PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2022

Verkkokauppa.com Oyj: B2B valopilkku pehmeän kuluttajakysynnän keskellä

Verkkokauppa.com Oyj – Puolivuosikatsaus 14.7.2022 klo 8.00

Verkkokauppa.com järjestää tulosjulkistuspäivänä suomenkielisen tiedotustilaisuuden klo 10.00 ja toisen englanninkielisen tilaisuuden analyytikoille ja instituutiosijoittajille klo 11. Tarkemmat tiedot tiedotustilaisuuksista ja ohjeet kuinka osallistua, löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa https://investors.verkkokauppa.com/fi

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Huhti-kesäkuu 2022 lyhyesti

Liikevaihto oli 125,7 miljoonaa euroa (130,5)

Myyntikate oli 19,4 miljoonaa euroa (22,4) eli 15,4 % (17,2 %) liikevaihdosta

Liikevoitto (EBIT) oli -0,9 miljoonaa euroa (5,1) eli -0,7 % (3,9 %) liikevaihdosta

Vertailukelpoinen liikevoitto oli -0,2 miljoonaa euroa (5,1) eli -0,2 % (3,9 %) liikevaihdosta

Kauden tulos oli -1,1 miljoonaa euroa (3,8)

Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (0,08)

Investoinnit olivat 4,3 miljoonaa euroa (1,7)

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,3 miljoonaa euroa (3,5)

Yhtiön hallitus päätti yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella maksaa toisen neljännesosingon, 0,062 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä on 25.7.2022.





Tammi-kesäkuu 2022 lyhyesti

Liikevaihto oli 250,4 miljoonaa euroa (264,5)

Myyntikate oli 38,6 miljoonaa euroa (44,2) eli 15,4 % (16,7 %) liikevaihdosta

Liikevoitto (EBIT) oli -0,2 miljoonaa euroa (10,3) eli -0,1 % (3,9 %) liikevaihdosta

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (10,3) eli 0,3 % (3,9 %) liikevaihdosta

Kauden tulos oli -0,9 miljoonaa euroa (7,6)

Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (0,17)

Investoinnit olivat 5,7 miljoonaa euroa (2,1)

Liiketoiminnan rahavirta oli -16,5 miljoonaa euroa (-5,5)

KESKEISET TUNNUSLUVUT 4-6/2022 4-6/2021 Muutos% 1-6/2022 1-6/2021 Muutos% 1-12/2021 Milj. euroa Liikevaihto 125,7 130,5 -3,7 % 250,4 264,5 -5,3 % 574,5 Myyntikate 19,4 22,4 -13,6 % 38,6 44,2 -12,5 % 91,2 Myyntikate, % 15,4 % 17,2 % 15,4 % 16,7 % -7,6 % 15,9 % Käyttökate 0,5 6,3 -92,4 % 2,5 12,8 -80,7 % 25,3 Käyttökate, % 0,4 % 4,9 % 1,0 % 4,8 % -79,6 % 4,4 % Liikevoitto -0,9 5,1 -117,7 % -0,2 10,3 -102,4 % 20,3 Liikevoitto, % -0,7 % 3,9 % -0,1 % 3,9 % -102,5 % 3,5 % Vertailukelpoinen liikevoitto -0,2 5,1 -103,8 % 0,7 10,3 -93,4 % 20,3 Vertailukelpoinen liikevoitto, % -0,2 % 3,9 % 0,3 % 3,9 % -93,0 % 3,5 % Kauden tulos -1,1 3,8 -127,9 % -0,9 7,6 -111,2 % 15,1 Investoinnit 4,3 1,7 154,3 % 5,7 2,1 169,1 % 4,9 Liiketoiminnan rahavirta 0,3 3,5 -91,6 % -16,5 -5,5 -199,2 % 6,7

VERKKOKAUPPA.COMIN TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2022 (päivitetty 13.7.2022)

Verkkokauppa.com odottaa liikevaihdon olevan 530–570 miljoonan euron välillä (vuonna 2021: 574,5 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen liikevoiton (vertailukelpoinen EBIT) olevan 8–14 miljoonan euron välillä (vuonna 2021: 20,3 miljoonaa euroa) vuonna 2022.

TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT

Verkkokauppa.comin toista neljännestä väritti haastava markkinaympäristö. Voimistuneet inflaatiopaineet laskivat kuluttajien luottamuksen kaikkien aikojen matalimmalle tasolle. Lisäksi kevään viivästyminen lykkäsi kesäsesongin alkua.

Verkkokauppa.comin toisen neljänneksen liikevaihto laski -3,7 prosenttia ja oli 125,7 miljoonaa euroa. Pehmeä markkina vaikutti erityisesti kuluttajamyyntiin ja kuluttajaelektroniikan tuotteisiin. B2B-myynti jatkoi vakaana ja kasvoi 12,6 prosenttia. Kehittyvissä kategorioissa, kuten lelut, laukut sekä lastentarvikkeet, yhtiö pystyi hyödyntämään kaupan siirtymistä verkkoon ja myynti kasvoi 5 prosenttia. Ydinkategorioiden, kuten kodinkoneiden kysyntä laski 7 prosenttia. Vienti-liiketoiminnan myynti laski 8,7 prosenttia.

Myyntikatteeseen vaikuttivat kesäkauden myynnin menetys yhdessä kireän hintakilpailun kanssa. Kustannustaso on noussut polttoaineen ja energian hintojen nousun myötä, ja mm. logistiikan kustannukset ovat nousseet merkittävästi viime vuodesta. Liikevaihdon ja katteen laskusta johtuen toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli -0,2 miljoonaa euroa tappiollinen. Verkkokauppa.com on ryhtynyt toimenpiteisiin kannattavuuden turvaamiseksi, kuten hintojen optimointi, toimittajaneuvottelut ja toimituspalvelujen sopeuttaminen. Yhtiö on toteuttanut kevään aikana kustannussäästötoimenpiteitä kaikkialla toiminnassaan. Samalla olemme jatkaneet investointeja strategisiin hankkeisiin tukeaksemme kasvua markkinoiden piristyessä.

Hyödyntääksemme verkkokauppa-alustaamme, olemme menestyksekkäästi lanseerannut uuden ”Tili”-asiakastilin. Tällä lisärahoituspalvelulla asiakas saa jokaiselle ostokselle jopa 45 päivää korotonta ja kulutonta maksuaikaa.

Kevään aikana ensimmäisen yhtiön kaikkia päästöjä koskevan hiilijalanjälkilaskenta valmistui. Oman toimintamme päästöt laskivat edellisvuodesta 34 % uusiutuvaan energiaan tehtyjen panostusten ansiosta ja tavoitteemme on olla hiilineutraali oman toiminnan osalta vuoteen 2025 mennessä. Suurin ilmastovaikutus syntyy arvoketjun epäsuorista päästöistä (scope 3), joista 70 % tulee myytävien tuotteiden valmistuksesta ja 22 % myytävien tuotteiden käytön aikaisesta energiankulutuksesta.

Verkkokoauppa.com sai tunnustuksia. Kuluttajat palkitsivat yhtiön yhtenä Suomen innovatiivisimmista yhtiöistä Hankenin Finnish Innovation Index -tutkimuksessa. Saimme tunnustusta myös Googlelta, kun Verkkokauppa.com voitti saumattoman monikanavaisen asiakaskokemusarvioinnin. Googlen arvioinnissa oli mukana 137 Eurooppalaista jälleenmyyjää.

Kaksi kasvuun liittyvää strategista hanketta saatiin päätökseen toisella neljänneksellä. Sisälogistiikassa varastoautomaatioinvestoinnin ensimmäinen vaihe, Autostore Jätkäsaaressa valmistui ja on toiminnassa täydellä teholla. Arvioimme investoinnin laskevan kustannuksia jopa 1 miljoonaa euroa vuodessa. Toisessa vaiheessa syksyllä Autostoren jatkoksi asennetaan pakkausautomaatiojärjestelmä. Investoinnit parantavat merkittävästi asiakaskokemusta saatavuuden ja toimitusten nopeutumisten myötä. Ostamamme e-ville.comin integrointi osaksi Verkkokauppa.comia on edennyt suunnitellusti. Yhtiöiden hankintaprosessit on yhdistetty ja Kiinassa toimivan hankintaorganisaation määrittämiä omien tuotemerkkien tuotteita tullaan näkemään hyllyssä jo loppuvuoden sesongissa.

