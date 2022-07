Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LOS ANGELES, 14 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Proxima Media de Ryan Kavanaugh est officiellement en production de SKILL HOUSE, le premier volet de la franchise de films d'horreur classé R mettant en vedette Bryce Hall, phénomène des réseaux sociaux et star de TikTok. Depuis son annonce au printemps, CURTIS « 50 Cent » JACKSON sera le réalisateur via G-Unit Film & Television, qui lui appartient, et jouera dans le film. Paige VanZant, vétéran de l'UFC et star du BKFC et de l'AEW, a également rejoint le casting. Et le célèbre artiste d'effets spéciaux Steve Johnson (GHOSTBUSTERS, BICENTENNIAL MAN, SPIDER-MAN 2), lauréat d'un Emmy, dévoile certains des boyaux et entrailles les plus réalistes que les fans aient jamais vus.



Le casting supplémentaire comprend Leah Pipes (SORORITY ROW, The Originals), McCarrie McCausland (Army Wives, The Originals), Ivan Leung (THE TENDER BAR, All American, Grey's Anatomy), Neal McDonough (CAPTAIN AMERICA, MINORITY REPORT, Yellowstone, Suits), John DeLuca (Spree, American Horror Story) et Caitlin Carmichael (MIDNIGHT IN THE SWITCHGRASS, EPIPHANY).

« Ce film regorge de divertissements non-conformistes, dont beaucoup couvrent plusieurs genres et plateformes », remarque M. Kavanaugh. En ce qui concerne la production de 50 Cent, M. Kavanaugh ajoute : « D'une icône mondiale du rap et de la musique hip-hop à un homme d'affaires, acteur, écrivain et producteur - si quelqu'un sait une chose ou deux sur la façon de briser les frontières, c'est bien 50 Cent. Je suis honoré de travailler avec lui alors que nous regardons Bryce faire de même avec sa carrière. »

Regard surprenant sur le phénomène de la renommée et de la culture des réseaux sociaux, SKILL HOUSE offre une vision inébranlable de la renommée et de ce que les nouvelles célébrités sont prêtes à faire pour l'atteindre.

Principalement tourné dans la « Sway House » originale, ce film basé à Los Angeles se penche sur le monde de la renommée sur les réseaux sociaux et repousse les limites lorsque les « clics » et le « pouvoir » deviennent littéralement synonymes de vie ou de mort.

Avec une date de sortie prévue début 2023, le projet est financé et contrôlé par Proxima Media, détenu et exploité par le méga-producteur nominé aux Emmy, Grammy, Oscar et Tony, Ryan Kavanaugh. Il est écrit et réalisé par la légende du film d'horreur Josh Stolberg, co-scénariste de films d'horreur tels que SPIRAL : FROM THE BOOK OF SAW (avec Chris Rock et Samuel L Jackson), JIGSAW, PIRANHA 3D, SORORITY ROW, ainsi que le prochain film SAW (provisoirement intitulé SAW X). Grâce à son G-Unit Film & Television, Jackson produira également aux côtés de M. Kavanaugh, Alex Baskin et Amy Kim et Jaime Burke de Lifeboat Productions. Daniel Herther, qui supervise la production et le développement créatif chez Proxima, sera le producteur exécutif aux côtés de Jason Barhydt et Bobby Sarnevesht.

À propos de Curtis « 50 Cent » Jackson

Curtis « 50 Cent » Jackson s'est taillé une carrière florissante à la télévision et au cinéma en tant que producteur et star de première qualité. En 2005, il a fondé G-Unit Film & Television, Inc., qui a produit une grande variété de contenus sur de nombreuses plateformes et vendu une myriade d'émissions à divers réseaux. Parmi ceux-ci se trouve « Power », l'émission n° 1 acclamée par la critique sur Starz dans laquelle il a non seulement partagé la vedette, mais également été producteur exécutif et réalisateur. En octobre 2018, Jackson et Starz/Lionsgate ont conclu un accord sans précédent pour G-Unit Film & Television, Inc. de Jackson. Le partenariat, présenté comme l'un des accords les plus importants à ce jour pour un producteur exécutif de télévision premium, qui se concentrera sur l'expansion de l'univers de « Power », a récemment annoncé les spin-offs « Power Book II: Ghost », « Power Book III : Raising Kanan » et « Power Book IV: Force ». G-Unit Film & Television a également produit le tube ABC « For Life » et récemment lancé la première saison de la série très attendue « Black Mafia Family » pour Starz, qui a été immédiatement renouvelée pour une deuxième saison. G-Unit participe aussi au développement de la série de scripts « Family Affair » pour ABC, « The 50th Law » pour Netflix, « Let Me Hear a Rhyme » pour Peacock et « Unseen », « Angel's Playbook », « Moment in Time » et « Queen Nzinga » pour Starz. Il a été annoncé en mai 2021 que « Confessions of A Crime Queen » était une commande directe sur Discovery +. Jackson est également actuellement en production sur un BMF Docuseries sur Starz et une série non scénarisée, « Hip Hop Homicides » sur WeTV. En outre, la société développe sa liste de longs métrages, en commençant par un accord d'horreur de 3 épisodes en collaboration avec le phénomène d'horreur Eli Roth et 3BlackDot.

