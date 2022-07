Curtis “50 Cent” Jackson และบริษัท G-Unit Film & Television ของเขาจะทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับ 'Skill House' ของ Proxima Media's ร่วมกับ Ryan Kavanaugh

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

ลอสแอนเจลิส, July 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Proxima Media ของ Ryan Kavanaugh กำลังอยู่ในระหว่างการถ่ายทำ SKILL HOUSE ซึ่งเป็นภาคแรกของแฟรนไชส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรท R ที่นำแสดงโดยผู้มีชื่อเสียงในโซเชียลมีเดียและดารา TikTok อย่าง Bryce Hall ตั้งแต่การประกาศข่าวในฤดูใบไม้ผลิ CURTIS "50 Cent" JACKSON เข้าร่วมการผลิตผ่านทางบริษัท G-Unit Film & Television ของเขาและจะแสดงในภาพยนตร์นี้ ดาราผู้คร่ำหวอดในสังเวียน UFC และ BKFC และ AEW อย่าง Paige VanZant ก็เข้าร่วมแสดงด้วย และศิลปินสเปเชียลเอฟเฟกต์ชื่อดังอย่าง Steve Johnson ที่ชนะรางวัล Emmy (GHOSTBUSTERS, BICENTENNIAL MAN, SPIDER-MAN 2) จะนำเสนอฉากระทึกขวัญที่สมจริงที่สุดเท่าที่แฟน ๆ เคยเห็น



นักแสดงอื่น ๆ รวมถึง Leah Pipes (SORORITY ROW, The Originals), McCarrie McCausland (Army Wives, The Originals), Ivan Leung (THE TENDER BAR, All American, Grey's Anatomy), Neal McDonough (CAPTAIN AMERICA, MINORITY REPORT, Yellowstone, Suits), John DeLuca (Spree, American Horror Story) และ Caitlin Carmichael (MIDNIGHT IN THE SWITCHGRASS, EPIPHANY)

"ภาพยนตร์เรื่องนี้เต็มไปด้วยความบันเทิงที่แหวกแนวที่ครอบคลุมแนวและแพลตฟอร์มที่หลากหลาย" Kavanaugh กล่าว เกี่ยวกับการผลิตร่วมกับ 50 Cent นั้น Kavanaugh กล่าวเพิ่มเติมว่า "จากไอคอนเพลงแร็พและฮิปฮอประดับโลกไปจนถึงนักธุรกิจ นักแสดง นักเขียน และโปรดิวเซอร์ หากจะพูดถึงคนที่มักจะทลายขอบเขต ก็คือ 50 Cent คนนี้นั่นเอง ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับเขาในขณะเราดู Bryce ทำเช่นเดียวกันในอาชีพของเขา"

SKILL HOUSE เป็นเหมือนเลื่อยที่เจาะลึกเข้าไปในปรากฎการณ์ของชื่อเสียงและวัฒนธรรมในวงการโซเชียลมีเดีย และนำเสนอความไม่ย่อท้อในการสร้างชื่อเสียงและสิ่งต่าง ๆ ที่ดาราหน้าใหม่พร้อมที่จะทำเพื่อให้ได้ชื่อเสียงมา

ภาพยนตร์จากลอสแองเจลิสซึ่งกำลังถ่ายทำในสถานที่เดิมของ "Sway House" สร้างมุมมองเกี่ยวกับชื่อเสียงในโลกโซเชียลมีเดียและก้าวข้ามขีดจำกัดไปถึงความเรื่องราวที่ว่า “คลิก” และ “การเกาะกระแส” หมายถึงความเป็นและความตาย

คาดว่าจะฉายต้นปี 2023 โครงการนี้ได้รับเงินทุนและควบคุมโดย Proxima Media ซึ่งมี Ryan Kavanaugh โปรดิวเซอร์ยักษ์ใหญ่ผู้ได้รับการเสนอชื่อใน Emmy, Grammy, Oscar, และ Tony เป็นเจ้าของและดำเนินงาน เขียนและกำกับโดยบุคคลผู้เป็นตำนานภาพยนตร์สยองขวัญอย่าง Josh Stolberg ผู้เขียนร่วมในภาพยนตร์สยองขวัญ เช่น SPIRAL: FROM THE BOOK OF SAW (นำแสดงโดย Chris Rock และ Samuel L Jackson), JIGSAW, PIRANHA 3D, SORORITY ROW, และภาพยนตร์ SAW เรื่องต่อไป (มีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า SAW X) Jackson จะผลิตในนามของ G-Unit Film & Television ร่วมกับ Kavanaugh, Alex Baskin, และ Lifeboat Productions ของ Amy Kim และ Jaime Burke Daniel Herther ผู้ดูแลการผลิตและการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ที่ Proxima จะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างร่วมกับ Jason Barhydt และ Bobby Sarnevesht

