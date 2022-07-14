ATP 的全新高耐用性、低延遲 SD/microSD 卡專為儀表板攝影機和數碼錄影機提供超過 10.9 萬小時的連續影片錄製時間

原生 TLC 的 S650 系列過透 1.6 倍更高耐用性超越其他卡；
pSLC 模式的 S750 系列可實現 2 倍更高耐用性
台灣台北, July 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATP Electronic 是專業儲存和記憶體解決方案的全球領導者，剛推出新的 3D 三級單元 (TLC) S750/S650 系列 SD 和 microSD 記憶卡，專為無間斷影片錄製而設。它可滿足儀表板攝影機和數碼錄影機 (DVR) 對高耐用性、低延遲和內置數據儲存的要求，也適用於監控系統、自動駕駛汽車和其他寫入密集型應用。
高耐用性在原生 TLC 提供超過 10.9 萬小時1的錄製時間
，影像證據在很多情況下可能證實為關鍵重點，因此，SD/microSD 卡能無間斷錄製且不影響圖像品質和完整性是非常重要。S650 系列可以連續 109,401 小時錄製全高清影片，遠遠超過聲稱「高耐用性」的類似記憶卡。S650 系列以 5K 程式／擦除 (P/E) 循環為基礎，換句話說，較典型具有 3K P/E 循環的記憶卡，它的耐用性高 1.6 倍。S750 系列的配置為偽單級單元 (pSLC)，以 60K P/E 循環為基礎，而典型的 pSLC 記憶卡額定為 20K 至 30K 的 P/E 循環。
下方圖表2 顯示 ATP S650 128 GB microSD 在全高清模式下，與其他相同容量的高耐用性品牌記憶相比的耐用性模擬結果。
最高耐久性錄製時數：ATP S650 與其他高耐用性記憶卡相比
------------------
註釋：
1 測試在最佳情況／理想情況、及沒有其他影響下使用基於 13 Mbps（高清錄製的最低比特率）的 128GB S650 TLC 卡。
2 資訊來自 ATP 從公開可用的數據提供。
- 為了錄製新數據，當記憶卡滿載時，最舊的數據將被覆寫。
- 1Mbps=1,000,000 bps
低延遲：準備在少於 1 秒內錄製，寫入速度快 50%
在開機後，驅動記錄器可能需要等待幾秒才準備好錄製。第一次讀取指令和主機第一個寫入命令之間的時間是「回應時間」。根據室溫下對 DVR 進行的真實測試，ATP S650 和 S750 系列記憶卡只需少於 1 秒的回應時間，而常規記憶卡則需時 7 至 12 秒。
在其後記錄 16MB 數據時，ATP S650 記憶卡的時間少於 0.1 秒，與消費者評級的卡相比下可節省 50% 的寫入時間，可實現高速備份而不會丟失數據。
自家 HW/LF 設計特點可提供精確可靠性
作為具備自家硬件／韌體能力的真正製造商，ATP 可為各種用途作出調整，以滿足客戶的特定應用要求和條件。根據客戶的不同應用，ATP 盡力滿足獨特的 WR 和 HW 設計的各種要求。
- 自動讀取校準 (ARC)。隨著時間及不斷使用，NAND 快閃記憶單元會逐漸衰微，導致電壓變化，從而提高位元錯誤率 (BER)。當正常的讀取重新嘗試功能不足以彌補錯誤時，更精確的「自動讀取校準」(ARC) 可用於確保在極端溫度或降低 NAND 單元下的數據完整性。
- ATP 方法用於進階記憶卡分析。 ATP 記憶卡獲得 IP67/IP57 認證及運用系統封裝 (SiP) 晶圓／模具流程製造，因此在與 SMT (表面貼裝技術) 相比下，很難進行組件分析。ATP 獨特設計的基板和調試工具使這項任務成為「可能」。
- 採用保留測試引腳的 ATP 開發硬件設計基板可用於未來組件分析。
- 使用鐳射去除阻焊層 – 透過精確和高效的方法去除阻焊層，以便接觸基板上的預留測試引腳。
- ATP 自家定制調試工具 - 這個工具會連接到 HW 保留的測試引腳，然後連接到 SW 分析系統。
有關 ATP 高級記憶卡分析方法的更多資訊，請瀏覽：https://www.youtube.com/watch?v=89Lm_eC3mSU
規格
|SD
|microSD
|Product Line
|Premium
|Superior
|Premium
|Superior
|S750Pi
|S750Sc
|S650Si
|S650Sc
|S750Pi
|S750Sc
|S650Si
|S650Sc
|Interface
|UHS-I
|UHS-I
|UHS-I
|UHS-I
|UHS-I
|UHS-I
|UHS-I
|UHS-I
|Flash Type
|3D pSLC
|3D pSLC
|3D TLC
|3D TLC