TALOUDELLINEN KEHITYS

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

Milj. euroa 4-6/2022 4-6/2021 Muutos, % 1-6/2022 1-6/2021 Muutos, % 2021 Liikevaihto 125.7 130.5 -3.7 % 250.4 264.5 -5.3 % 574.5 Liikevoitto -0.9 5.1 -117.7 % -0.2 10.3 -102.4 % 20.3 Liikevoitto-% -0.7 % 3.9 % -0.1 % 3.9 % 3.5 % Vertailukelpoinen liikevoitto -0.2 5.1 -103.8 % 0.7 10.3 -93.4 % 20.3 Vertailukelpoinen liikevoitto -% -0.2 % 3.9 % 0.3 % 3.9 % 3.5 %





Myynnin jakauma, % 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 2021 Asiakassegmentit Kuluttajat 68% 72% 68% 72% 72% Yritysasiakkaat 26% 22% 26% 22% 21% Vienti 6% 6% 6% 7% 7% Myyntikanavat 63% 61% 62% 61% 61% Verkkokauppa 32% 33% 32% 32% 32% Kivijalkakauppa Tuotekategoriat 82 % 83 % 85% 87% 86 % Ydinkategoriat (CE) 18 % 17 % 15% 13% 14 % Kehittyvät kategoriat Vierailut verkkosivuilla, milj. 18.7 17.4 38.7 37.3 80.0

Myynti on toimitetuista ja matkalla olevista tuotteista. Verkko- ja kivijalkakaupan myynti ei sisällä vientiä.

Ydinkategoriat pitää sisällään IT:n (jonka tuoteryhmiä on mm. tietokoneet ja oheislaitteet sekä komponentit), Viihde (TV ja video, audio ja hifi, pelaaminen ja musiikki-instrumentit), mobiililaitteet (puhelimet, kamerat ja kellot), sekä pienet ja suuret kodinkoneet. Kehittyvät kategoriat ovat uusia ja kasvavia tuotekategorioita valikoimassamme, ja pitää sisällään tuoteryhmät kuten urheilu, koti ja valaistus, ruoka ja juoma, lelut, lastentarvikkeet, grillaus ja keittiö, lemmikkitarvikkeet sekä laukut ja matkailu.

Huhti-kesäkuu 2022

Verkkokauppa.comin liikevaihto laski huhti–kesäkuussa -3,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 125,7 miljoonaa euroa (130,5). Liikevaihto laski odotettua hiljaisemmasta kuluttajakysynnästä johtuen. Lisäksi kevään viivästyminen lykkäsi kesäsesongin alkua. Sitä vastoin yritysasiakasmyynti jatkoi kasvu-uralla ja sen liikevaihto kasvoi 12,6 prosenttia, asiakassegmentin ollessa 26 prosenttia koko yhtiön myynnistä.

Huhtikuussa toteutunut e-ville.com yrityskauppa kasvatti Verkkokauppa.comin neljänneksen liikevaihtoa 2.4 miljoonaa euroa, liiketulokseen e-ville.comilla ei ollut merkittävää vaikutusta.

Perinteisten (CE) tuotekategorioiden myynti laski 6,7 prosenttia ja niiden osuus myynnistä oli 82 prosenttia. Tietokoneiden ja komponenttien myynti laski, mutta televisioiden myynti kasvoi vertailuvuodesta. Koronavuosina kotiin on investoitu ja laitekantaa uusittu, ja kodin viihde-elektroniikassa ja muissa kodinkoneissa uusintasykli on pitkä. Kehittyvien tuotekategorioiden myynti kasvoi 4,8 prosenttia ja sen osuus kokonaismyynnistä oli 18.1 prosenttia. Kasvavista tuotekategorioista kuluttaja-asiakkaille vertailukautta paremmin myivät lelut, lastentarvikkeet sekä laukut.

