EXCEL和Petróleos Internacionales del Caribe宣布签署PIC Americas战略EPC合作伙伴关系

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休斯顿, July 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- EXCEL (“EXCEL”™) Petróleos Internacionales del Caribe (“PIC”) 和其在墨西哥的运营部门Petróleos Internacionales del Caribe Inc., Sucursal México (“PICMEX”) 今天联合宣布与PIC签署战略工程、采购和建设合作伙伴关系“独家协议”。该协议涉及PIC在德克萨斯州休斯顿的主要出口设施，以及用于各种燃料的GLM压缩存储系统和海上及陆地作业所需燃料元件的关键天然气管道前沿位置的工程、采购和建设。PIC是与其他主要合作伙伴合作的一种主要解决方案，这些业务对美国、美洲和墨西哥合众国至关重要。



PIC和EXCEL之间的战略EPC合作伙伴关系是出口设施和接收终端商业化的一个重要投资里程碑，因为它标志着PIC开始进行项目特定的前期FEED（前端工程设计）研究来实现其海上、地面作业的交付，这将确保PIC及其他全球合作伙伴在未来几十年可不间断地运输。

这些研究将涵盖生产和出口终端、接收终端和工厂的设计，以及将被打造用来向PIC在墨西哥和整个美洲输送燃油的舰队。在PIC和EXCEL完成前期FEED研究和最终投资决策 (FID) 后，PIC及其财团合作伙伴将承担PIC迄今为止与其财团合作伙伴在墨西哥所定位项目的最终设计和施工的FEED。

EXCEL Midstream Solutions总裁Jason Hardwick表示：“EXCEL非常自豪能与PIC这样伟大的组织合作，并成为PIC最先进设施和管道的首选EPC。”

EXCEL USA董事长兼首席执行官Dave Roberts表示：“EXCEL很高兴能够加入这种合作伙伴关系，EXCEL将提供最好的工程、采购和施工服务。”

PIC首席执行官Michael Hood表示：“这些项目将为墨西哥、中美洲和南美洲以及美洲的其他国家提供负担得起的燃料和电力，并大幅减少碳排放——PIC及其合作伙伴实现可持续性和平衡的关键组成部分。我们很高兴能与EXCEL迈出这重要一步。通过这一独家运营合作伙伴关系，PIC和EXCEL将加快出口设施的商业化进程，帮助PIC在墨西哥以及整个美洲和海外满足客户的燃料供应和电力需求，同时替代高排放燃料，继续降低排放，实现更绿色更光明的未来。除了数千个新的就业机会外，这一出口业务还将在未来十年为德克萨斯州带来更多机会。”

关于Petróleos Internacionales del Caribe和Petróleos Internacionales del Caribe Inc., Sucursal México

Petróleos Internacionales del Caribe (“PIC”) 是一家位于美国的全球公司。该公司与其主要合作伙伴合作，开发和运营各种相关的战略性业务。Petróleos Internacionales del Caribe Inc., Sucursal México (“PICMEX”) 是PIC的附属公司，总部位于墨西哥。如需了解更多信息，请访问： www.pic-sas.com 。