|3D pSLC
|3D pSLC
|3D TLC
|3D TLC
|Form Factor
|SD Card
|microSD Card
|Operating Temperature
|-40°C to 85°C
|-25°C to 85°C
|-40°C to 85°C
|-25°C to 85°C
|-40°C to 85°C
|-25°C to 85°C
|-40°C to 85°C
|-25°C to 85°C
|Power Loss Protection Options
|Firmware Based
|Firmware Based
|Capacity
|8GB to 32GB
|8GB to 32GB
|32 GB to 128 GB
|32 GB to 128 GB
|8GB to 64GB
|8GB to 64GB
|32 GB to 256 GB
|32 GB to 256 GB
|Performance
|Sequential Read (MB/s) up to
|99
|99
|96
|96
|99
|99
|96
|96
|Sequential Write (MB/s) up to
|78
|78
|62
|62
|82
|82
|65
|65
|Endurance (TBW)1 up to
|1920
|1920
|640
|640
|3840
|3840
|1280
|1280
|Reliability
MTBF @ 25°C
|>2,000,000 hours
|>2,000,000 hours
|>2,000,000 hours
|>2,000,000 hours
|>2,000,000 hours
|>2,000,000 hours
|>2,000,000 hours
|>2,000,000 hours
|Reliability
Number of Insertions
|20,000 (SDA spec minimum 10,000)
|20,000 (SDA spec minimum 10,000)
|Others
|Dimensions: L x W x H (mm)
|32.0 x 24.0 x 2.1
|32.0 x 24.0 x 2.1
|32.0 x 24.0 x 2.1
|32.0 x 24.0 x 2.1
|15.0 x 11.0 x 1.0
|15.0 x 11.0 x 1.0
|15.0 x 11.0 x 1.0
|15.0 x 11.0 x 1.0
|Certifications
|CE, FCC, UKCA, RoHS
|CE, FCC, UKCA, RoHS
|CE, FCC, UKCA, RoHS
|CE, FCC, UKCA, RoHS
|CE, FCC, UKCA, RoHS
|CE, FCC, UKCA, RoHS
|CE, FCC, UKCA, RoHS
|CE, FCC, UKCA, RoHS
|Warranty
|5 years
|2 years
|3 years
|3 years
|5 years
|2 years
|3 years
|3 years
1 Under highest Sequential write value. May vary by density, configuration and applications.
對於需要特定應用程式功能或技術的客戶，ATP 提供增值服務，包括韌體和硬件，以及包裝和外觀（標籤、打印和標記）。
有關 S750/S650 系列 SD/microSD 卡的更多資訊，請瀏覽：
https://www.atpinc.com/products/industrial-sd-cards
https://www.atpinc.com/products/industrial-microsd-usd-cards
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關於 ATP
ATP Electronics（「ATP」）在過去 30 年來一直致力卓越製造，是用於嚴格的嵌入式／工業／汽車應用的記憶體和 NAND 快閃儲存產品的主要供應商。作為專門儲存和記憶體解決方案的全球領導者，ATP 以其在熱能和高耐用性解決方案方面的專業知識而聞名。ATP 致力為客戶提供附加價值、差異化和最佳總擁有成本 (TCO)。作為真正的製造商，ATP 管理製造流程的每個階段，以確保品質和產品壽命。ATP 透過確保全球供應鏈中的人員、環境和業務的可持續價值，達到企業社會責任的最高標準。如欲了解更多有關 ATP Electronics 的資訊，請瀏覽 www.atpinc.com 或透過 info@atpinc.com 與我們聯絡。
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