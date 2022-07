Les actionnaires de Mason Graphite approuvent le Projet d’opération de coentreprise et le Projet de changement dans les activités à l’assemblée extraordinaire de la Société

English French

MONTRÉAL, 14 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mason Graphite Inc. (« Mason Graphite » ou la « Société ») (TSX de croissance : LLG) (OTCQX : MGPHF) a annoncé aujourd’hui que, suivant la recommandation du conseil d’administration, les actionnaires de Mason Graphite ont approuvé le Projet d’opération de coentreprise (au sens attribué à ce terme ci-après) avec Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde ») (NYSE : NMG) (TSX de croissance : NOU) et le Projet de changement dans les activités (au sens attribué à ce terme ci-après) à l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue aujourd’hui sous forme hybride.



Le Projet d’opération de coentreprise et le Projet de changement dans les activités ont chacun été approuvés à 99,0 % des voix rattachées aux actions ordinaires de Mason Graphite représentées en personne (ou virtuellement) ou par procuration à l’assemblée extraordinaire.

Il est prévu que la clôture initiale des opérations visées par la convention d’investissement intervenue en date du 15 mai 2022 entre la Société et Nouveau Monde (la « Convention d’investissement »), y compris la signature de la Convention O&C (au sens attribué à ce terme ci-après) par Mason Graphite et Nouveau Monde et le placement privé de 5,0 millions d’actions ordinaires de la Société auprès de Nouveau Monde au prix de 0,50 $ chacune, pour un produit brut de 2,5 millions de dollars revenant à la Société, se produira vers le 20 juillet 2022. On peut consulter la Convention d’investissement sous le profil de Mason Graphite sur SEDAR, au www.sedar.com.

À l’assemblée extraordinaire, les actionnaires de Mason Graphite ont approuvé, entre autres, (i) la conclusion entre la Société et Nouveau Monde d’une convention d’option et de coentreprise (la « Convention O&C ») aux termes de laquelle (A) Mason Graphite accordera à Nouveau Monde l’option unique, exclusive, irrévocable et incessible d’acquérir une participation indivise de cinquante et un pour cent (51 %) dans la propriété du Lac Guéret appartenant à la Société (la « Propriété du Lac Guéret ») et d’autres actifs connexes (l’« Option ») et (B) à l’exercice de cette Option par Nouveau Monde, Mason Graphite formera avec elle une coentreprise pour entreprendre des activités d’exploration, de développement et d’exploitation minière à la Propriété du Lac Guéret (la « Coentreprise ») (l’octroi de l’Option et la formation de la Coentreprise étant ci-après appelés le « Projet d’opération de coentreprise »), et (ii) le changement dans les activités de la Société la faisant passer d’« émetteur du secteur des mines du groupe 2 » à « émetteur du secteur du placement du groupe 2 » conformément à la Politique 5.2 – Changements dans les activités et prises de contrôle inversées de la Bourse de croissance TSX (le « Projet de changement dans les activités » et, collectivement avec le Projet d’opération de coentreprise, les « Projets d’opérations »).

À propos de Mason Graphite

Mason Graphite est une société canadienne vouée à la production et à la transformation du graphite naturel. Sa stratégie comprend le développement de produits à valeur ajoutée, notamment pour les technologies vertes comme l’électrification des transports. La Société détient également 100 % des droits sur le gisement du Lac Guéret, l’un des gisements de graphite les plus riches au monde. La Société est également le plus important actionnaire de Black Swan Graphene Inc., société fermée canadienne qui se consacre à la production et à la commercialisation à grande échelle de produits brevetés à base de graphène à haute performance et à faible coût destinés à plusieurs secteurs industriels, entre autres ceux du béton, des polymères et des batteries Li-ion. Pour plus d’informations, consulter le www.masongraphite.com.

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique durable. La société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de matériaux d’anode carboneutres pour batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et ses normes enviables en matière d’enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), Nouveau Monde aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux de pointe performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. Les actions de Nouveau Monde sont inscrites à la NYSE sous le symbole « NMG » et à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « NOU ».

Mise en garde concernant l’information prospective

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, y compris, sans limitation, les déclarations concernant le moment prévu de l’Assemblée extraordinaire et d’autres déclarations ne portant pas sur des faits importants. Les déclarations prospectives se reconnaissent souvent mais pas uniquement à l’usage de termes à valeur prospective, comme « s’attendre à », « croire », « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « continuer » ou des termes au même effet, éventuellement employés sous leur forme nominale, au futur, au conditionnel ou à la forme négative.

Même si la Société estime que les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont fondées sur une information et des hypothèses à jour, raisonnables et complètes, la nature de ces déclarations les expose à des facteurs qui pourraient provoquer une forte différence entre les attentes et les projets de la direction qui ressortent des déclarations prospectives et les résultats réels, notamment les facteurs suivants, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la Société et dont les effets sont difficiles à prévoir : (i) les risques liés à l’approbation des Projets d’opérations par la Bourse de croissance TSX et d’autres risques liés à la satisfaction des conditions de clôture des Projets d’opérations; (ii) les risques généraux liés à la réalisation des Projets d’opérations; (iii) les risques liés à la formation d’une coentreprise, comme la Coentreprise avec Nouveau Monde; (iv) la volatilité du cours des actions; (v) les marchés mondiaux et les conditions économiques générales; (vi) la possibilité de radiations et de pertes de valeur; (vii) les risques associés à l’exploration, au développement et à l’exploitation de gisements miniers; (viii) les risques associés à l’établissement de titres de propriété et d’actifs miniers; (ix) les risques associés à la participation à des coentreprises; (x) les fluctuations des prix des produits de base; (xi) les risques associés à des risques non assurables survenant en cours d’exploration, de développement et de production; (xii) la concurrence à laquelle fait face la Coentreprise à l’égard de l’embauche du personnel expérimenté et de l’obtention du financement; (xiii) l’accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les activités d’extraction, de transformation, de développement et d’exploration; (xiv) les risques associés à des changements apportés à la réglementation de l’exploitation minière régissant la Coentreprise; (xv) les risques associés aux diverses réglementations environnementales auxquelles la Coentreprise est assujettie; (xvi) les risques liés aux retards réglementaires et aux retards liés à l’obtention de permis; (xvii) les risques liés aux conflits d’intérêts potentiels; (xviii) la dépendance envers le personnel clé; (xix) les risques de liquidité; (xx) le risque de dilution potentielle découlant de l’émission d’actions ordinaires; (xxi) le fait que les sociétés ne prévoient pas déclarer de dividendes à court terme; (xxii) le risque de litiges et (xxiii) la gestion des risques. Il n’y a aucune garantie quant à l’exactitude de l’information prospective.

Les lecteurs sont avisés de ne pas se fier outre mesure aux déclarations prospectives et à l’information contenues dans le présent communiqué. Mason Graphite rejette toute obligation de mettre à jour une déclaration prospective contenue dans les présentes, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, à moins d’y être tenue par la loi.

