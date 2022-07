Heeros Oyj: Heeros Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 (tilintarkastamaton): Liikevaihdon vahva kasvu jatkui ja kannattavuus parani alkuvuodesta.

Heeros Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 (tilintarkastamaton):

Liikevaihdon vahva kasvu jatkui ja kannattavuus parani alkuvuodesta.

Heeros päivitti strategiansa ja toi laajentuneen yritysohjelmistoportfolion markkinalle vauhdittamaan kasvua. Taimer-kaupan integraatio saatiin päätökseen.

Huhti–kesäkuun 2022 yhteenveto

Käyttökatemarginaalin ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumma (Rule of 40, oikaistu) oli 43 % (4–6/2021: 23 %).

Liikevaihto kasvoi 25 % vertailukaudesta ja oli 2 815 tuhatta euroa (2 243 tuhatta euroa).

Sopimus- ja transaktioliikevaihdosta muodostuva jatkuva liikevaihto kasvoi 21 % ja oli 2 584

(2 134) tuhatta euroa. Sopimusliikevaihto kasvoi 39 % ja oli 1 951 (1 406) tuhatta euroa. Transaktiovolyymit olivat 14 %:n kasvussa ja transaktioliikevaihto laski odotettua vähemmän (-13 %) ollen 633 (728) tuhatta euroa.

Käyttökate (EBITDA) kasvoi 30 % ja oli 461 (353) tuhatta euroa eli 16,4 % (15,8 %) liikevaihdosta. Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) kasvoi 21 % ja oli 483 (399) tuhatta euroa eli 17,1 % (17,8 %) liikevaihdosta.

Heeros julkisti 8.6.2022 päivitetyn strategiansa sekä laajentuneen yritysohjelmistojen SaaS-tuoteportfolionsa.

Strategiapäivityksen yhteydessä Heeros päivitti pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteensa. Heeroksen tavoitteena on ylläpitää käyttökatemarginaalin (EBITDA, prosenttia liikevaihdosta) ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumma (Rule of 40) vuositasolla yli 40 prosentin tasolla.





Tammi–kesäkuun 2022 yhteenveto

Käyttökatemarginaalin ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumma (Rule of 40, oikaistu) oli 39 % (19 %).

Liikevaihto kasvoi 25 % edellisvuodesta ja oli 5 549 tuhatta euroa (4 430 tuhatta euroa).

Jatkuva liikevaihto kasvoi 22 % ja oli 5 124 (4 190) tuhatta euroa. Sopimusliikevaihto kasvoi 43 % ja oli 3 883 (2 710) tuhatta euroa. Transaktiovolyymit olivat 14 %:n kasvussa ja transaktioliikevaihto laski odotettua vähemmän (-16 %) ollen 1 240 (1 480) tuhatta euroa.

Käyttökate (EBITDA) kasvoi 4 % ja oli 715 (688) tuhatta euroa eli 12,9 % (15,5 %) liikevaihdosta. Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) kasvoi 4 % ja oli 764 (734) tuhatta euroa, eli 13,8 % (16,6 %) liikevaihdosta.

Liiketoiminnan rahavirta (oikaistu) kasvoi 13 % ja oli 719 (637) tuhatta euroa.

Uudet jatkuvat asiakastilaukset (ARR, Annual Recurring Revenue) oli noin 530 (650) tuhatta euroa.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022 säilyy ennallaan: Heeros odottaa nostavansa käyttökatemarginaalin (EBITDA, %:a liikevaihdosta) ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumman (Rule of 40) yli 40 %:n tasolle tilikaudelta 2022.





AVAINLUVUT

Tuhatta euroa Q2/2022 Q2/2021 Muutos % H1/2022 H1/2021 Muutos % 2021 Rule of 40, % (oikaistu) 1 43 % 23 % 39 % 19 % 28 % Liikevaihto 2 815 2 243 25 % 5 549 4 430 25 % 9 201 Jatkuva liikevaihto2 2 584 2 134 21 % 5 124 4 190 22 % 8 626 Sopimusliikevaihto 1 951 1 406 39 % 3 883 2 710 43 % 5 737 Transaktioliikevaihto 633 728 -13 % 1 240 1 480 -16 % 2 889 Käyttökate (EBITDA) 461 353 30 % 715 688 4 % 1 990 Käyttökate, % liikevaihdosta 16 % 16 % 13 % 16 % 22 % Oikaistu käyttökate (EBITDA)1 483 399 21 % 764 734 4 % 2 062 Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta 17 % 18 % 14 % 17 % 22 % Liiketulos (EBIT) -91 45 -409 62 723 Liiketulos, % liikevaihdosta -3 % 2 % -7 % 1 % 8 % Oikaistu liiketulos1 -70 91 -360 108 795 Oikaistu liiketulos, % liikevaihdosta -2 % 4 % -6 % 2 % 9 % Katsauskauden tulos -118 22 -464 14 499 Tulos, % liikevaihdosta -4 % 1 % -8 % 0 % 5 % Liiketoiminnan rahavirta (oikaistu)3 475 178 168 % 719 637 13 % 1 695 Omavaraisuusaste, % 57 % 37 % 37 % Oman pääoman tuotto (ROE), % -11 % 2 % 22 %