Verkkokauppa.comin online-myynti laski 3,6 prosenttia laskeneesta kokonaismyynnistä johtuen, ja sen osuus kokonaismyynnistä oli 63 prosenttia (64 %).

Vientiliiketoiminnan myynti laski toisella neljänneksellä 8,7 prosenttia, ja sen osuus kokonaismyynnistä oli 6 prosenttia (6 %). Myynnin laskuun vaikutti maaliskuussa tehty päätös lopettaa myynti Venäjälle Ukrainan kriisistä johtuen. Venäjän osuus vientiliiketoiminnasta oli noin puolet, kuitenkin muut alueet kompensoivat Venäjän myynnin puuttumista. Myynti ilman vientiä laski huhti-kesäkuussa 5,7 prosenttia.

Verkkokauppa.comin omarahoitteisen asiakasrahoituksen tuotot olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,0) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot.

Henkilöstökulut nousivat huhti–kesäkuussa 6,5 prosenttia ja olivat 10,0 miljoonaa euroa (9,4). Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut nousivat ja olivat 8,4 miljoonaa euroa (7,1). Muiden kulujen kasvuun vaikutti lähinnä logistiikan ja varastoinnin kustannusten kasvu vertailukauteen verrattuna sekä e-ville.com yrityskauppa.

Yhtiön liikevoitto (EBIT) huhti–kesäkuussa laski 6 miljoonaa euroa ja oli yhteensä -0,9 miljoonaa euroa tappiollinen (5,1 miljoonaa euroa voitollinen) ja sen osuus liikevaihdosta oli -0.7 prosenttia (3,9%). Kannattavuuden lasku johtui lähinnä kasvaneista logistiikan kustannuksista sekä pehmeässä markkinassa kiristyneestä kilpailutilanteesta, joka johti vertailuvuotta aikaisemmin aloitettuun kampanjamyyntiin. Vertailukelpoinen liikevoitto oli -0,2 miljoonaa euroa tappiollinen (5,1) ja kauden tulos -1,1 miljoonaa euroa (3,8). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tekijät liittyivät e-ville.com -yrityskauppan.

Osakekohtainen tulos oli toisella vuosineljännekseltä -0,02 euroa (0,08).

Tammi-kesäkuu 2022

Verkkokauppa.comin liikevaihto laski tammi–kesäkuussa 5,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 250,4 miljoonaa euroa (264,5).

Verkkokauppa.comin omarahoitteisen asiakasrahoituksen tuotot olivat 2,4 miljoonaa euroa (2,0) sisältäen sekä korkotuotot että palkkiot. Luottotappiovaraukset laskivat vertailukaudesta ja olivat kesäkuun lopussa 0,8 miljoonaa euroa (1,2).

Henkilöstökulut kasvoivat tammi–kesäkuussa 8,4 prosenttia ja olivat 20,0 miljoonaa euroa (18,4). Kasvu johtui pääasiallisesti tietohallinnon ja oston kasvaneista henkilöstökuluista. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat ja olivat 15,6 miljoonaa euroa (13,4).

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhtiön liikevoitto laski 10,5 miljoonaa euroa ja oli -0,2 miljoonaa euroa tappiollinen (+10,3 voitollinen) ja sen osuus liikevaihdosta oli -0,1 prosenttia (3,9 %). Vertailukelpoinen liikevoitto oli +0,7 miljoonaa euroa (+10,3) ja kauden tulos -0,9 miljoonaa euroa (7,6).

Osakekohtainen tulos oli tammi–kesäkuussa -0,02 euroa (0,08).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Tammi–kesäkuussa 2022 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä -16,5 miljoonaa euroa (-5,5). Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti pääosin käyttöpääoman muutos, joka johtui lähinnä pienentyneistä ostoveloista ja kasvaneista varastoista varauduttaessa toimitushaasteisiin ja tulevan kesän sesonkimyyntiin.

Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat yleensä suurimmillaan neljännen vuosineljänneksen lopussa ja pienimmät toisen vuosineljänneksen lopussa.

