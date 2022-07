Curtis “50 Cent” Jackson da sua G-Unit Film & Television será o produtor da 'Skill House' da Proxima Media ao lado de Ryan Kavanaugh

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LOS ANGELES, July 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Proxima Media de Ryan Kavanaugh está oficialmente em produção na SKILL HOUSE, a primeira edição da franquia de filmes de terror com classificação R estrelada por um fenômeno de rede social e estrela de TikTok, Bryce Hall. Depois do anúncio no começo do ano, agora foi divulgado que CURTIS "50 Cent" JACKSON, com a sua produtora G-Unit Film & Television, será o produtor e estrela do filme. A veterana do UFC e estrela da BKFC e AEW, Paige VanZant, também se juntou ao elenco. E o renomado artista de efeitos especiais vencedor do Emmy, Steve Johnson (GHOSTBUSTERS, BICENTENNIAL MAN, SPIDER-MAN 2) está preparando as entranhas mais realistas que os fãs de conteúdo sanguinolento já viram.



No elenco também estão incluídos: Leah Pipes (PACTO SECRETO, Os Originais), McCarrie McCausland (Army Wives, Os Originais), Ivan Leung (THE TENDER BAR, All American, Grey's Anatomy), Neal McDonough (CAPITÃO AMÉRICA, MINORITY REPORT, Yellowstone, Homens de Terno), John DeLuca (Spree, American Horror Story), e Caitlin Carmichael (MEIA-NOITE NO SWITCHGRASS, EPIPHANY).

"Este filme está repleto de desbravadores do entretenimento, muitos deles abrangendo vários gêneros e plataformas", observou Kavanaugh. Em relação à produção com 50 Cent, Kavanaugh acrescentou: "De ícone global de rap e hip-hop a empresário, ator, escritor e produtor - se tem alguém sabe como derrubar limites, é o 50 Cent. Me sinto honrado em trabalhar ao lado dele e ver o Bryce fazer o mesmo com sua carreira."

Uma visão semelhante a uma serra que invade o fenômeno da fama e da cultura das redes sociais, a SKILL HOUSE oferece uma visão inabalável da fama e do que as novas celebridades estão dispostas a fazer para alcançá-la.

O filme de Los Angeles, que está sendo filmado principalmente na original "Sway House", olha para o mundo da fama das redes sociais e ultrapassa os limites quando "cliques" e "influência" se tornam vida ou morte literalmente.

Com data de lançamento prevista para o início de 2023, o projeto é financiado e controlado pela Proxima Media, de propriedade e operado pelo mega-produtor nomeado ao Emmy, Grammy, Oscar, Ryan Kavanaugh. O projeto é escrito e dirigido pela lenda do filme de terror Josh Stolberg, corroterista de filmes de terror como o ESPIRAL: O LEGADO DE JOGOS MORTAIS (estrelado por Chris Rock e Samuel L Jackson), JOGOS MORTAIS: JIGSAW, PIRANHA 3D, PACTO SECRETO, bem como o próximo filme de JOGOS MORTAIS (intitulado provisoriamente JOGOS MORTAIS X). Através da sua G-Unit Film & Television, Jackson também produzirá ao lado de Kavanaugh, Alex Baskin e Amy Kim e Jaime Burke, da Lifeboat Productions. Daniel Herther, que supervisiona a produção e o desenvolvimento criativo da Proxima Studios, será o produtor executivo, juntamente com Jason Barhydt e Bobby Sarnevesht.

Sobre Curtis "50 Cent" Jackson

Curtis "50 Cent" Jackson criou uma próspera carreira televisiva e cinematográfica como o melhor produtor e estrela da categoria. Em 2005, ele fundou a G-Unit Film & Television, Inc., que produziu uma grande variedade de conteúdo em várias plataformas e vendeu uma infinidade de programas para várias redes. Entre eles está o aclamado show #1 na Starz, "Power", onde ele além de coestrelar, mas também atuou como produtor executivo e diretor. Em outubro de 2018, Jackson e a Starz/Lionsgate fecharam um acordo sem precedentes para a G-Unit Film & Television, Inc. A parceria, apontada como um dos acordos mais significativos até agora para um Produtor Executivo em televisão premium, se concentrará na expansão do universo "Power", recentemente anunciado como spin-offs "Power Book II: Ghost," "Power Book III: Raising Kanan " e "Power Book IV: Force." A G-Unit Film & Television também produziu o hit da ABC "For Life" e recentemente lançou a primeira temporada da grandemente esperada série "Black Mafia Family" na Starz, que foi imediatamente renovada para uma segunda temporada. A G-Unit também está desenvolvendo uma série de roteiros "Family Affair" ABC, "The 50th Law" na Netflix, Let Me Hear a Rhyme" no Peacock e "Unseen", "Angel 's Playbook ", "Moment in Time " e "Queen Nzinga" na Starz. Em maio de 2021 foi anunciado que "Confessions of A Crime Queen" foi uma séria encomendada diretamente na Discovery+. Jackson também está atualmente produzindo uma Docuseries BMF na Starz e uma série não roteirizada, "Hip Hop Homicides", para a WeTV. A empresa também está criando sua lista de características, começando com um contrato para 3 filmes de Horror, em colaboração com o fenômeno de Horror Eli Roth e 3BlackDot.

