Obtén recompensas en compras de gasolina con Verizon Visa® Card

BASKING RIDGE, N.J., July 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- El costo de la gasolina ahora promedia cerca de $5 por galón en los Estados Unidos. Y se espera que el costo del combustible aumente durante el verano. No hace falta decir que los consumidores sienten el dolor de la bomba y buscan formas de ahorrar. La buena noticia: los titulares de la tarjeta Verizon Visa pueden obtener 4 % en recompensas por compras de gasolina en cualquier momento, durante todo el año.



La tarjeta Verizon Visa es una tarjeta de crédito construida correctamente que paga a lo grande. Además de obtener recompensas en forma de Verizon Dollars cada vez que llenas el tanque de tu automóvil, los titulares de tarjeta pueden ganar recompensas en compras en todos los lugares donde se aceptan tarjetas de crédito Visa. Incluyendo el 4 % en compras en tiendas de comestibles, el 3 % en restaurantes, incluida comida para llevar, el 2 % en compras de Verizon y el 1 % en todas las demás compras¹. Los Verizon Dollars se pueden usar para reservar vuelos, habitaciones de hotel y autos de alquiler, para tarjetas de regalo de tus marcas favoritas o para la última tecnología. Incluso puedes usarlos para pagar tus facturas de Verizon Wireless y Fios. ¡Los Verizon Dollars nunca vencen y no hay cargos por transacciones anuales o en el extranjero con la tarjeta!²



Cuando abres una cuenta de tarjeta Visa de Verizon y recibes aprobación, también obtienes un crédito de hasta $100 que se aplica a su factura de servicio móvil durante los primeros 24 meses; solo use la tarjeta para pagar su factura de servicio móvil todos los meses³.



Los clientes pueden visitar https://www.verizon.com/support/verizon-visa-card-rewards-legal/ para obtener todos los detalles. Obtén más información sobre Verizon Dollars en nuestra página de preguntas frecuentes sobre la tarjeta Verizon Visa . Haz clic para obtener más información sobre la tarjeta Verizon Visa y solicitarla . La tarjeta Verizon Visa es emitida por Synchrony Bank conforme a una licencia de Visa U.S.A. inc.

1 Compras sujetas a aprobación de crédito. Los Verizon Dollars se perderán por inactividad del Programa de Recompensas. Consulte los términos y condiciones del programa de recompensas de la tarjeta de crédito Verizon Visa para obtener detalles y restricciones.

2 SIN CARGO ANUAL/SIN CARGO POR TRANSACCIÓN EXTRANJERA: Para Cuentas Nuevas: Las APR de Compra Variable son 23.24% o 27.24% para la Tarjeta de Crédito Verizon Visa o 20.24%, 23.24% o 27.24% para la Tarjeta de Crédito Verizon Visa Signature.



Las APR son precisas a partir del 7.1.22 y variarán con el mercado según la tasa preferencial (como se define en su contrato de tarjeta de crédito). El cargo mínimo de interés es de $2.

3 Se requiere inscripción en Pago automático de Verizon y facturación electrónica para obtener un descuento en la factura de Verizon de hasta $10/mes en cada cuenta o línea telefónica elegible, hasta un máximo de 12 líneas (según el plan). Visite las Preguntas frecuentes sobre Pago automático para obtener más información. Tenga en cuenta: La oferta es para quienes se inscriben por primera vez. Los clientes de Verizon actualmente inscritos en Pago automático y facturación electrónica a través de otros métodos (p. ej., ACH o tarjeta de débito) no recibirán descuentos adicionales de Pago automático por volver a inscribirse con la tarjeta. Consulte las Preguntas frecuentes sobre la tarjeta de crédito Visa de Verizon para obtener detalles sobre las formas de reducir su factura.

Crédito de $100: para recibir el crédito completo de $100, se requiere el pago de la factura mensual con la tarjeta Visa de Verizon durante los primeros 24 meses. Durante ese tiempo, el crédito mensual de $4.17 no se aplicará a ninguna factura mensual que no se pague con la tarjeta Visa de Verizon.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) fue establecida el 30 de junio de 2000 y está celebrando su vigésimo año como uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $133.6 mil millones en el año 2021. La compañía ofrece servicios y soluciones de voz, datos y video en sus redes y plataformas premiadas, satisfaciendo la demanda de sus clientes por servicios móviles, conectividad, seguridad y control de la red.

