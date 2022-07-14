MULTIMEDIA UPDATE – Wi-Fi®提供强大的物联网优势

得克萨斯州奥斯汀, July 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球在提供互联网方面的普遍性和显著地位使Wi-Fi®成为在住宅和工业环境中连接物联网（IoT）设备的当然选择。Wi-Fi以其广泛功能和扩散性作为全球标准，是支持物联网产品和应用的独特之选。Wi-Fi将在几乎每个物联网环境中单独或与更专业的协议或技术共同发挥作用。



Wi-Fi Alliance®总裁兼首席执行官Edgar Figueroa表示：“与任何其他物联网技术选项相比，Wi-Fi一直在为更多应用、更多用例和更多环境提供物联网中的‘互联网’功能。 物联网旨在丰富人们的生活，Wi-Fi CERTIFIED解决方案提供的质量、可靠性和安全性帮助物联网充分发挥潜力 。”

IDC研究总监Phil Solis表示：“Wi-Fi解决了物联网市场中各类设备和各种用例的需求。 由于有丰富的Wi-Fi芯片支持不同的复杂性水平和几个未经许可的频谱频段（sub-1 GHz至6 GHz），因此Wi-Fi可以在不同的价格点提供各种数据速率和数据范围。正是这种芯片设计所具有的多样性使得Wi-Fi能够满足最广泛的物联网产品和网络需求。”

Wi-Fi Alliance概述了在选择某项物联网技术时应考虑的八种Wi-Fi能力：

Wi-Fi CERTIFIED™所发挥的作用

Wi-Fi广泛的产品组合可满足支持高吞吐量和低延迟应用（如AR/VR）的物联网用例，以及资产跟踪应用或农村灌溉系统的远距离、低功耗要求。Wi-Fi Alliance认证包括 Wi-Fi CERTIFIED 6™ 、 Wi-Fi CERTIFIED HaLow™ 、 Wi-Fi CERTIFIED Easy Connect ™和 Wi-Fi CERTIFIED QoS Management ™，这些认证可跨住宅、工业和其他物联网环境提供满足独特物联网需求的各种能力。 物联网市场的巨大潜力促使各种设备未经充分测试即推向市场，这些设备所提供的用户体验并不理想。Wi-Fi CERTIFIED设备符合最新安全性、互操作性和一系列应用特定协议的高质量标准，可为用户和网络运营商提供良好体验。

“Wi-Fi 6非常适合用于连接智能家庭环境，物联网的显著优势是被称为目标唤醒时间（TWT）的功能，该功能有助于确保客户端设备实现节能和延长电池寿命——这是物联网设备的一项关键优势。Wi-Fi 6采用OFDMA和1024 QAM调制等各种技术组合，以提高频谱效率，在受限区域内提高速度并支持多台设备，这项优势现已成为家庭环境中的一项重要考虑因素。许多电器和其他物联网设备均连接到家庭集线器，并且一些用户可能同时使用高质量的视频、游戏或AR/VR，” Maravedis Research高级分析师Adlane Fellah表示。“Wi-Fi 6现在还可支持工业用例的许多要求，并增强了延迟、确定性和能效。在智能工厂，Wi-Fi可能为增强现实服务供电的高带宽摄像机提供最佳成本/性能，而Wi-Fi HaLow则可能是需要极低功耗和低带宽的机器监控系统的最佳选择。”

行业支持Wi-Fi的物联网优势

“Wi-Fi在支持工业物联网用例和帮助众多公司在这一重要市场领域取得理想业务成果方面发挥着至关重要的作用。在Aruba ESP旗下子公司Aruba，我们正与我们的客户和合作伙伴生态系统开展合作，以确保安全、无缝的物联网连接，从而实现超感知设施。 通过将GPS和Wi-Fi定位功能构建到我们的无线技术中，我们的无线接入点能够自动定位并提供高度精确的室内定位——在工业物联网环境中支持寻路、资产跟踪和人员跟踪用例。”—— 慧与科技（Hewlett Packard Enterprise）旗下子公司Aruba副总裁兼无线首席技术官Chuck Lukaszewski

“随着智能家居、智慧城市的引入以及制造设施监督的增加，Wi-Fi提供了与物联网设备进行通信的最佳解决方案，使这些都成为可能。Wi-Fi为物联网设备提供有效服务所需的范围，同时保持隐私和安全，并且它已经在这些生态系统中得到使用。Wi-Fi Easy Connect、Wi-Fi EasyMesh和WPA3等功能支持简单且安全的部署。加上Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E，可使用频谱的增加带来更长的使用寿命和更高效的体验。”——CableLabs杰出技术专家兼无线总监Luther Smith表示

