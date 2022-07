eStruxture Data Centers célèbre cinq années d’excellence dans l’industrie des centres de données

MONTRÉAL, 14 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eStruxture Data Centers, le plus important fournisseur canadien de services réseau et de centres de données infonuagiques, a suivi une trajectoire de croissance accélérée depuis son lancement en 2017. Grâce à une équipe de direction visionnaire et à un engagement inébranlable en faveur de la durabilité, de la diversité et de l'inclusion, eStruxture est devenue la plus grande plateforme canadienne de centres de données en seulement cinq ans.



Pour célébrer cette étape importante, ainsi que les employés, les clients, les partenaires et les investisseurs qui ont contribué à leur succès, eStruxture a récemment organisé un événement à Montréal , dans son centre de données à la fine pointe de la technologie, MTL-2.

À l'heure où l'entreprise réfléchit à son parcours, voici quelques-uns des faits marquants de ces cinq dernières années :

Construire une plateforme de centre de données à grande vitesse à travers le Canada

eStruxture est passée d'un seul centre de données au centre-ville de Montréal en 2017 à 15 centres de données aujourd'hui, et de 16 employés à plus de 130. L'entreprise attribue son succès à la diversité de sa main-d'œuvre. Plus de la moitié (55 %) de ses effectifs s'identifie à un groupe issu de la diversité, et son équipe de direction est composée de 40 % de femmes.

En 2017, eStruxture a acquis et transformé l'ancienne imprimerie de Montreal Gazette en un centre de données unique en son genre, de qualité hyperscale avec une capacité totale de 30MW.

avec une capacité totale de 30MW. En 2021, l’entreprise réalise sa cinquième acquisition et consolide sa présence à l’échelle nationale en rachetant à Aptum l’ensemble de ses centres de données canadiens.

Il y a quelques mois, eStruxture a annoncé la construction de CAL-2 , sa deuxième installation à Calgary. Prêt dans la seconde moitié de 2022, le centre CAL-2, sera le plus grand centre de données de niveau III de la région de Calgary, offrant une véritable capacité hyperscale au marché : 20MW de puissance et près de 93 000 pieds carrés d'espace.

Vision, stratégie et leadership de l’industrie

En tant que seul grand centre de données encore détenu et exploité par des Canadiens, eStruxture s'est imposée comme un véritable chef de file de l'industrie et un pionnier, et l'histoire de sa réussite a été présentée à de nombreuses reprises dans les médias. Plus récemment, elle a fait la couverture de Data Centre Magazine et de CIOReview , qui ont permis de jeter un coup d'œil aux facteurs de réussite de l'entreprise.

eStruxture a également remporté le prix 2022 Corporate Excellence Award for Leading Data Center Services Provider - Canada, décerné par le magazine Corporate Vision ainsi que le prix The Most Promising Managed Data Center Services Company, décerné par CIOReview. Auparavant, l'entreprise était finaliste pour le prix Best Managed Companies de Deloitte, le prix Excellence in Data Centre Americas de Datacloud et le prix Data Center Eco-Sustainability de DCD, pour n'en citer que quelques-uns.

« En regardant les cinq dernières années, je ne peux m'empêcher d'être immensément reconnaissant envers tous ceux qui ont cru en nous dès le début et dont la confiance, le travail acharné et le dévouement nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. J'ai hâte de célébrer de nombreuses autres étapes importantes ensemble », a déclaré Todd Coleman, fondateur, président et chef de la direction d'eStruxture Data Centers, qui a récemment remporté le titre bien mérité d' Entrepreneur de l'année 2022 de EY Québec .