Sobre Paige VanZant

Paige VanZant é artista de artes marciais mistas, ex-lutadora do UFC, boxeadora, lutadora profissional, autora e modelo. Ela apareceu na televisão em Dancing with the Stars e Chopped.

Sobre Josh Stolberg

Josh Stolberg é escritor, diretor e produtor responsável por alguns dos filmes de terror mais populares da atualidade, incluindo JOGOS MORTAIS: JIGSAW, PIRANHA 3D, PACTO SECRETO e, mais recentemente, ESPIRAL. Ele escreveu filmes para a Netflix, Disney, Lionsgate e muitos outros. Atualmente, ele está escrevendo um filme de ação para Dwayne Johnson para aa Netflix, bem como a próxima parcela da popular franquia Jogos Mortais.

Sobre a Lifeboat Productions

Amy Kim e Jaime Burke são produtores premiados com mais de 20 anos de experiência diversificada. Eles produziram conteúdo original para todos os principais streamers e estúdios com seus créditos mais recentes, incluindo a próxima série Surfside Girls para a Apple+ e Undone para a Amazon. Kim começou a produzir com o Curta Metragem WEST SIDE STORY, vencedor do Oscar, e atuou como diretora de produção do estúdio digital de Michael Eisner, Vuguru, antes de criar a Lifeboat Productions com Jaime Burke em 2012. Burke começou sua carreira de produtora de filmes com títulos como THE POSSESSION DE MICHAEL KING e o clássico de terror indie, THE PACT. Esta é a sua segunda colaboração com o escritor/diretor Josh Stolberg.

Sobre a Proxima Media e Ryan Kavanaugh

Fundador da Proxima Media e acionista majoritário da Triller, Ryan Kavanaugh é um dos executivos mais bem-sucedidos, prolíficos e honrados da história da indústria do entretenimento. Usando um modelo inteligente de financiamento cinematográfico, ele foi apelidado de criador do "Bola de dinheiro dos filmes". Ele produziu, distribuiu e/ou estruturou financiamentos para mais de 200 filmes, gerando mais de US $ 20 bilhões em receitas de bilheteria e tem 60 indicações ao Oscar. Ele é o 25º produtor cinematográfico de maior bilheteria de todos os tempos. Ele produziu Velozes e Furiosos 2-6, 300, A Rede Social, Sem Limites, Fighter, Ricky Bobby; A Toda Velocidade, Quase Irmãos, e Mamma Mia! Kavanaugh e Proxima Studios foram pioneiros em uma transação financeira inovadora para a Marvel pós-falência, criando o estúdio e a estrutura financeira que levaram a Marvel Cinematic Universe. Ele criou a categoria SVOD (streaming) com a Netflix, que aumentou a capitalização de mercado da empresa de US $ 2 para US $ 10 bilhões. Kavanaugh é o cofundador da Triller, um dos três aplicativos de rede social de crescimento mais rápido. Recentemente ele liderou a aquisição, fusão e relançamento do aplicativo de redes sociais e música.

Ele também criou a poderosa empresa de televisão, agora conhecida como Critical Content, produzindo programas de sucesso como Catfish na MTV e Limitless na CBS, que ele vendeu por US $ 200 milhões. A empresa tinha 40 séries de televisão em 19 redes antes de ser vendida. Kavanaugh teve várias conquistas e ganhou muitos prêmios: Prêmio de Produtor do Ano da Variety, Prêmio de Liderança do The Hollywood Reporter, Pessoas Mais Influentes com Menos de 40 Anos no Mundo dos Negócios da Fortune, Fortune 400 da Forbes, Produtor de Bilhão de Dólares da Daily Variety, e 100 Pessoas Mais Influentes do Mundo da Vanity Fair. Proxima Media e Kavanaugh são representados por Neil Sacker da Sacker.

