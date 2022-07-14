ATP 的全新高耐用性、低延遲 SD/microSD 卡專為儀表板攝影機和數碼錄影機提供超過 10.9 萬小時的連續影片錄製時間

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原生 TLC 的 S650 系列過透 1.6 倍更高耐用性超越其他卡；

pSLC 模式的 S750 系列可實現 2 倍更高耐用性

台灣台北, July 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATP Electronic 是專業儲存和記憶體解決方案的全球領導者，剛推出新的 3D 三級單元 (TLC) S750/S650 系列 SD 和 microSD 記憶卡，專為無間斷影片錄製而設。它可滿足儀表板攝影機和數碼錄影機 (DVR) 對高耐用性、低延遲和內置數據儲存的要求，也適用於監控系統、自動駕駛汽車和其他寫入密集型應用。

高耐用性在原生 TLC 提供超過 10.9 萬小時1的錄製時間

，影像證據在很多情況下可能證實為關鍵重點，因此，SD/microSD 卡能無間斷錄製且不影響圖像品質和完整性是非常重要。S650 系列可以連續 109,401 小時錄製全高清影片，遠遠超過聲稱「高耐用性」的類似記憶卡。S650 系列以 5K 程式／擦除 (P/E) 循環為基礎，換句話說，較典型具有 3K P/E 循環的記憶卡，它的耐用性高 1.6 倍。S750 系列的配置為偽單級單元 (pSLC)，以 60K P/E 循環為基礎，而典型的 pSLC 記憶卡額定為 20K 至 30K 的 P/E 循環。

下方圖表2 顯示 ATP S650 128 GB microSD 在全高清模式下，與其他相同容量的高耐用性品牌記憶相比的耐用性模擬結果。

最高耐久性錄製時數：ATP S650 與其他高耐用性記憶卡相比

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註釋：

1 測試在最佳情況／理想情況、及沒有其他影響下使用基於 13 Mbps（高清錄製的最低比特率）的 128GB S650 TLC 卡。

2 資訊來自 ATP 從公開可用的數據提供。

為了錄製新數據，當記憶卡滿載時，最舊的數據將被覆寫。

1Mbps=1,000,000 bps

低延遲：準備在少於 1 秒內錄製，寫入速度快 50%

在開機後，驅動記錄器可能需要等待幾秒才準備好錄製。第一次讀取指令和主機第一個寫入命令之間的時間是「回應時間」。根據室溫下對 DVR 進行的真實測試，ATP S650 和 S750 系列記憶卡只需少於 1 秒的回應時間，而常規記憶卡則需時 7 至 12 秒。

在其後記錄 16MB 數據時，ATP S650 記憶卡的時間少於 0.1 秒，與消費者評級的卡相比下可節省 50% 的寫入時間，可實現高速備份而不會丟失數據。

自家 HW/LF 設計特點可提供精確可靠性

作為具備自家硬件／韌體能力的真正製造商，ATP 可為各種用途作出調整，以滿足客戶的特定應用要求和條件。根據客戶的不同應用，ATP 盡力滿足獨特的 WR 和 HW 設計的各種要求。

自動讀取校準 (ARC)。 隨著時間及不斷使用，NAND 快閃記憶單元會逐漸衰微，導致電壓變化，從而提高位元錯誤率 (BER)。當正常的讀取重新嘗試功能不足以彌補錯誤時，更精確的「自動讀取校準」(ARC) 可用於確保在極端溫度或降低 NAND 單元下的數據完整性。

隨著時間及不斷使用，NAND 快閃記憶單元會逐漸衰微，導致電壓變化，從而提高位元錯誤率 (BER)。當正常的讀取重新嘗試功能不足以彌補錯誤時，更精確的「自動讀取校準」(ARC) 可用於確保在極端溫度或降低 NAND 單元下的數據完整性。 ATP 方法用於進階記憶卡分析。 ATP 記憶卡獲得 IP67/IP57 認證及運用系統封裝 (SiP) 晶圓／模具流程製造，因此在與 SMT (表面貼裝技術) 相比下，很難進行組件分析。ATP 獨特設計的基板和調試工具使這項任務成為「可能」。 採用保留測試引腳的 ATP 開發硬件設計基板可用於未來組件分析。 使用鐳射去除阻焊層 – 透過精確和高效的方法去除阻焊層，以便接觸基板上的預留測試引腳。 ATP 自家定制調試工具 - 這個工具會連接到 HW 保留的測試引腳，然後連接到 SW 分析系統。



