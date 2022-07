Curtis „50 Cent“ Jackson wird mit seiner Produktionsfirma G-Unit Film & Television neben Ryan Kavanaugh als Produzent für „Skill House“ von Proxima Media fungieren

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LOS ANGELES, July 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ryan Kavanaughs Proxima Media hat offiziell mit der Produktion von SKILL HOUSE begonnen, dem ersten Teil des mit dem R-Rating versehenen Horrorfilm-Franchise mit dem Social-Media-Phänomen und TikTok-Star Bryce Hall. Nach seiner Ankündigung im Frühjahr wird CURTIS „50 Cent“ JACKSON über seine Produktionsfirma G-Unit Film & Television auch produzieren und in dem Film mitspielen. Die UFC-Veteranin Paige VanZant, ein BKFC- und AEW-Star, ist ebenfalls mit von der Partie. Und der renommierte, mit dem Emmy ausgezeichnete Special-Effects-Künstler Steve Johnson (GHOSTBUSTERS, DER 200 JAHRE MANN, SPIDER-MAN 2) sorgt für einige der realistischsten Eingeweide und Abscheulichkeiten, die Fans je gesehen haben.



Die zusätzliche Besetzung umfasst Leah Pipes (SCHÖN BIS IN DEN TOD, The Originals), McCarrie McCausland (Army Wives, The Originals), Ivan Leung (THE TENDER BAR, All American, Grey's Anatomy), Neal McDonough (CAPTAIN AMERICA, MINORITY REPORT, Yellowstone, Suits), John DeLuca (Spree, American Horror Story) und Caitlin Carmichael (MIDNIGHT IN THE SWITCHGRASS - AUF DER SPUR DES KILLERS, EPIPHANY).

„Dieser Film strotzt nur so vor Außenseitern der Unterhaltungsbranche, von denen viele mehrere Genres und Plattformen abdecken“, betonte Kavanaugh. In Bezug auf die gemeinsame Produktion mit 50 Cent fügte Kavanaugh an: „Von einer weltweiten Ikone der Rap- und Hip-Hop-Musik bis hin zu einem Geschäftsmann, Schauspieler, Schriftsteller und Produzenten – wenn jemand etwas davon versteht, Grenzen zu überschreiten, dann ist es 50 Cent. Ich fühle mich geehrt, mit ihm zusammenzuarbeiten, während wir Bryce Hall dabei beobachten können, wie er in seiner Karriere das Gleiche vollführt.“

SKILL HOUSE nimmt das Phänomen des Ruhms und der Kultur in den sozialen Medien unter die Lupe und wirft einen schonungslosen Blick auf den Ruhm und wie weit die angehenden Stars gehen, um diesen zu erlangen.

Der in Los Angeles spielende Film, der hauptsächlich im originalen „Sway House“ gedreht wird, befasst sich mit der Welt des Social-Media-Ruhms und lotet die Grenzen aus, wenn „Klicks“ und „Schlagkraft“ buchstäblich über Leben und Tod entscheiden.

Das Projekt, das voraussichtlich Anfang 2023 in die Kinos kommen wird, wird von Proxima Media finanziert und kontrolliert. Eigentümer und Betreiber ist der Emmy-, Grammy-, Oscar- und Tony-nominierte Megaproduzent Ryan Kavanaugh. Das Drehbuch stammt von der Horrorfilmlegende Josh Stolberg, der auch die Regie übernimmt. Er ist Co-Autor von Horrorfilmen wie SPIRAL: FROM THE BOOK OF SAW (mit Chris Rock und Samuel L Jackson), JIGSAW, PIRANHA 3D, SCHÖN BIS IN DEN TOD sowie dem nächsten SAW-Film (mit dem vorläufigen Titel SAW X). Über seine Produktionsfirma G-Unit Film & Television ist Jackson zudem neben Kavanaugh, Alex Baskin sowie Amy Kim und Jaime Burke von Lifeboat Productions als Produzent tätig. Daniel Herther, verantwortlich für die Produktion und kreative Entwicklung bei Proxima, wird neben Jason Barhydt und Bobby Sarnevesht ausführender Produzent.

