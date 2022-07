English Finnish

CARGOTEC OYJ, SISÄPIIRITIETO, 14. HEINÄKUUTA 2022 KLO 08.30

Kalmar siirtää raskaisiin nostureihin liittyvät immateriaalioikeudet RIC:lle Kiinaan

Cargoteciin kuuluva Kalmar ja RIC (Rainbow Industries Co. Ltd.) ovat solmineet sopimuksen, jonka mukaan Kalmar siirtää raskaiden nostureiden immateriaalioikeudet ja niihin liittyviä omaisuuseriä RIC:lle Kiinassa. Sopimus koskisi Kalmarin mobiilipukkinostureita (RTG), kiskoilla liikkuvia pukkinostureita (RMG), satamanostureita (STS) sekä automaattisia konttikenttänostureita (ASC), joita tällä hetkellä kootaan ja valmistetaan RIC:n tehtaalla Taicangissa, Kiinassa. RIC on ollut Cargotecin alihankkija, joka on tarjonnut kokoonpanopalveluja Cargotecin Kalmar ja MacGregor -liiketoiminta-alueille vuodesta 2020 lähtien. Sitä ennen Cargotecilla ja Rainbowlla oli yhteisyritys Kiinassa vuodesta 2013.

Osana sopimusta noin 40 paikallisen Kalmarin työntekijän Kiinassa arvioidaan siirtyvän paikallisten lakien mukaisesti RIC:iin, kun sopimusvelvoitteet on täytetty. Suunnitellun muutoksen arvioidaan toteutuvan syyskuussa. Suunnitelma edellyttää Kiinan viranomaisten hyväksyntää.

Kalmar keskittyy jatkossa toimialaa muokkaavien ja ekotehokkaiden lastinkäsittelylaitteiden tarjoamiseen mobiililaitteiden eri tuotekategorioissa, kontti- ja kuljetuslukkeihin, Bromma-tarttujiin sekä huoltopalveluihin laitteiden koko elinkaaren ajan. Lisäksi Kalmar jatkaa nosturiautomaation ja raskaisiin nostureihin liittyvien huoltopalveluiden tarjoamista asiakkailleen maailmanlaajuisesti.

Alustavan arvion mukaan Cargotec kirjaisi tämän suunnitellun sopimuksen seurauksena uudelleenjärjestelykuluja yhteensä 25 miljoonaa euroa vuoden 2022 toiselle neljännekselle ja 11 miljoonaa euroa vuoden 2022 kolmannelle neljännekselle. Arvioidut varaukset eivät vaikuta Cargotecin vuoden 2022 näkymiin. Cargotec arvioi vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2021 (232 miljoonaa euroa).

Wu Jian, RIC:n toimitusjohtaja: ”Olemme erittäin iloisia voidessamme jatkaa Genma Kalmar -nostureiden tarjoamista asiakkaille maailmanlaajuisesti. Vuosia kestänyt kumppanuus Kalmarin kanssa antaa meille vahvan pohjan olemassa olevien ja tulevien projektien toteuttamiselle.”

Arto Keskinen, Horizontal-liiketoiminnan johtaja, Kalmar: ”Tämä on tärkeä askel Kalmarille. Meillä on ollut pitkä kumppanuus RIC:n kanssa ja olemme tyytyväisiä, että he jatkavat nostureiden valmistusta Kiinassa ja voimme varmistaa sujuvan siirtymisen asiakkaillemme. Pidämme kaikki olemassa olevat asiakassitoomuksemme, mukaan lukien kaikki sovitut toimitukset, voimassa olevat tarjoukset ja niihin liittyvät optiot. Jatkamme myös nosturiautomaatioratkaisujen ja nostureihin liittyvien huoltopalvelujen tukemista, kehittämistä ja tarjoamista sekä uusille että olemassa oleville asiakkaille."