1 Oikaistut luvut H1/2022 sisältävät 49 tuhannen euron oikaisun Hollannin kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista. Oikaistut vuoden 2021 luvut sisältävät 72 tuhannen euron oikaisun epäorgaanisen kasvun arviointiin liittyvistä kertaluonteisista kuluista.

2 Jatkuva liikevaihto jakautuu kahteen osaan: Sopimusliikevaihto (käyttömaksut ja palvelusopimukset) ja Transaktioliikevaihto.

3 Oikaistu liiketoiminnan rahavirta tilikaudelta 2021 sisältää oikaisun verojen ja työeläkemaksujen maksujärjestelyistä sekä kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista.

Ohjelmistoyhtiö Taimer Oy yhdistettiin Heeros-konserniin 1.1.2022 alkaen. Vertailukauden raportoidut luvut eivät siten sisällä Taimeria.





TOIMITUSJOHTAJA MIKKO PILKAMA

”Vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana Heeroksen liiketoiminta kehittyi vahvasti. Taimer-kaupan integraatio saatiin tavoiteaikataulussa päätökseen. Toimme markkinoille sekä Heeroksen taloushallinnon ja Taimerin toiminnanohjauksen yhdistävän kokonaisratkaisun että aivan uuden henkilöstöhallinto-ratkaisun nykyisen palkanlaskenta-ratkaisumme rinnalle.

Liiketoiminnan vahva kasvu jatkui ja kannattavuus parani toisella vuosineljänneksellä

Liikevaihtomme vahva skaalautuva kasvu jatkui tammi-kesäkuussa. Kasvua oli 25 % vertailukaudesta, josta Taimer-yrityskauppa kasvatti katsauskauden liikevaihtoamme hieman alle 15 %. Myös Heeroksen orgaaninen kasvu jatkui vahvistuvana ja oli noin 11 %. Tammi-kesäkuun sopimusliikevaihtomme kasvoi 43 % vertailukaudesta. Erityisesti haluan mainita, että transaktiovolyymimme ovat palanneet selkeälle kasvu-uralle kasvaen 14 % viime vuoteen verrattuna.

Kasvatimme myyntiämme erityisesti nykyisille asiakkaillemme heidän laajentaessa palveluitaan sekä hyödyntäessä Heeroksen laajenevaa tuoteportfoliota. Katsauskauden ilonaiheena oli edelleen vahvistunut asiakaspysyvyytemme (NRR, Net Revenue Retention), joka oli kesäkuun lopussa 109 % (104 %). Kesäkuun lopussa meillä oli jo yli 18 700 asiakasyritystä. Tämä on selkeä 7 %:n nousu asiakaskunnassamme verrattuna vuoden alkuun. Näemme tässä laajassa asiakaskunnassa paljon ristiinmyynti- että kasvupotentiaalia.

Uusien jatkuvien asiakastilausten (ARR, Annual Recurring Revenue) arvo pieneni ensimmäisellä vuosipuoliskolla vertailukaudesta ja oli 530 tuhatta euroa. Uusasiakashankintamme jäi vertailukautta hiljaisemmaksi, lähinnä muutamien merkittävien tilausten siirtyessä eteenpäin. Toisaalta viime vuoden arvoa nostivat muutamat suuret asiakastilaukset toisella vuosineljänneksellä. Panostuksemme myyntitiimin kasvattamiseen sekä yhtenäisen tuoteportfolion myyntiin jatkuvat.

Käyttökatteemme nousi vahvan Q2:n ansiosta 4% (oik.) vaikka jatkoimme investoimista myyntitiimin, tuoteportfolion kasvattamiseen sekä Taimerin integraatioon. Ilman Taimerin vaikutusta myös Heeroksen orgaaninen käyttökatemarginaali olisi ollut vertailukautta vahvempi.

Oikaistun käyttökateprosentin ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumma (Rule of 40) oli huhti-kesäkuussa 43 % (23 %).

Päivitetty strategia ja laajentunut tuoteportfolio vauhdittavat muutosta kohti yritysohjelmistojen tarjoajaa



Heeros on hyvää vauhtia muuttumassa taloushallinnon toimijasta yritysohjelmistojen tarjoajaksi. Kesäkuun alussa, puolivälissä strategiakauttamme, päivitimme vuoteen 2023 ulottuvaa strategiaamme huomioimaan laajentuneen liiketoimintamme ja tuoteportfoliomme.