Über Curtis „50 Cent“ Jackson

Curtis „50 Cent“ Jackson hat bislang eine blühende Fernseh- und Filmkarriere als erstklassiger Produzent und Star hingelegt. 2005 gründete er die Produktionsfirma G-Unit Film & Television, Inc., die eine Vielzahl von Inhalten für zahlreiche Plattformen produzierte und eine Unzahl von Sendungen an verschiedene Sender verkaufte. Darunter befindet sich die von der Kritik hochgelobte Serie „Power“ auf Starz, in der er nicht nur eine der Hauptrollen spielte, sondern auch als ausführender Produzent und Regisseur fungierte. Im Oktober 2018 schlossen Jackson und Starz/Lionsgate einen noch nie dagewesenen Deal für Jacksons G-Unit Film & Television, Inc ab. Die Partnerschaft, die als einer der bisher bedeutendsten Deals für einen Executive Producer im Premium-Fernsehen bezeichnet wird, konzentrierte sich auf die Erweiterung des „Power“-Universums mit den Spin-offs „Power Book II: Ghost“, „Power Book III: Raising Kanan“ und „Power Book IV: Force“. G-Unit Film & Television produzierte zudem den ABC-Hit „For Life“ und startete kürzlich die erste Staffel der mit Spannung erwarteten Serie „Black Mafia Family“ für Starz, die sofort für eine zweite Staffel verlängert wurde. G-Unit arbeitet außerdem an den Drehbüchern von „Family Affair“ für ABC, „The 50th Law“ für Netflix, „Let Me Hear a Rhyme“ für Peacock und „Unseen“, „Angel's Playbook“, „Moment in Time“ und „Queen Nzinga“ für Starz. Im Mai 2021 wurde bekannt gegeben, dass „Confessions of A Crime Queen“ eine direkte Serienbestellung auf Discovery+ ist. Außerdem produziert Jackson derzeit eine BMF-Doku-Serie bei Starz und die improvisierte Serie „Hip Hop Homicides“ bei WeTV. Das Unternehmen baut auch seine Spielfilmproduktion aus, beginnend mit einem 3-Filme-Horror-Deal in Zusammenarbeit mit dem Horror-Phänomen Eli Roth und 3BlackDot.

Über Paige VanZant

Paige VanZant ist eine Mixed Martial Arts-Artistin, ehemalige UFC-Kämpferin, Bare-Knuckle-Boxerin, professionelle Wrestlerin, Autorin und Model. Im Fernsehen war sie bei Dancing with the Stars und Chopped zu sehen.

Über Josh Stolberg

Josh Stolberg ist als Autor, Regisseur und Produzent für einige der populärsten Horrorfilme der Gegenwart verantwortlich, darunter JIGSAW, PIRANHA 3D, SCHÖN BIS IN DEN TOD und zuletzt SPIRAL. Er hat Drehbücher für Netflix, Disney, Lionsgate und andere geschrieben. Derzeit schreibt er einen Dwayne-Johnson-Actioner für Netflix sowie den nächsten Teil der beliebten Saw-Reihe.

Über Lifeboat Productions

Amy Kim und Jaime Burke sind preisgekrönte Produzentinnen mit über 20 Jahren vielfältiger Erfahrung. Sie haben Originalinhalte für alle führenden Streaming-Anbieter und Studios produziert, zu denen auch die kommende Serie Surfside Girls für Apple+ und Undone für Amazon gehört. Kim begann ihre Karriere als Produzentin mit dem oscarprämierten Kurzfilm WEST BANK STORY und arbeitete als Produktionsleiterin für Michael Eisners digitales Studio Vuguru, bevor sie 2012 mit Jaime Burke Lifeboat Productions gründete. Burke begann ihre Karriere als Filmproduzentin mit Titeln wie THE POSSESSION OF MICHAEL KING und dem Indie-Horror-Klassiker THE PACT. Dies ist ihre zweite Zusammenarbeit mit dem Autor/Regisseur Josh Stolberg.

Über Proxima und Ryan Kavanaugh

Ryan Kavanaugh, Gründer von Proxima Media und Mehrheitsaktionär von Triller, zählt zu den erfolgreichsten, produktivsten und meistgeehrten Managern der Unterhaltungsbranche. Mit seinem intelligenten Modell zur Filmfinanzierung gilt er als Schöpfer des „Moneyball“ -Modells für Spielfilme. Er produzierte, vertrieb und/oder strukturierte die Finanzierung von mehr als 200 Filmen, die weltweit mehr als 20 Milliarden Dollar an den Kinokassen einspielten und 60 Oscar-Nominierungen erhielten. Er steht auf Platz 25 der umsatzstärksten Filmproduzenten aller Zeiten. Zu seinen Produktionen gehören Fast and Furious 2-6, 300, Social Network, Ohne Limit, Fighter, Ricky Bobby – König der Rennfahrer, Stiefbrüder und Mama Mia! Kavanaugh und Proxima leisteten Pionierarbeit bei einer innovativen Finanzierungsvereinbarung für Marvel nach dessen Insolvenz und entwickelten die Studio- und Finanzierungsstruktur, die zu Marvel Cinematic Universe führte. Mit Netflix baute er die SVOD-Sparte (Streaming) auf, die zu einem Anstieg der Marktkapitalisierung des Unternehmens von 2 auf 10 Milliarden USD führte. Kavanaugh ist der Mitbegründer von Triller, eine von drei Social-Media-Apps mit dem schnellsten Wachstum. Vor kurzem leitete er die Übernahme, Fusion und Neuauflage der Social-Media- und Musik-App.

Er gründete außerdem das schlagkräftige Fernsehunternehmen Critical Content mit Top-Shows wie Catfish (MTV) und Limitless (CBS), das er für 200 Millionen USD verkaufte. Das Unternehmen unterhielt vor seinem Verkauf 40 Fernsehserien auf 19 Sendern. Kavanaugh hat zahlreiche Errungenschaften und Auszeichnungen erhalten, vom Producer of the Year Award von Variety, The Hollywood Reporter's Leadership Award über 40 Under 40 Most Influential People in Business von Fortune und Forbes' Fortune 400 bis hin zu Billion-Dollar Producer von Daily Variety und 100 Most Influential People in the World von Vanity Fair. Proxima und Kavanaugh werden von Neil Sacker vertreten.

