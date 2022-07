Le Groupe ALDO conclu avec succès sa restructuration

English French

MONTRÉAL, 14 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe ALDO inc. (« Groupe ALDO » ou l’ « entreprise ») a annoncé aujourd’hui qu’il est officiellement sorti de son processus de restructuration, entamé en mai 2020, lorsque l’entreprise s’est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Cette nouvelle marque le début d’un nouveau chapitre pour le géant mondial de la chaussure et de l’accessoire mode, qui est présent plus de 100 pays et qui célèbre cette année ses 50 ans en affaires.

« C’est avec un grand soulagement que nous mettons ce processus derrière nous, et avec enthousiasme que nous regardons maintenant vers l’avenir. Le travail que nous avons accompli au cours des deux dernières années nous a permis de bâtir une fondation solide sur laquelle nous pouvons construire, et nous avons confiance pour la suite des choses. Je veux saisir cette opportunité pour remercier nos associés, nos clients et nos partenaires pour leur support et leur confiance pendant cette période sans précédent. » – David Bensadoun, président-directeur général du Groupe ALDO.

Suite à la sanction légale de ses plans d’arrangement au Canada, aux États-Unis et en Suisse, l’entreprise peut maintenant payer ses créanciers selon les termes de ces plans. Tous les créanciers du Groupe ALDO International (AGI) ont été payés avant la fin du mois de juin 2022 et les paiements aux créanciers nord-américains seront effectués au cours des prochains mois.

UN GROUPE ALDO 2.0 PLUS FORT



Tout en maintenant ses activités durant la restructuration, le Groupe ALDO a entrepris une importante transformation dans le but de solidifier son modèle financier, d’optimiser ses opérations en priorisant la rentabilité et de rallier ses équipes et partenaires autour d’une même vision actualisée. Le Groupe ALDO 2.0 est plus léger, plus agile et plus flexible. À la suite de ce long processus juridique et administratif, l’entreprise est maintenant plus forte et prête à poursuivre sa croissance.

« Ces deux dernières années ont été marquées par une étroite collaboration avec le Groupe ALDO, qui a fait preuve d’une grande transparence et de leadership. Je souhaite féliciter l’entreprise pour sa sortie de ce processus, ainsi que ses équipes pour leur travail assidu tout au long de celui-ci. » – Martin Rosenthal, contrôleur judiciaire d’EY.

À propos du Groupe ALDO

Le Groupe ALDO est une entreprise d’envergure internationale qui crée et commercialise des chaussures et accessoires mode à prix abordable depuis plus de 50 ans. Présent dans plus de 100 pays, l’organisation se démarque avec deux marques signatures, Aldo et Boutique Spring, ainsi qu’un concept multimarque, GLOBO. La société est également un grossiste et fournisseur de chaussures, de sacs à main et d’accessoires reconnu au sein de l’industrie. Elle est guidée tous les jours par sa raison d’être : Un parcours pour créer un monde où règnent l’amour, la confiance et l’inclusion. Son siège social est basé à Montréal et elle possède également des bureaux internationaux en Europe et en Asie. Pour plus de renseignements, visitez le www.aldogroup.com .

Contact médias : media@aldogroup.com