ATP 記憶卡獲得 IP67/IP57 認證及運用系統封裝 (SiP) 晶圓／模具流程製造，因此在與 SMT (表面貼裝技術) 相比下，很難進行組件分析。ATP 獨特設計的基板和調試工具使這項任務成為「可能」。

有關 ATP 高級記憶卡分析方法的更多資訊，請瀏覽：https://www.youtube.com/watch?v=89Lm_eC3mSU

規格

SD microSD Product Line



Premium Superior Premium Superior S750Pi S750Sc S650Si S650Sc S750Pi S750Sc S650Si S650Sc Interface UHS-I UHS-I UHS-I UHS-I UHS-I UHS-I UHS-I UHS-I Flash Type 3D pSLC 3D pSLC 3D TLC 3D TLC 3D pSLC 3D pSLC 3D TLC 3D TLC Form Factor SD Card microSD Card Operating Temperature -40°C to 85°C -25°C to 85°C -40°C to 85°C -25°C to 85°C -40°C to 85°C -25°C to 85°C -40°C to 85°C -25°C to 85°C Power Loss Protection Options Firmware Based Firmware Based Capacity 8GB to 32GB 8GB to 32GB 32 GB to 128 GB 32 GB to 128 GB 8GB to 64GB 8GB to 64GB 32 GB to 256 GB 32 GB to 256 GB Performance Sequential Read (MB/s) up to 99 99 96 96 99 99 96 96 Sequential Write (MB/s) up to 78 78 62 62 82 82 65 65 Endurance (TBW)1 up to 1920 1920 640 640 3840 3840 1280 1280 Reliability

MTBF @ 25°C >2,000,000 hours >2,000,000 hours >2,000,000 hours >2,000,000 hours >2,000,000 hours >2,000,000 hours >2,000,000 hours >2,000,000 hours Reliability

Number of Insertions 20,000 (SDA spec minimum 10,000) 20,000 (SDA spec minimum 10,000) Others Dimensions: L x W x H (mm) 32.0 x 24.0 x 2.1 32.0 x 24.0 x 2.1 32.0 x 24.0 x 2.1 32.0 x 24.0 x 2.1 15.0 x 11.0 x 1.0 15.0 x 11.0 x 1.0 15.0 x 11.0 x 1.0 15.0 x 11.0 x 1.0 Certifications CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS CE, FCC, UKCA, RoHS Warranty 5 years 2 years 3 years 3 years 5 years 2 years 3 years 3 years

1 Under highest Sequential write value. May vary by density, configuration and applications.

對於需要特定應用程式功能或技術的客戶，ATP 提供增值服務，包括韌體和硬件，以及包裝和外觀（標籤、打印和標記）。

有關 S750/S650 系列 SD/microSD 卡的更多資訊，請瀏覽：

https://www.atpinc.com/products/industrial-sd-cards

https://www.atpinc.com/products/industrial-microsd-usd-cards

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關於 ATP

ATP Electronics（「ATP」）在過去 30 年來一直致力卓越製造，是用於嚴格的嵌入式／工業／汽車應用的記憶體和 NAND 快閃儲存產品的主要供應商。作為專門儲存和記憶體解決方案的全球領導者，ATP 以其在熱能和高耐用性解決方案方面的專業知識而聞名。ATP 致力為客戶提供附加價值、差異化和最佳總擁有成本 (TCO)。作為真正的製造商，ATP 管理製造流程的每個階段，以確保品質和產品壽命。ATP 透過確保全球供應鏈中的人員、環境和業務的可持續價值，達到企業社會責任的最高標準。如欲了解更多有關 ATP Electronics 的資訊，請瀏覽 www.atpinc.com 或透過 info@atpinc.com 與我們聯絡。

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