD das séries S750/S650 com célula de nível triplo (TLC) 3D fabricados para o rigor das gravações de vídeo ininterruptas. Eles atendem aos requisitos de alta resistência, baixa latência e durabilidade para o armazenamento de dados das câmeras automotivas e gravadores de vídeo digitais (DVRs), bem como de sistemas de vigilância, veículos autônomos e outras aplicações de gravação intensa.

Alta resistência, com mais de 109 mil horas1 de gravação em TLC nativo

As evidências em vídeo podem se revelar essenciais em diversos contextos; portanto, é muito importante que cartões SD/microSD gravem ininterruptamente sem comprometer a qualidade e a integridade da imagem. A série S650 pode gravar vídeos em Full HD continuamente até 109.401 horas — muito além dos cartões similares comercializados como sendo de “alta resistência.” A série S650 é baseada em 5 mil ciclos de programa/apagamento (P/E), o que significa 1,6X mais resistência que os cartões de memória comuns com 3 mil ciclos de P/E. A série S750, configurada como pseudocélula de nível único (pSLC) é baseada em 60 mil ciclos de P/E, enquanto os cartões de memória pSLC típicos possuem uma classificação de cerca de 20 mil a 30 mil ciclos de P/E.

O gráfico2 a seguir exibe o resultado da simulação de resistência do microSD ATP S650 de 128 GB em comparação com cartões de alta resistência de outras marcas com a mesma capacidade no modo Full HD.

Máximo de horas de gravação de alta resistência: ATP S650 vs. outros cartões de alta resistência

------------------

Observações:

1 Testado usando um cartão ATP S650 TLC de 128 GB a 13 Mbps (menor taxa de bits de gravação em HD) no cenário de melhor caso/ideal, sem nenhum outro fator de influência.

2 Informações obtidas pela ATP a partir de dados disponíveis publicamente.

Para gravar novos dados, os dados mais antigos serão substituídos quando o cartão estiver cheio.

1 Mbps = 1.000.000 bps

Baixa latência: Pronto para gravar em menos de 1 segundo, grava 50% mais rápido

Após serem ligados, os gravadores podem demorar alguns segundos para ficarem prontos a gravação. O tempo entre o primeiro comando de leitura e o primeiro comando de gravação do host é o “tempo de resposta”. Os cartões ATP das séries S650 e S750 têm um tempo de resposta de menos de 1 segundo, enquanto os cartões normais podem levar de 7 a 12 segundos, de acordo com testes reais em um DVR em temperatura ambiente.

Os cartões ATP S650 levam menos de 0,1 segundo para gravar 16 MB de dados sequenciais, economizando 50% de tempo de gravação, em comparação com cartões avaliados pelo consumidor e permitindo backup de alta velocidade sem perda de dados.

Recursos próprios de design de hardware/firmware proporcionam confiabilidade precisa

Como um autêntico fabricante com recursos próprios de hardware/firmware, a ATP é capaz de se ajustar a uma variedade de usos para atender a requisitos e condições específicas das aplicações dos clientes. Com base nas aplicações dos clientes, a ATP faz o seu melhor para atender aos requisitos por meio de um design exclusivo de firmware e hardware.

Calibração de leitura automática (ARC). Ao longo do tempo e com o uso constante, as células de memória flash NAND se degradam, causando deslocamentos de tensão que aumentam as taxas de erros de bits (BER). Quando a função normal de nova tentativa de leitura não for suficiente para recuperar os erros, uma “Calibração de leitura automática” (ARC) mais precisa é aplicada para garantir a integridade dos dados em temperaturas extremas ou com células NAND degradadas.

Ao longo do tempo e com o uso constante, as células de memória flash NAND se degradam, causando deslocamentos de tensão que aumentam as taxas de erros de bits (BER). Quando a função normal de nova tentativa de leitura não for suficiente para recuperar os erros, uma “Calibração de leitura automática” (ARC) mais precisa é aplicada para garantir a integridade dos dados em temperaturas extremas ou com células NAND degradadas. Metodologia da ATP para a análise de cartão avançada. Os cartões de memória da ATP possuem certificação IP67/IP57 e são fabricados utilizando um processo de molde/wafer de System-in-Package (SiP), tornando difícil a análise de componentes em comparação com o processo SMT (tecnologia de montagem superficial). O substrato com design exclusivo da ATP e a ferramenta de depuração tornam essa missão “possível”. Design de hardware desenvolvido pela ATP — O substrato com pino de teste reservado está disponível para futuras análises de componentes. Remoção de máscara de solda por laser — Método preciso e eficiente para remover a máscara de solda de forma a alcançar os pinos de teste reservados no substrato. Ferramenta própria de depuração personalizada da ATP — É conectada ao pino de teste reservado do hardware e, em seguida, vinculada ao sistema de análise de software.