Investoinnit olivat 5,7 miljoonaa euroa (2,1) tammi–kesäkuussa 2022. Investoinnit kohdistuivat pääosin Jätkäsaaren automaatiovarastoon liittyvään hankkeeseen ja e-ville.com yritysostoon. Katsauskaudella yhtiö aktivoi taseeseen 0,1 miljoonaa euroa (0,0) palkkakustannuksia.

Katsauskauden lopussa Verkkokauppa.com konsernilla oli korollista velkaa yhteensä 25 milj. euroa (0,00). Yhtiöllä on 25 miljoonaa euroa käyttämättömiä valmiusluottolimiittejä.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä kasvoi verrattuna vuoden takaiseen ja oli kesäkuun lopussa 815 (801). Henkilöstömäärän kasvu liittyi pääosin e-ville.com -yritysostoon. Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.

YRITYSVASTUU



Verkkokauppa.com on saanut valmiiksi yhtiön ensimmäisen koko arvoketjun kattavan hiilijalanjälkilaskennan. Laskenta koskee vuotta 2021 ja kattaa toiminnan olennaiset suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt GHG-protokollan mukaisesti (Scopet 1,2,3). Yhtiön oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1 ja 2) laskivat edellisvuodesta 34 % uusiutuvaan energiaan tehtyjen panostusten ansiosta ja olivat 319 tonnia CO 2 vuonna 2021. Oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöjen osuus liiketoiminnan ilmastovaikutuksista on hyvin vähäinen, 0,1 % kaikista aiheutuneista päästöistä. Suurin ilmastovaikutus syntyy arvoketjun epäsuorista päästöistä (Scope 3), jotka olivat 322 515 tCO 2 vuonna 2021. Pääosa päästöistä syntyy myytävien tuotteiden valmistuksesta (70 %) ja niiden käytön aikaisesta energiankulutuksesta (22 %). Rahti- ja jakelukuljetusten osuus oli hyvin vähäinen, 0,36 % kokonaispäästöistä. Asiakkaiden matkat myymälöihin muodostivat laskennan mukaan 6,5 % päästöistä.

Verkkokauppa.comin tavoitteena on olla hiilineutraali oman toimintansa osalta vuoden 2025 loppuun mennessä ja vähentää toimintansa epäsuoria ilmastovaikutuksia.

Vähentääkseen epäsuoria päästöjä arvo- ja toimitusketjuissa, yhtiö tekee yhteistyötä tavarantoimittajien ja kumppanien kanssa. Hiilijalanjälkilaskennan myötä Verkkokauppa.com kartoittaa epäsuoria päästövähennyskohteita ja laatii suunnitelman päästöjen vähentämiseksi. Yhtiön tahtotila on tukea asiakkaitaan vastuullisten valintojen tekemisessä, tekemällä tuotekohtaiset päästötiedot näkyväksi tuotetiedoissa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

13.7.2022 Yhtiö päivitti tulosohjeistustaan vuodelle 2022

Tulosvaroitus: Kuluttajien heikko luottamus talouteen ja korkea inflaatio heikentävät toisen vuosipuoliskon näkymiä - Yhtiö laskee tulosohjeistustaan vuodelle 2022

Verkkokauppa.comin toimintaympäristö on jatkunut haastavana. Kuluttajien luottamus on kaikkien aikojen matalimmalla tasolla ja inflaatio kasvaa. Tämä on heikentänyt kuluttajien ostovoimaa ja hiljentänyt harkinnanvaraista kysyntää. Tämän toimintaympäristön, kysynnän ja kustannusten kehityksen valossa yhtiö arvioi sen liikevaihdon ja liikevoiton jäävän aiemmasta arviosta. Uuden tulosohjeistuksen mukaan vuoden 2022 liikevaihdon odotetaan olevan 530–570 miljoonan euron välillä (vuonna 2021: 574,5 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen liiketuloksen (vertailukelpoinen EBIT) olevan 8–14 miljoonan euron välillä (vuonna 2021: 20,4 miljoonaa euroa).

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen kuluttajakäyttäytymiseen, kuten kodinelektroniikan kysyntään, vientiliiketoiminnan tilanteeseen, tuotteiden saatavuuteen ja kilpailukenttään. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan, yritystransaktioiden ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen.

