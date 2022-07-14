柯蒂斯·詹姆斯·杰克逊通过其G-Unit Film & Television将与瑞恩·卡瓦劳格共同担任Proxima Media《Skill House》的制片人

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洛杉矶, July 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 瑞恩·卡瓦劳格（Ryan Kavanaugh）的Proxima Media公司正式开始制作《SKILL HOUSE》，这是此R级恐怖电影系列的第一部，由社交媒体现象和TikTok明星布莱斯·霍尔（Bryce Hall）领衔主演。 自春季公告以来，柯蒂斯·詹姆斯·杰克逊还将通过其G-Unit Film & Television制作此片并担任主演。UFC元老和BKFC及AEW明星Paige VanZant也加入此片演员阵容。著名艾美奖获奖特效艺术家Steve Johnson（代表作有《捉鬼敢死队》、《机器管家》和《蜘蛛人2》）将为粉丝们呈现一些前所未有的最真实血腥场面。



其他演员包括Leah Pipes（代表作有《姐妹联谊会惊魂》、《初代吸血鬼》）、McCarrie McCausland（代表作有《陆军妻子》、《初代吸血鬼》）、Ivan Leung（代表作有《温柔酒吧》、《我的美国心》、《实习医生格蕾》）、Neal McDonough（代表作有《美国队长》、《少数派报告》、《黄石》、《金装律师》）、John DeLuca（代表作有《车速过快》、《美国恐怖故事》）和Caitlin Carmichael（代表作有《午夜的柳枝》、《心灵奇旅》）。

卡瓦劳格指出：“这部电影极富娱乐方面的特立独行，其中有许多元素跨越了多个类型和平台。” 在谈及与柯蒂斯·詹姆斯·杰克逊共同制作此片时，卡瓦劳格补充道：“从一位全球说唱和嘻哈音乐偶像到一名商人、演员、作家和制片人，如果有人对打破界限略知一二，那么非柯蒂斯·詹姆斯·杰克逊莫属。我很荣幸能够与他一起工作，因为我们看到布莱斯在他的职业生涯中也有与柯蒂斯·詹姆斯·杰克逊共事的经历。”

《SKILL HOUSE》像一把锯子深剖社交媒体的名望和文化现象，提供一则对待名望的坚定信念，揭示新晋名流甘愿为此付出一切。

这部洛杉矶电影主要改编自原著《Sway House》，讲述社交媒体名望的世界，并在“点击”和“敲打”真正关乎生死之局时突破各种极限。

该影片预计将于2023年初上映，由Proxima Media投资和控制，由艾美奖、格莱美奖、奥斯卡和托尼奖提名的超级制片人瑞恩·卡瓦劳格拥有和运营。 它由恐怖电影传奇人物乔什·斯托博格（Josh Stolberg）负责编剧和导演，乔什·斯托博格曾与他人担任《电锯惊魂9：漩涡》（Chris Rock和Samuel L Jackson主演）、《电锯惊魂8：竖锯》、《食人鱼3D》、《姐妹联谊会惊魂》，以及《电锯惊魂》系列下一部电影（暂名为《电锯惊魂10》的编剧。杰克逊还将通过其G-Unit Film & Television与Kavanaugh、Alex Baskin和Lifeboat Productions的Amy Kim及Jaime Burke合作。Daniel Herther在Proxima负责制片和创意开发，将与Jason Barhydt和Bobby Sarnevesht共同担任该电影的执行制片人。

