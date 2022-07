柯蒂斯·詹姆斯·杰克逊通过其G-Unit Film & Television将与瑞恩·卡瓦劳格共同担任Proxima Media《Skill House》的制片人

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

洛杉矶, July 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 瑞恩·卡瓦劳格(Ryan Kavanaugh)的Proxima Media公司正式开始制作《SKILL HOUSE》,这是此R级恐怖电影系列的第一部,由社交媒体现象和TikTok明星布莱斯·霍尔(Bryce Hall)领衔主演。 自春季公告以来,柯蒂斯·詹姆斯·杰克逊还将通过其G-Unit Film & Television制作此片并担任主演。UFC元老和BKFC及AEW明星Paige VanZant也加入此片演员阵容。著名艾美奖获奖特效艺术家Steve Johnson(代表作有《捉鬼敢死队》、《机器管家》和《蜘蛛人2》)将为粉丝们呈现一些前所未有的最真实血腥场面。



其他演员包括Leah Pipes(代表作有《姐妹联谊会惊魂》、《初代吸血鬼》)、McCarrie McCausland(代表作有《陆军妻子》、《初代吸血鬼》)、Ivan Leung(代表作有《温柔酒吧》、《我的美国心》、《实习医生格蕾》)、Neal McDonough(代表作有《美国队长》、《少数派报告》、《黄石》、《金装律师》)、John DeLuca(代表作有《车速过快》、《美国恐怖故事》)和Caitlin Carmichael(代表作有《午夜的柳枝》、《心灵奇旅》)。

卡瓦劳格指出:“这部电影极富娱乐方面的特立独行,其中有许多元素跨越了多个类型和平台。” 在谈及与柯蒂斯·詹姆斯·杰克逊共同制作此片时,卡瓦劳格补充道:“从一位全球说唱和嘻哈音乐偶像到一名商人、演员、作家和制片人,如果有人对打破界限略知一二,那么非柯蒂斯·詹姆斯·杰克逊莫属。我很荣幸能够与他一起工作,因为我们看到布莱斯在他的职业生涯中也有与柯蒂斯·詹姆斯·杰克逊共事的经历。”

《SKILL HOUSE》像一把锯子深剖社交媒体的名望和文化现象,提供一则对待名望的坚定信念,揭示新晋名流甘愿为此付出一切。

这部洛杉矶电影主要改编自原著《Sway House》,讲述社交媒体名望的世界,并在“点击”和“敲打”真正关乎生死之局时突破各种极限。

该影片预计将于2023年初上映,由Proxima Media投资和控制,由艾美奖、格莱美奖、奥斯卡和托尼奖提名的超级制片人瑞恩·卡瓦劳格拥有和运营。 它由恐怖电影传奇人物乔什·斯托博格(Josh Stolberg)负责编剧和导演,乔什·斯托博格曾与他人担任《电锯惊魂9:漩涡》(Chris Rock和Samuel L Jackson主演)、《电锯惊魂8:竖锯》、《食人鱼3D》、《姐妹联谊会惊魂》,以及《电锯惊魂》系列下一部电影(暂名为《电锯惊魂10》的编剧。杰克逊还将通过其G-Unit Film & Television与Kavanaugh、Alex Baskin和Lifeboat Productions的Amy Kim及Jaime Burke合作。Daniel Herther在Proxima负责制片和创意开发,将与Jason Barhydt和Bobby Sarnevesht共同担任该电影的执行制片人。