Geopoliittiset selkkaukset ja talouspakotteet, talouden yleinen epävarmuus ja sen myötä rahoitusmarkkinoiden käyttäytymisen epävarmuus voi vaikuttaa Verkkokauppa.comin liiketoimintaan ja kasvumahdollisuuksiin haitallisesti. Inflaatiolla ja kiristyvällä rahapolitiikalla saattaa olla enenevissä määrin vaikutuksia kuluttajien oman talouden luottamukseen ja sitä kautta kulutuskäyttäytymiseen. Mahdollisia vaikutuksia Verkkokauppa.comin liiketoimintaan saattaa olla nähtävissä koko tuotteiden toimitusketjun, logistiikan, tuotteiden ja palveluiden hintojen sekä asiakkaidemme kulutuskäyttäytymisen kautta.

Haasteet tuotantoketjujen ja logistiikan tehokkuudessa, mm. tuotteiden ja tiettyjen komponenttien sekä konttien saatavuudessa jatkuvat. Toisaalta olemme varautuneet varastojen optimoinnilla mahdollisesti jatkuviin saatavuusongelmiin ja kysyntämuutoksiin.

COVID-19-pandemian vaikutukset ja rajoitukset ihmisten elämään ovat helpottuneet. Mahdollisilla uusilla virusmuunnoksilla tai pandemian uudelleen voimistumisella saattaisi olla vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan lyhyellä aikavälillä.

VUODEN 2022 NÄKYMÄT

Tulevaisuuden näkymiin kohdistuu epävarmuutta maailman geopoliittisiin selkkauksiin, Ukrainan kriisiin ja makrotalouteen sekä koronapandemian jälkeiseen aikaan liittyen. Yhtiön kuluvan vuoden kasvunäkymiä pidetään haasteellisina toimintaympäristön muutoksista johtuen. Inflaation voimakas kiihtyminen ja korkojen nousu sekä Ukrainan kriisi ovat heikentäneet entisestään kotitalouksien luottamusta omaan talouteen. Näistä seikoista johtuen arvioimme kuluttajakysynnän ja -liiketoiminnan jatkuvan hiljaisena jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Ukrainan kriisin myötä yhtiö teki päätöksen lopettaa kaikki myynti Venäjälle. Lisäksi pandemiaan liittyvien rajoitusten poistuessa, kotitalouksien kulutus suuntautuu kestokulutustavaroista elämyksiin ja palveluihin, kuten matkustamiseen.

Yhtiö uskoo, että se onnistuu hyödyntämään edukseen kuluttajien online-siirtymää ja kasvattamaan markkinaosuuttaan valitsemissaan tuotekategorioissa. Yhtiö arvioi asiakkaiden siirtymisen asioimaan yhä enenevässä määrin verkkoon olevan pysyvää.

VERKKOKAUPPA.COMIN TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2022 (päivitetty 13.7.2022)

Verkkokauppa.com odottaa liikevaihdon olevan 530–570 miljoonan euron välillä (vuonna 2021: 574,5 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen liikevoiton (vertailukelpoinen EBIT) olevan 8–14 miljoonan euron välillä (vuonna 2021: 20,3 miljoonaa euroa) vuonna 2022.

Helsingissä 13 heinäkuuta 2022

Verkkokauppa.com Oyj

Hallitus

TIEDOTUSTILAISUUDET

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi torstaina 14.7.2022 klo 10.00 LiveStream-lähetyksenä, jossa Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden kehityksestä.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä torstaina 28.4.2022 klo 11.00. Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostitse osoitteeseen investors@verkkokauppa.com.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta https://investors.verkkokauppa.com/fi/presentations. Molempia tilaisuuksia voi seurata LiveStream-lähetyksenä www.verklive.com.

TULEVAT TALOUDELLISET TIEDOTTEET, TILINPÄÄTÖS JA YHTIÖKOKOUS

Verkkokauppa.com Oyj:n tapahtumat ja taloudellisten katsausten julkistus:

- Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022 torstaina 14.7.2022

- Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2022 torstaina 27.10.2022

- Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 9.2.2023.