À propos de Paige VanZant

Paige VanZant est une artiste d'arts martiaux mixtes, ancienne combattante de l'UFC, boxeuse à mains nues, lutteuse professionnelle, auteure et mannequin. Elle est apparue à la télévision dans Dancing with the Stars and Chopped.

À propos de Josh Stolberg

Josh Stolberg est un scénariste, réalisateur et producteur responsable de certains des films d'horreur les plus populaires aujourd'hui, notamment JIGSAW, PIRANHA 3D, SORORITY ROW et, plus récemment, SPIRAL. Il a écrit des films pour Netflix, Disney, Lionsgate et bien plus encore. Il écrit actuellement un film d'action sur Dwayne Johnson pour Netflix ainsi que le prochain épisode de la populaire franchise Saw.

À propos de Lifeboat Productions

Amy Kim et Jaime Burke sont des productrices primées dotées de plus de 20 ans d'expérience diversifiée. Elles ont produit du contenu original pour tous les principaux streamers et studios avec leurs crédits les plus récents, y compris la prochaine série Surfside Girls pour Apple+ et Undone d'Amazon. Amy Kim a commencé à produire avec le court métrage primé aux Oscars WEST BANK STORY et a été responsable de la production pour le studio numérique Vuguru de Michael Eisner, avant de former Lifeboat Productions avec Jaime Burke en 2012. Jaime Burke a commencé sa carrière de productrice de films avec des titres tels que THE POSSESSION OF MICHAEL KING et le classique de l'horreur indépendant THE PACT. Il s'agit de leur deuxième collaboration avec l'écrivain/réalisateur Josh Stolberg.

À propos de Proxima et Ryan Kavanaugh

Fondateur de Proxima Media, l'actionnaire majoritaire de Triller, Ryan Kavanaugh est l'un des cadres les plus accomplis, prolifiques et honorés de l'histoire du secteur du divertissement. À l'aide d'un modèle intelligent de la finance cinématographique, il a été qualifié de créateur du « Moneyball pour les films ». Il a produit, distribué et/ou structuré le financement de plus de 200 films, générant plus de 20 milliards de dollars de revenus au box-office mondial et remportant 60 nominations aux Oscars. Il est le 25e producteur de films le plus riche de tous les temps. Ses productions comprennent Fast and Furious 2-6, 300, Social Network, Limitless, Fighter, Talladega Nights, Step Brothers et Mamma Mia! M. Kavanaugh et Proxima ont été les pionniers d'un accord de financement innovant pour Marvel après la faillite, créant le studio et la structure financière qui ont conduit à Marvel Cinematic Universe. Il a élaboré la catégorie SVOD (streaming) avec Netflix, ce qui a fait passer la capitalisation boursière de cette société de 2 à 10 milliards de dollars. M. Kavanaugh est le cofondateur de Triller, l'une des trois applications de réseaux sociaux à la croissance la plus rapide. Il a récemment dirigé l'acquisition, la fusion et la relance de l'application de réseaux sociaux et de musique.

Il a également créé la puissante société de télévision, désormais connue sous le nom de Critical Content, produisant des émissions à succès telles que Catfish sur MTV et Limitless sur CBS, qu'il a vendues pour 200 millions de dollars. La société possédait 40 séries télévisées sur 19 réseaux avant sa vente. M. Kavanaugh a remporté de nombreux succès et récompenses, du Variety's Producer of the Year Award au Hollywood Reporter's Leadership Award, en passant par les 40 personnes les plus influentes du classement Fortune au classement Fortune 400, le producteur de milliards de dollars par le Daily Variety et les 100 personnes les plus influentes au monde par Vanity Fair. Proxima et M. Kavanaugh sont représentés par Neil Sacker.