“Wi-Fi在住宅环境中一直是物联网设备的基础，确保为Wi-Fi设备供电，并采用其他低功耗技术为电池供电设备提供回程。CommScope利用Wi-Fi网关、接入点和扩展器解决方案，在有线、光纤和固定无线接入连接的家庭环境中回传数十亿台物联网设备。 随着Matter物联网解决方案即将部署，以及将Wi-Fi纳入联网物联网设备的主要协议，我们预计将见证2.4 GHz Wi-Fi 2 MHz信道中添加的特定物联网功能的更多相关性，这是一项新的Wi-Fi 6功能，可扩展Wi-Fi窄带智能家居解决方案的覆盖范围。”——CommScope Home Networks首席技术官Charles Cheevers表示

“随着物联网在数字转型中发挥越来越重要的作用，我们看到Wi-Fi和物联网交叉点的创新所带来的诸多可能性。优科网络（Ruckus Networks）使我们的客户能够利用他们现有的有线和Wi-Fi基础设施，在企业和行业市场中安全且经济地提供新的物联网技术。具体而言，全球采用Wi-Fi使得优科网络能够加速环境控制、工业自动化和增强安全性等物联网解决方案的交付和采用。”——CommScope旗下子公司优科网络高级副总裁兼总经理Bart Giordano表示

“通过物联网设备的大规模连接，Wi-Fi正在不断发展，为各种环境提供内置控制功能。Wi-Fi功能现在支持更广泛的产品，其中许多产品需要更先进的管理平台来控制和确保最高水准的性能。”——GX Group研发高级经理Ashish Keshari先生表示

“Wi-Fi无处不在；它可直接连接到互联网，为需要各种数据速率的物联网应用提供可靠且稳健的连接，并为电池供电设备提供了低功耗配置。在过去的20年里，Wi-Fi有了很大发展，通过Wi-Fi 4、5以及现在的6和6E不断进步，每一次进步都提高了性能和客户体验。英飞凌（Infineon）致力于为工业和消费者物联网应用提供高性能Wi-Fi。”——英飞凌（Infineon）Wi-Fi产品线副总裁Sivaram Trikutam表示

“利用Wi-Fi的广泛范围作为物联网（包括Wi-Fi 6和全新的6GHz频谱）的解决方案，我们的技术可以较低功耗实现从2.4GHz低速、远程设备到5和6GHz高速、低延迟设备的所有功能。我们期待着继续与Wi-Fi Alliance合作，进一步扩展在物联网领域的能力。”——高通（Qualcomm Technologies, Inc）连接、云和网络高级副总裁兼总经理Rahul Patel表示。

“作为最广泛使用的物联网连接技术之一，Wi-Fi为开始构建物联网部署奠定了坚实基础。作为纯游戏物联网领域的领导者之一，我们相信，利用Wi-Fi、Zigbee、Thread等多项协议可满足我们客户的各项需求，而Wi-Fi在我们如何将这些协议整合在一起方面发挥着关键作用。”——芯科实验室（Silicon Labs, Inc）联盟战略总监Mitch Klein表示。

“Wi-Fi是一项普适技术，将继续在互联物联网领域创造各种创新机会。Wi-Fi CERTIFIED计划提供互操作性保证，无论是在智能建筑、智能电网基础设施还是医疗应用，都能够使德州仪器（Texas Instruments）等连接技术领导者为工业和住宅应用提供可靠且安全的Wi-Fi解决方案。”——德州仪器连接副总裁兼总经理Marian Kost表示

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Wi-Fi Alliance ® 是能够为您带来Wi-Fi®的全球公司网络。我们的合作论坛成员来自整个Wi-Fi生态系统，其共同愿景是将每个地方的每个人和每件事物连接起来，同时提供最佳用户体验。自2000年以来，Wi-Fi Alliance已完成7万多项Wi-Fi认证。Wi-Fi CERTIFIED™认证印章标志着相关产品具有经过验证的互操作性、向后兼容性和最高行业标准安全保护。如今，Wi-Fi在不断扩展的各种应用中承载着超过一半的互联网流量。Wi-Fi Alliance将继续推动数十亿人每天所依赖的Wi-Fi的使用与发展。

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