Keskitymme liiketoiminnassamme vastaamaan pk-yritysten johdon muuttuviin automaatiotarpeisiin. Tarjoamme käyttäjäystävällisiä ja organisaatiorajat saumattomasti ylittävät yritysohjelmistoja, jotka tukevat päätöksentekoa, liiketoimintatiedon parempaa hyödyntämistä sekä tehokkaita liiketoimintaprosesseja. Kasvuamme vauhdittaa uusi tuoteportfoliomme, joka koostuu integroiduista taloushallinnon (Financial cloud), toiminnanohjauksen (ERP cloud) ja henkilöstöhallinnon (People cloud) SaaS-ohjelmistoista.

Asiakaskunta laajenee mikroyrityksiin ja panostus kansainväliseen kasvuun kiihtyy

Panostamme olemassa olevien asiakkuuksien kasvattamiseen uusilla palveluillamme. Lisäksi laajennamme asiakaskuntaamme kattamaan tilitoimistojen ja pk-yritysten ohella myös mikroyritykset, joiksi luokittelemme alta 10 henkilön yritykset. Kuluvan vuoden aikana lanseeraamme uuden liiketoimintamallin näille mikroyrityksille.



Kansainvälinen kasvun kiihdyttäminen on ollut tavoitteemme nykyisen strategiakauden 2021-23 loppupuolella ja nyt painamme siinä kaasua. Heeroksella on jo nyt noin 200 kansainvälistä asiakasta ja palveluitamme käytetään 20 eri maassa. Vuosina 2022-2023 keskitymme erityisesti toiminnanohjauksen ja taloushallinnon ratkaisujen myyntiin pk-yrityksille Hollannissa ja Ruotsissa, joissa meillä on jo valmiiksi asiakaskuntaa. Teimme katsauskaudella sopimuksen kansainvälisen myyntikumppanin kanssa, joka myy tuotteitamme paikallisella kielellä omalle verkostolleen. Alkukesästä aloitimme toiminnanohjauksen ratkaisumme myynnin Ruotsissa ja tavoitteenamme on tuoda se Hollannin markkinoille ensi vuonna. Hollannissa pilotoimme paraikaa tekoälyyn ja koneoppimiseen perustuvaa automatisoitua ostolaskuratkaisua.



Tyytyväinen henkilöstö toteuttamassa strategiaa

Strategiamme toteuttamiseen ja tarjoomamme kehittämiseen haluamme ottaa tiiviisti mukaan sekä asiakkaamme, tilitoimistokumppanimme että koko henkilöstömme. Kykymme rekrytoida uusia osaajia ja pitää palveluksessamme nykyinen henkilöstömme on siten äärimmäisen tärkeää. Olen erityisen iloinen, että Taimer-liiketoiminnan mukaantulolla näyttää olleen myönteistä vaikutusta myös nykyisen henkilöstömme työtyytyväisyyteen, joka on hyvällä tasolla ja parantunut edellisvuodesta.

Vaihtuvuutemme on ollut maltillista ja henkilöstömäärämme on kasvanut. Kesäkuun lopussa Heeroksen palveluksessa oli 98 (79) osaajaa, joista jokaiselle kuuluu suuri kiitos onnistuneesta puolivuotiskaudesta ja Taimer-integraatiosta sekä sitoutumisesta tulevaisuutemme kannalta merkittävien projektien läpivientiin.

Päivitetyn strategiamme ja kunnianhimoisten taloudellisten tavoitteidemme myötä meillä on selkeät askelmerkit jatkaa kasvuamme. Tarjoamme entistä monipuolisemman valikoiman SaaS-ohjelmistoja asiakkaidemme liiketoimintakriittisille prosesseille ja olemme valmiina vahvistamaan asemiamme kasvavilla yritysohjelmistomarkkinoilla. Liiketoimintamallimme on skaalautuva ja kustannustehokas, ja se on osoittanut vahvuutensa läpi koronapandemian. Taloudellinen asemamme sallii tulevaisuudessa myös uudet kasvuinvestoinnit.”

TALOUDELLINEN OHJEISTUS VUODELLE 2022

Heeros pitää 3.2.2022 tilinpäätöstiedotteessa 2021 antamansa taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2022 ennallaan:

Heeros odottaa nostavansa käyttökatemarginaalin (EBITDA, %:a liikevaihdosta) ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumman (Rule of 40) yli 40 %:n tasolle tilikaudelta 2022.

Heeros lyhyesti



SaaS-yritysohjelmistojen edelläkävijänä Heeroksen missiona on kehittää ohjelmistoja sujuvampaan liiketoimintaan. Heeros perustettiin vuonna 2000 ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS. www.heeros.fi

