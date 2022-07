Curtis “50 Cent” Jackson 將透過他的 G-Unit Film & Television 與 Ryan Kavanaugh 一起擔任由 Proxima Media 發行的 《Skill House》製作人

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

美國洛杉磯, July 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ryan Kavanaugh 的 Proxima Media 正式開始製作《SKILL HOUSE》,這是由社交媒體大熱和 TikTok 明星 Bryce Hall 主演的 R 級恐怖電影系列的第一部作品。自春季公告以來,CURTIS “50 Cent” JACKSON 將透過他的 G-Unit Film & Television 公司擔任製片人,並將參演電影。UFC 資深拳手、BKFC 和 AEW 明星 Paige VanZant 也會加入演出。此外,著名的艾美獎特效藝術家 Steve Johnson(《捉鬼敢死隊》、《鐵甲再生人》、《蜘蛛俠 2》)都將帶來影迷深愛的大量最逼真的膽量和血腥場面。



其他演員包括 Leah Pipes(《女生殺人宿舍》、《始祖家族》)、McCarrie McCausland(《軍人妻子》、《始祖家族》)、Ivan Leung(《溫柔酒吧》、《全美明星隊》、《醫人當自強》)、Neal McDonough(《美國隊長》、《未來報告》、《黃石》、《金裝律師》)、John DeLuca(《車速過快》、《美國恐怖故事》)和 Caitlin Carmichael(《惡夜性追緝》、《顯靈時刻》)。

Kavanaugh 表示:「這部電影充滿娛樂行業的獨行俠,其中許多內容橫跨多種類型和平台。」 與關於 50 Cent 攜手製作電影,Kavanaugh 補充說:「從一位全球饒舌和嘻哈音樂偶像到一名商人、演員、作家和製作人,如果有人明白關於突破界限的二三事,那一定是 50 Cent。我很榮幸與他一起合作,因為我們看到 Bryce 的職業生涯也是如此。

本片講述一個社交媒體名人和文化大熱,SKILL HOUSE 呈現人們對名望的堅定態度,以及新晉名人願意採取什麼行動來達成目標。

這部以洛杉磯為背景的電影主要是在原本的《Sway House》電影場景拍攝,將探討社交媒體名人世界,並在「點擊」和「影響力」成為現實生死攸關的決定時突破極限。

這個計劃預計於 2023 年初發佈,由 Proxima Media 提供資金和控制,並由艾美、格林美、奧斯卡和東尼獎提名的巨星製作人 Ryan Kavanaugh 擁有和營運。電影由恐怖電影傳奇人物 Josh Stolberg 編寫和執導。他是恐怖電影的合著者,例如《漩渦:恐懼鬥室新遊戲》(由基斯洛克和森姆積遜主演)、《恐懼鬥室之狂魔再現》、《變種食人䱽 3D》、《女生殺人宿舍》,以及下一部《恐懼鬥室》電影(暫定片名 SAW X)。Jackson 將透過他的 G-Unit Film & Television 公司與 Kavanaugh、Alex Baskin 和 Lifeboat Productions 的 Amy Kim 和 Jaime Burke 一起製作影片。負責 Proxima 製作和創意開發的 Daniel Herther 將與 Jason Barhydt 和 Bobby Sarnevesht 擔任電影監製。

關於 Curtis "50 Cent" Jackson

Curtis "50 Cent" Jackson 作為一流的製作人和明星,開創了蓬勃發展的影視事業。2005 年,他創立了 G-Unit Film & Television, Inc.,在眾多平台上製作大量內容,並將各種節目出售給各個網絡。當中包括在 Starz 發行備受好評獲得最佳收視的《Power》,當中他不但參演,同時擔任執行製片人和導演。2018 年 10 月,Jackson 和 Starz/Lionsgate 對 Jackson 的 G-Unit Film & Television, Inc. 達成前所未有的協議。該合作夥伴關係被吹捧為高級電視執行製片人至今最重要的交易之一,將專注於《Power》宇宙的擴展,並在最近宣佈衍生的《Power Book II: Ghost》、《Power Book III: Raising Kanan》和《Power Book IV: Force》。G-Unit Film & Television 也製作了 ABC 熱門《For Life》,並在最近為 Starz 推出備受期待的第一季《Black Mafia Family》,而且立即繼續製作第二季。G-Unit 也在發展劇本,包括 ABC 上的《Family Affair》、Netflix 上的《The 50th Law》、Peacock 上的《Let Me Hear a Rhyme》,以及 Starz 上的《Unseen》、《Angel's Playbook》、《Moment in Time》和《Queen Nzinga》。《Confessions of A Crime Queen》在 2021 年 5 月宣佈在 Discovery+ 上直接公映。Jacoson 目前也在 Starz 製作 BMF 紀錄片系列,並在 WeTV 製作無劇本系列《Hip Hop Homicides》。公司目前也在製作其特色產品系列,從與恐怖大熱 Eli Roth 和 3BlackDot 合作的 3 套電影恐怖項目開始。