เกี่ยวกับ Curtis "50 Cent" Jackson

Curtis "50 Cent" Jackson ได้สร้างผลงานทางโทรทัศน์และภาพยนตร์ที่เฟื่องฟูในฐานะโปรดิวเซอร์และดาราที่เก่งที่สุด ในปี 2005 เขาได้ก่อตั้งบริษัท G-Unit Film & Television จำกัดซึ่งได้ผลิตเนื้อหาที่หลากหลายให้แก่หลายช่องทางและขายรายการโชว์นับไม่ถ้วนให้แก่หลายเครือข่าย หนึ่งในนั้นคือ "Power" รายการโชว์ที่ได้รับการกล่าวถึงอันดับ #1 บนช่อง Starz ซึ่งเขาไม่เพียงแต่ร่วมแสดงเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับอีกด้วย ในเดือนตุลาคม 2018 นั้น Jackson และ Starz/Lionsgate ได้ทำข้อตกลงที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับบริษัท G-Unit Film & Television จำกัด ความร่วมมือนี้ที่ได้รับการเรียกขานว่าเป็นข้อตกลงที่สำคัญที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับผู้อำนวยการสร้างระดับพรีเมียม โดยเน้นไปที่การขยายของจักรวาล "Power" ซึ่งได้มีการประกาศรายการที่แยกออกมาคือ "Power Book II: Ghost," "Power Book III: Raising Kanan" และ "Power Book IV: Force" G-Unit Film & Television ยังผลิตรายการฮิต "For Life" ของช่อง ABC และเปิดตัวซีซันแรกของซีรีส์ที่มีผู้รอชมอย่างมาก อย่าง "Black Mafia Family" ของช่อง Starz ซึ่งได้มีการขยายไปยังซีซันสองทันที G-Unit กำลังดำเนินการสร้างซีรีส์ที่มีการเขียนบทอย่าง "Family Affair" ช่อง ABC, "The 50th Law" ช่อง Netflix, Let Me Hear a Rhyme" ที่ช่อง Peacock และ "Unseen," "Angel's Playbook," "Moment in Time," และ "Queen Nzinga" ที่ช่อง Starz มีการประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคม 2021 ว่า "Confessions of A Crime Queen" จะถูกสร้างเป็นซีรีส์เต็มสำหรับช่อง Discovery+ Jackson กำลังอยู่ในระหว่างการผลิตซีรีส์สารคดี BMF ที่ช่อง Starz และซีรีส์แบบไม่เขียนบท "Hip Hop Homicides" ที่ช่อง WeTV บริษัทยังกำลังสร้างรายการพิเศษโดยเริ่มจากข้อตกลงสยองขวัญ 3 เรื่องโดยร่วมมือกับผู้โดดเด่นในภาพยนตร์สยองขวัญอย่าง Eli Roth และ 3BlackDot

เกี่ยวกับ Paige VanZant

Paige VanZant เป็นศิลปินศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน อดีตนักมวย UFC นักมวยมือเปล่า นักมวยปล้ำอาชีพ นักเขียน และนางแบบ ซึ่งได้ปรากฎตัวบนหน้าจอโทรทัศน์ในรายการ Dancing with the Stars และ Chopped

เกี่ยวกับ Josh Stolberg

Josh Stolberg เป็นนักเขียน ผู้กำกับ และโปรดิวเซอร์ ที่สร้างภาพยนตร์สยองขวัญยอดนิยมบางเรื่องในปัจจุบัน เช่น JIGSAW, PIRANHA 3D, SORORITY ROW และล่าสุด SPIRAL เขาได้เขียนภาพยนตร์ให้กับ Netflix, Disney, Lionsgate และอื่น ๆ อีกมากมาย ขณะนี้เขากำลังเขียนบทให้กับนักแสดงแอกชัน Dwayne Johnson บนช่อง Netflix และภาคต่อไปของแฟรนไชส์ยอดนิยมอย่าง Saw