关于柯蒂斯·詹姆斯·杰克逊

柯蒂斯·詹姆斯·杰克逊（Curtis "50 Cent" Jackson）作为一流的制片人和明星开创了蓬勃发展的电视和电影职业生涯。2005年，他创立了G-Unit Film & Television, Inc.，该公司在众多平台上制作了各种内容，并向众多网络销售了无数节目。其中包括Starz广受好评的第一美剧《权欲》，在这部剧中，他不仅担任联合主演，而且还身兼执行制片人和导演。 2018年10月，杰克逊和Starz/Lionsgate达成了一项前所未有的协议，收购杰克逊的G-Unit Film & Television, Inc。这项合作被誉为迄今为止高级电视执行制片人最重要的合作之一，将专注于《权欲》领域的扩展，最近宣布衍生剧《权欲第二章：魔鬼时刻》、《权欲第三章：少年卡南》和《权欲第四章：武力》。G-Unit Film & Television还制作了美国广播公司（ABC）的热门电视剧《终生》，最近为Starz推出了广受期待的连续剧《黑上加黑》第一季，并立即续订了第二季。G-Unit还在开发美国广播公司系列剧《合家欢》、奈飞公司的《The 50th Law》、孔雀公司（Peacock）的《Let Me Hear a Rhyme》以及Starz的《隐情》、《Angel's Playbook》、《Moment in Time》和《Queen Nzinga》。2021年5月，《Confessions of A Crime Queen》被Discovery+电视台宣布预定。 杰克逊目前还担任Starz的BMF Docuseries和WeTV的无剧本系列《Hip Hop Homicides》的制片人。该公司还在打造其特色剧，与恐怖片明星Eli Roth和3BlackDot合作拍摄3部恐怖片。

关于佩奇·范赞特

佩奇·范赞特（Paige VanZant）是一位综合格斗艺术家、前UFC拳击手、赤拳格斗手、职业摔跤手、作家和模特。她曾出演《与星共舞》和《Chopped》。

关于乔什·斯托博格

乔什·斯托博格（Josh Stolberg）是一位作家、导演和制片人，执导了当今一些最受欢迎的恐怖电影，包括《电锯惊魂8：竖锯》、《食人鱼3D》、《姐妹联谊会惊魂》以及最近的《电锯惊魂9：漩涡》。他曾为奈飞公司、迪士尼、狮门影视等公司撰写电影剧本。 他目前正在奈飞公司创作一部由道恩·强森（Dwayne Johnson）领衔主演的动作片，以及热门《电锯惊魂》系列的下一部。

关于Lifeboat Productions

Amy Kim和Jaime Burke均是屡获殊荣的制片人，拥有20多年的丰富经验。他们为所有领先的流媒体和工作室制作了最新的原创内容，包括即将在Apple+和亚马逊的《Undone》中播出的《Surfside Girls》。Kim从获得奥斯卡奖的短片《西岸故事》开始了他的制作之路，他在2012年与Jaime Burke成立Lifeboat Productions之前曾担任Michael Eisner’的数字工作室Vuguru的制作总监。Burke的电影制作生涯始于《引魔附身》和非主流恐怖经典电影《死亡约定》。这是Kim和Burke与作家兼导演乔什·斯托博格的第二次合作。

关于Proxima和瑞恩·卡瓦劳格

瑞恩·卡瓦劳格（Ryan Kavanaugh）是Proxima Media创始人和Triller控股股东，他是娱乐行业历史上最杰出、最多产且最负盛名的高管之一。卡瓦劳格在电影融资中运用智能模式，被称作“电影点金石”的缔造者。他为200多部电影制定、分发和/或实现融资结构化，在全球范围内实现超过200亿美元的票房收入，并获得60项奥斯卡提名。他是有史以来第25位高产电影制片人。他的作品包括《速度与激情》（系列2-6）、《社交网络》、《永无止境》、《斗士》、《塔拉德加之夜》、《非亲兄弟》和《妈妈咪呀！》 卡瓦劳格和Proxima率先为破产后的漫威公司达成了一项创新型金融交易，帮助该公司与金融结构成立漫威电影宇宙（Marvel Cinematic Universe）。他与奈飞公司（Netflix）共同创建了SVOD（流媒体）类别，将该公司的市值从2美元提升到100亿美元。卡瓦劳格是Triller的联合创始人，而Triller则是三个发展最快的社交媒体应用之一。他最近领导了这家社交媒体和音乐应用的收购、合并和重新发布。

他还创建了一家现名为Critical Content的大型电视公司，制作在MTV播出的Catfish和在CBS播出的《永无止境》等类似的热门节目，这些节目的售价达2亿美元。该公司在售出前拥有40部电视剧，覆盖19个网络。卡瓦劳格获得了多项成就和奖项，从《综艺》（Variety）评选的“年度最佳制片人奖”到“好莱坞记者领袖奖”，从《财富》“40位40岁以下最具商业影响力人物”到福布斯“财富400强”，还有《每日综艺》（Daily Variety）评选的“亿万美元制片人”和《名利场》（Vanity Fair）评选的“世界最具影响力100人”。Neil Sacker担任Proxima和卡瓦劳格的代表。

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