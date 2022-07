Aspocomp nostaa vuoden 2022 liiketulosennustettaan

English Finnish





Aspocomp Group Oyj, Sisäpiiritieto, 14.7.2022 klo 8.20



Aspocomp Group Oyj nostaa vuoden 2022 liiketulosennustettaan.



Aspocomp arvioi, että aiempi koko vuoden 2022 liiketulosohjeistus ylittyy. Näin ollen yhtiö nostaa vuoden 2022 liiketulosennustettaan. Aspocomp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen paranevan selvästi vuodesta 2021. Vuoden 2021 liikevaihto oli 33,2 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 2,2 miljoonaa euroa.



Vahvan tilauskannan ja suotuisen tuotemixin ansiosta yhtiö arvio koko vuoden 2022 liiketuloksen paranevan selvästi vuodesta 2021. Tämän vuoksi Aspocomp on tarkistanut sisäisiä ennusteitaan tälle vuodelle aiemmin arvioitua korkeammalle tasolle.



Aikaisemmassa ennusteessaan (tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsaus 26.4.2022) Aspocompin vuoden 2022 liikevaihdon arvioitiin kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2021. Vuoden 2021 liikevaihto oli 33,2 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 2,2 miljoonaa euroa.



Aspocomp noudattaa parhaillaan 30 päivän hiljaista jaksoa ennen puolivuosikatsauksen julkaisua. Aspocomp julkaisee vuoden 2022 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen keskiviikkona 20.7.2022 noin klo 9.00.





Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.



ASPOCOMP GROUP OYJ



Mikko Montonen

toimitusjohtaja





Aspocomp – teknologianne ydin



Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.



Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.



Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.



www.aspocomp.com