เกี่ยวกับ Lifeboat Productions

Amy Kim และ Jaime Burke เป็นโปรดิวเซอร์ชนะรางวัลที่มีประสบการณ์ที่หลากหลายรูปแบบมานานกว่า 20 ปี พวกเขาได้ผลิตเนื้อหาต้นฉบับสำหรับสตรีมเมอร์และสตูดิโอชั้นนำทั้งหมดด้วยเครดิตล่าสุด รวมถึงซีรีส์ที่กำลังจะฉายอย่าง Surfside Girls ของ Apple+ และ Undone ของ Amazon Kim เริ่มต้นการสร้างด้วยภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลออสการ์เรื่อง WEST BANK STORY และทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายการสร้างที่ดิจิทัลสตูดิโอ Vuguru ของ Michael Eisner ก่อนที่จะตั้ง Lifeboat Productions ร่วมกับ Jaime Burke ในปี 2012 Burke เริ่มอาชีพด้านการสร้างภาพยนตร์ด้วยเรื่องอย่าง THE POSSESSION OF MICHAEL KING และอินดี้สยองขวัญคลาสสิก THE PACT นี่คือความร่วมมือครั้งที่สองกับนักเขียนบท/ผู้กำกับ Josh Stolberg

เกี่ยวกับ Proxima และ Ryan Kavanaugh

Ryan Kavanaugh คือผู้ก่อตั้ง Proxima Media ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Triller เป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จที่สุด มีผลงานมากที่สุด และมีเกียรติสูงสุดในประวัติศาสตร์วงการบันเทิง เขาได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้สร้าง "ลูกบอลเงินสำหรับวงการภาพยนตร์" ด้วยการใช้โมเดลการเงินภาพยนตร์อัจฉริยะ เขาผลิต จัดจำหน่าย และ/หรือจัดโครงสร้างทางการเงินสำหรับภาพยนตร์มากกว่า 200 เรื่อง สร้างรายได้จากบ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกมากกว่า $2 หมื่นล้าน และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ 60 เรื่อง เขาเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลอันดับที่ 25 ผลงานการผลิตของเขามีทั้ง Fast and Furious 2-6, 300, Social Network, Limitless, Fighter, Talladega Nights, Step Brothers และ Mama Mia! Kavanaugh และ Proxima เป็นผู้บุกเบิกข้อตกลงทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับ Marvel หลังล้มละลาย โดยสร้างสตูดิโอและโครงสร้างทางการเงินที่นำไปสู่ ​​Marvel Cinematic Universeเขาสร้างหมวดหมู่ SVOD (สตรีมมิง) กับ Netflix ซึ่งทำให้มูลค่าการตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก $2 เป็น $1 หมื่นล้าน Kavanaugh เป็นผู้ก่อตั้งร่วม Triller ที่เป็นหนึ่งในสามแอปโซเชียลมีเดียที่เติบโตเร็วที่สุด เมื่อไม่นานมานี้เขาได้เป็นผู้นำการเข้าซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ และการเปิดตัวใหม่ของแอปโซเชียลมีเดียและเพลง

นอกจากนี้ เขายังได้สร้างบริษัทโทรทัศน์ที่ทรงอิทธิพล ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Critical Content ซึ่งผลิตรายการยอดนิยมอย่าง Catfish บน MTV และ Limitless บน CBS ซึ่งเขาขายได้ในราคา $200 ล้านบริษัทมีละครโทรทัศน์ 40 เรื่องใน 19 เครือข่ายก่อนที่จะขายKavanaugh ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลมากมาย ตั้งแต่ รางวัลโปรดิวเซอร์แห่งปีของ Variety ไปจนถึง รางวัลความเป็นผู้นำของ The Hollywood Reporter นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลตั้งแต่รางวัลบุคคล 40 คนที่อายุต่ำกว่า 40 ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในวงการธุรกิจของ Fortune ตลอดจน Fortune 400 ของ Forbes โปรดิวเซอร์หมื่นล้านของ Daily Variety และบุคคล 100 คนผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกของ Vanity Fair Neil Sacker เป็นตัวแทนของ Proxima และ Kavanaugh