關於 Paige VanZant

Paige VanZant 是一位混合武術藝術家、前 UFC 拳擊手、無拳套拳擊手、職業摔角手、作家和模特兒。她曾在電視上的《Dancing with the Stars》和《Chopped》出現。

關於 Josh Stolberg

Josh Stolberg 是一名作家、導演和製片人,負責不少現今最受歡迎的恐怖電影,包括《恐懼鬥室之狂魔再現》、《變種食人䱽 3D》、《女生殺人宿舍》,以及最近的《Spiral》。他為 Netflix、迪士尼、Lionsgate 等公司編寫不少電影。他目前在 Netflix 為 Dwayne Johnson 撰寫動作片,以及《恐懼鬥室》系列的下一部作品。

關於 Lifeboat Productions

Amy Kim 和 Jaime Burke 都是屢獲殊榮的製作人,擁有 20 多年的豐富經驗。她們以最新的作品為所有領先的串流媒體和工作室製作原創內容,包括即將推出的 Apple+ 《Surfside Girls》 和 Amazon 的《Undone》。Kim 在獲得奧斯卡金像獎短片《WEST BANK STORY》後開始製作工作,並在 2012 年與 Jaime Burke 組建 Lifeboat Productions 之前擔任 Michael Eisner 的數碼工作室 Vuguru 的製作主管。Burke 的電影製作生涯始於《THE POSSESSION OF MICHAEL KING》和獨立恐怖經典《THE PACT》。這是他們與作家/導演 Josh Stolberg 的第二次合作。

關於Proxima and Ryan Kavanaugh

作為 Proxima Media 的創辦人兼 Triller 的控股股東,Ryan Kavanaugh 是娛樂業歷史上最有成就、最多產和最備受尊敬的行政人員之一。他運用電影金融的智能模型,被譽為「電影金球獎」的締造者。他為 200 多部電影製作、發行和/或結構化融資,在全球創造了超過 200 億美元的票房收入,並獲得了 60 項奧斯卡提名。他是有史以來票房收入第 25 位的電影製片人。他的製作包括《狂野時速 3-6》、《戰狼 300》、《社交網絡》、《逆天潛能》、《擊情手足》、《王牌飆風》、《爛兄爛弟》及《媽媽咪呀!》 Kavanaugh 和 Proxima 為破產後的漫威開創了一項創新的融資交易,建立了導致漫威電影宇宙的工作室和財務結構。他與 Netflix 建立了 SVOD(串流)類別,將公司的市值從 2 美元提升到 100 億美元。Kavanaugh 是 Triller 的聯合創辦人,Triller 是三個增長最快的社交媒體應用程式之一。他最近領導社交媒體和音樂應用程式的收購、合併和重新發行。

他也創立了強大的電視公司,現在被稱為關鍵內容,精彩的製作包括 MTV 的《鯰魚》和 CBS 的《逆天潛能》,其後他以 2 億美元的價格售出。在出售之前,該公司在 19 個網絡上擁有 40 部電視劇。Kavanaugh 獲得多項成就和獎項,包括 Variety 的年度製片人獎、荷里活記者領導獎、《財富》雜誌 40 位 40 歲以下最具影響力的商界人士、《福布斯》財富 400 強、《每日綜藝》十億美元製作人、《名利場》全球 100 位最具影響力人物。Proxima and Kavanaugh 由 Neil Sacker 作代表。