关于柯蒂斯·詹姆斯·杰克逊

柯蒂斯·詹姆斯·杰克逊(Curtis "50 Cent" Jackson)作为一流的制片人和明星开创了蓬勃发展的电视和电影职业生涯。2005年,他创立了G-Unit Film & Television, Inc.,该公司在众多平台上制作了各种内容,并向众多网络销售了无数节目。其中包括Starz广受好评的第一美剧《权欲》,在这部剧中,他不仅担任联合主演,而且还身兼执行制片人和导演。 2018年10月,杰克逊和Starz/Lionsgate达成了一项前所未有的协议,收购杰克逊的G-Unit Film & Television, Inc。这项合作被誉为迄今为止高级电视执行制片人最重要的合作之一,将专注于《权欲》领域的扩展,最近宣布衍生剧《权欲第二章:魔鬼时刻》、《权欲第三章:少年卡南》和《权欲第四章:武力》。G-Unit Film & Television还制作了美国广播公司(ABC)的热门电视剧《终生》,最近为Starz推出了广受期待的连续剧《黑上加黑》第一季,并立即续订了第二季。G-Unit还在开发美国广播公司系列剧《合家欢》、奈飞公司的《The 50th Law》、孔雀公司(Peacock)的《Let Me Hear a Rhyme》以及Starz的《隐情》、《Angel's Playbook》、《Moment in Time》和《Queen Nzinga》。2021年5月,《Confessions of A Crime Queen》被Discovery+电视台宣布预定。 杰克逊目前还担任Starz的BMF Docuseries和WeTV的无剧本系列《Hip Hop Homicides》的制片人。该公司还在打造其特色剧,与恐怖片明星Eli Roth和3BlackDot合作拍摄3部恐怖片。

关于佩奇·范赞特

佩奇·范赞特(Paige VanZant)是一位综合格斗艺术家、前UFC拳击手、赤拳格斗手、职业摔跤手、作家和模特。她曾出演《与星共舞》和《Chopped》。

关于乔什·斯托博格

乔什·斯托博格(Josh Stolberg)是一位作家、导演和制片人,执导了当今一些最受欢迎的恐怖电影,包括《电锯惊魂8:竖锯》、《食人鱼3D》、《姐妹联谊会惊魂》以及最近的《电锯惊魂9:漩涡》。他曾为奈飞公司、迪士尼、狮门影视等公司撰写电影剧本。 他目前正在奈飞公司创作一部由道恩·强森(Dwayne Johnson)领衔主演的动作片,以及热门《电锯惊魂》系列的下一部。

关于Lifeboat Productions

Amy Kim和Jaime Burke均是屡获殊荣的制片人,拥有20多年的丰富经验。他们为所有领先的流媒体和工作室制作了最新的原创内容,包括即将在Apple+和亚马逊的《Undone》中播出的《Surfside Girls》。Kim从获得奥斯卡奖的短片《西岸故事》开始了他的制作之路,他在2012年与Jaime Burke成立Lifeboat Productions之前曾担任Michael Eisner’的数字工作室Vuguru的制作总监。Burke的电影制作生涯始于《引魔附身》和非主流恐怖经典电影《死亡约定》。这是Kim和Burke与作家兼导演乔什·斯托博格的第二次合作。

关于Proxima和瑞恩·卡瓦劳格

瑞恩·卡瓦劳格(Ryan Kavanaugh)是Proxima Media创始人和Triller控股股东,他是娱乐行业历史上最杰出、最多产且最负盛名的高管之一。卡瓦劳格在电影融资中运用智能模式,被称作“电影点金石”的缔造者。他为200多部电影制定、分发和/或实现融资结构化,在全球范围内实现超过200亿美元的票房收入,并获得60项奥斯卡提名。他是有史以来第25位高产电影制片人。他的作品包括《速度与激情》(系列2-6)、《社交网络》、《永无止境》、《斗士》、《塔拉德加之夜》、《非亲兄弟》和《妈妈咪呀!》 卡瓦劳格和Proxima率先为破产后的漫威公司达成了一项创新型金融交易,帮助该公司与金融结构成立漫威电影宇宙(Marvel Cinematic Universe)。他与奈飞公司(Netflix)共同创建了SVOD(流媒体)类别,将该公司的市值从2美元提升到100亿美元。卡瓦劳格是Triller的联合创始人,而Triller则是三个发展最快的社交媒体应用之一。他最近领导了这家社交媒体和音乐应用的收购、合并和重新发布。

他还创建了一家现名为Critical Content的大型电视公司,制作在MTV播出的Catfish和在CBS播出的《永无止境》等类似的热门节目,这些节目的售价达2亿美元。该公司在售出前拥有40部电视剧,覆盖19个网络。卡瓦劳格获得了多项成就和奖项,从《综艺》(Variety)评选的“年度最佳制片人奖”到“好莱坞记者领袖奖”,从《财富》“40位40岁以下最具商业影响力人物”到福布斯“财富400强”,还有《每日综艺》(Daily Variety)评选的“亿万美元制片人”和《名利场》(Vanity Fair)评选的“世界最具影响力100人”。Neil Sacker担任Proxima和卡瓦劳格的代表。