Os cartões de memória da ATP possuem certificação IP67/IP57 e são fabricados utilizando um processo de molde/wafer de System-in-Package (SiP), tornando difícil a análise de componentes em comparação com o processo SMT (tecnologia de montagem superficial). O substrato com design exclusivo da ATP e a ferramenta de depuração tornam essa missão “possível”.

Para obter mais informações sobre a metodologia avançada de análise de cartões da ATP, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=89Lm_eC3mSU

Especificações

SD microSD Linha de produtos



Premium Superior Premium Superior S750Pi S750Sc S650Si S650Sc S750Pi S750Sc S650Si S650Sc Interface UHS-I UHS-I UHS-I UHS-I UHS-I UHS-I UHS-I UHS-I Tipo de flash 3D pSLC 3D pSLC 3D TLC 3D TLC 3D pSLC 3D pSLC 3D TLC 3D TLC Fator de forma Cartão SD Cartão microSD Temperatura de operação –40°C a 85°C –25°C a 85°C –40°C a 85°C –25°C a 85°C –40°C a 85°C –25°C a 85°C –40°C a 85°C –25°C a 85°C Opções de proteção contra perda de energia Com base em firmware Com base em firmware Capacidade 8 GB a 32 GB 8 GB a 32 GB 32 GB a 128 GB 32 GB a 128 GB 8 GB a 64 GB 8 GB a 64 GB 32 GB a 256 GB 32 GB a 256 GB Desempenho Leitura sequencial (MB/s) até 99 99 96 96 99 99 96 96 Gravação sequencial (MB/s) até 78 78 62 62 82 82 65 65 Resistência (TBW)1 até 1.920 1.920 640 640 3.840 3.840 1.280 1.280 Confiabilidade

MTBF a 25°C >2.000.000 horas >2.000.000 horas >2.000.000 horas >2.000.000 horas >2.000.000 horas >2.000.000 horas >2.000.000 horas >2.000.000 horas Confiabilidade

Número de inserções 20.000 (espec. SDA mínima de 10.000) 20.000 (espec. SDA mínima de 10.000) Outros Dimensões: C x L x A (mm) 32,0 x 24,0 x 2,1 32,0 x 24,0 x 2,1 32,0 x 24,0 x 2,1 32,0 x 24,0 x 2,1 15,0 x 11,0 x 1,0 15,0 x 11,0 x 1,0 15,0 x 11,0 x 1,0 15,0 x 11,0 x 1,0 Certificações CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS Garantia 5 anos 2 anos 3 anos 3 anos 5 anos 2 anos 3 anos 3 anos

1 Sob o maior valor de gravação sequencial. Pode variar de acordo com a densidade, configurações e aplicações.

Para clientes que precisam de recursos ou tecnologias específicas para aplicações, a ATP oferece serviços de personalização com valor agregado que englobam firmware e hardware, bem como embalagem e aparência (etiquetas, impressão e marcação).

Para obter mais informações sobre os cartões SD/microSD das séries S750/S650, acesse:

https://www.atpinc.com/products/industrial-sd-cards

https://www.atpinc.com/products/industrial-microsd-usd-cards

Contato de mídia sobre o comunicado à imprensa: Kelly Lin (Kellylin@tw.atpinc.com)

Siga a ATP Electronics no LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/atp-electronics

Sobre a ATP

A ATP Electronics (“ATP”) conta com 30 anos de excelência em fabricação como a principal fornecedora de produtos de memória de armazenamento e flash NAND para aplicações integradas/industriais/automotivas rigorosas. Como “Líder global em soluções de memória e armazenamento especializadas”, a ATP é conhecida pela sua experiência em soluções térmicas e de alta resistência. A ATP está comprometida em oferecer valor agregado, diferenciação e o melhor custo total de propriedade aos clientes. Como um autêntico fabricante, a ATP gerencia cada estágio do processo de fabricação para garantir a qualidade e a longevidade dos produtos. A ATP mantém os mais elevados padrões de responsabilidade social corporativa ao garantir um valor sustentável para os funcionários, o ambiente e os negócios em toda sua cadeia de suprimentos global. Para obter mais informações sobre a ATP Electronics, acesse www.atpinc.com ou entre em contato conosco pelo e-mail info@atpinc.com .

As fotos que acompanham este anúncio estão disponíveis em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bba3f651-5d95-43f6-b8bb-cd7d2e1f639c/pt

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1222a5e7-fcc0-4927-a482-13df5f61720e/pt