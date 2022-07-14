ATP专为行车记录仪、DVR打造的新型高耐久性低延迟SD/microSD卡可连续录制10.9万多小时视频

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原生TLC模式的S650系列比其他卡的耐久性高1.6倍；

pSLC模式的S750系列可实现2倍多的耐久性

台湾台北, July 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 特种存储和内存解决方案领域的全球领先企业ATP Electronics推出新的3D三层单元（TLC）S750/S650系列SD和microSD内存卡，它们专为最苛刻的不间断视频录制要求而打造。这些内存卡能满足行车记录仪、数字视频录像机（DVR）、监控系统、自动驾驶汽车和其他密集写入应用的高耐久性、低延迟和持久数据存储的需求。

高耐久性（超过10.9万小时1的录制时间），采用原生TLC模式

视频证据在许多场景中都被证明极为重要；因此，SD/microSD卡要能不间断录制，并且不能影响图像的质量和完整性，这是非常重要的。S650系列可以连续录制长达109401小时的全高清视频，远长于被宣称为“高耐久性”的同类卡。S650系列基于5K编程/擦除（P/E）周期，意味着比起典型3K P/E周期的内存卡，其耐久性高1.6倍。配置为伪单层单元（pSLC）的S750系列基于60K P/E周期，而典型pSLC内存卡额定为约20K至30K P/E周期。

下图2显示了ATP S650 128 GB microSD卡在全高清模式下与其他品牌相同容量高耐久性卡相比之下的耐久性模拟结果。

高耐久性最大录制时数：ATP S650对比其他高耐久性卡

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注释：

1 在无其他影响因素的最佳/理想情况下，使用128 GB ATP S650 TLC卡，基于13 Mbps（高清录制的最低比特率）进行的测试。

2 由ATP从公开数据中获得的信息。

为了录制新数据，旧数据将在卡满时被覆盖。

1Mbps=100万bps

低延迟：录制就绪时间<1秒，写速度快50%

上电后，行车记录仪要等几秒钟让录制就绪。主机发出的第一个读命令与第一个写命令之间的时间称为“响应时间”。根据室温下DVR上的真实测试，ATP S650和S750系列卡的响应时间少于1秒，而常规卡可能需要7至12秒。

在连续录制16 MB数据时，ATP S650卡所花时间不到0.1秒，比消费级卡节约50%的写时间，并支持高速备份，不会丢失数据。

自有硬件/固件设计特性提供精确的可靠性

作为一家真正的制造商，ATP拥有自己的硬件/固件能力，可以按各种用途调整，满足客户特定的应用要求和条件。ATP根据客户的应用，通过独特的固件和硬件设计尽力满足客户的要求。

自动读校准（ARC）。 随着时间的推移和持续的使用，NAND闪存单元将退化，导致电压漂移，从而增加误码率（BER）。当正常的读取重试功能不足以修复错误时，更精确的“自动读取校准”（ARC）功能就被用来在极端温度或NAND单元退化的条件下确保数据完整性。

随着时间的推移和持续的使用，NAND闪存单元将退化，导致电压漂移，从而增加误码率（BER）。当正常的读取重试功能不足以修复错误时，更精确的“自动读取校准”（ARC）功能就被用来在极端温度或NAND单元退化的条件下确保数据完整性。 ATP的高级卡分析方法。 ATP内存卡通过IP67/IP57认证，使用系统级封装（SiP）晶圆/裸片工艺制造，与表面贴装技术（SMT）工艺相比，很难进行组件分析。ATP独特设计的基板和调试工具使这项任务“成为可能”。 ATP开发的硬件设计——基板拥有预留测试引脚，可用于以后的组件分析。 通过激光除去焊料掩模——除去焊料掩模精确有效的方法，可以触达基板上的预留测试引脚。 ATP自有的定制调试工具——连接到硬件预留测试引脚，然后链接到软件分析系统。



ATP内存卡通过IP67/IP57认证，使用系统级封装（SiP）晶圆/裸片工艺制造，与表面贴装技术（SMT）工艺相比，很难进行组件分析。ATP独特设计的基板和调试工具使这项任务“成为可能”。

有关ATP高级内存卡分析方法的进一步信息，请访问：https://www.youtube.com/watch?v=89Lm_eC3mSU

规格参数

SD microSD Product Line



Premium Superior Premium Superior S750Pi S750Sc S650Si S650Sc S750Pi S750Sc S650Si S650Sc Interface UHS-I UHS-I UHS-I UHS-I UHS-I UHS-I UHS-I UHS-I Flash Type 3D pSLC 3D pSLC 3D TLC 3D TLC 3D pSLC 3D pSLC 3D TLC 3D TLC Form Factor SD Card microSD Card Operating Temperature -40°C to 85°C -25°C to 85°C -40°C to 85°C -25°C to 85°C -40°C to 85°C -25°C to 85°C -40°C to 85°C -25°C to 85°C Power Loss Protection Options Firmware Based Firmware Based Capacity 8GB to 32GB 8GB to 32GB 32 GB to 128 GB 32 GB to 128 GB 8GB to 64GB 8GB to 64GB 32 GB to 256 GB 32 GB to 256 GB Performance Sequential Read (MB/s) up to 99 99 96 96 99 99 96 96 Sequential Write (MB/s) up to 78 78 62 62 82 82 65 65 Endurance (TBW)1 up to 1920 1920 640 640 3840 3840 1280 1280 Reliability

MTBF @ 25°C >2,000,000 hours >2,000,000 hours >2,000,000 hours >2,000,000 hours >2,000,000 hours >2,000,000 hours >2,000,000 hours >2,000,000 hours Reliability

Number of Insertions 20,000 (SDA spec minimum 10,000) 20,000 (SDA spec minimum 10,000) Others Dimensions: L x W x H (mm) 32.0 x 24.0 x 2.1 32.0 x 24.0 x 2.1 32.0 x 24.0 x 2.1 32.0 x 24.0 x 2.1 15.0 x 11.0 x 1.0 15.0 x 11.0 x 1.0 15.0 x 11.0 x 1.0 15.0 x 11.0 x 1.0 Certifications CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS Warranty 5 years 2 years 3 years 3 years 5 years 2 years 3 years 3 years

1 Under highest Sequential write value. May vary by density, configuration and applications.

对于需要特定应用功能或技术的客户，ATP提供包括固件、硬件以及封装和外观（标签、印刷和标志）的增值定制服务。

有关S750/S650系列SD/microSD内存卡的更多信息，请访问：

https://www.atpinc.com/products/industrial-sd-cards

https://www.atpinc.com/products/industrial-microsd-usd-cards

有关新闻稿的媒体联系人：Kelly Lin（Kellylin@tw.atpinc.com）

在LinkedIn上关注ATP Electronics：https://www.linkedin.com/company/atp-electronics

关于ATP

ATP Electronics（简称为“ATP”）已专注于制造卓越30年，作为内存和NAND闪存存储产品的主要供应商，为最苛刻的嵌入式/工业/汽车应用提供相关产品。作为“特种存储和内存解决方案的全球领导者”之一，ATP以在散热和高耐久性解决方案方面的专业知识而著称。ATP致力于为客户提供附加价值、差异化和最佳总体拥有成本。ATP是一家真正的制造商，管控制造工艺的每个阶段，确保质量和产品长寿命。通过确保整个全球供应链的员工队伍、环境和企业的可持续价值，ATP坚持企业社会责任的最高标准。有关ATP Electronics的更多信息，请访问www.atpinc.com，或通过 info@atpinc.com 联系我们。

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