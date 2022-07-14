EXCEL 與 Petroleos Internacionales del Caribe 宣佈簽署 PIC Americas 戰策工程、採購和施工合作夥伴關係

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侯斯頓, July 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- EXCEL（「EXCEL」™）Petróleos Internacionales del Caribe（「PIC」）及其在墨西哥的營運部門 Petróleos Internacionales del Caribe Inc., Sucursal México（「PICMEX」）今天聯合宣佈就 PIC 在德州侯斯頓的主要出口設施、連同用於各種燃料的 GLM 壓縮儲存系統和用於其海上和陸地營運所需燃料元件的關鍵天然氣管道前沿位置的工程、採購和建設，與 PIC 簽署一項策略工程、採購和施工「獨家協議」。這些業務對於美國、美洲和墨西哥合眾國來說至關重要，因為 PIC 是一種與其他主要合作夥伴合作的解決方案。



PIC 和 EXCEL 之間的策略工程、採購和施工合作夥伴關係是出口設施和接收終端商業化的一個重要投資里程碑，因它標誌著 PIC 開始進行項目特定的前期前端工程設計 (FEED) 研究，以交付其海運及地面運作，將確保 PIC 及其他全球合作夥伴在未來幾十年的運輸不會間斷。

這些研究將涵蓋生產和出口終端、接收終端和工廠的設計，以及為向 PIC 在墨西哥和整個美洲的市場運輸和運送燃料而建造的車隊。在 PIC 和 EXCEL 完成前期 FEED 研究和最終投資決策 (FID) 後，PIC 及其財團合作夥伴將為 PIC 與其財團合作夥伴迄今在墨西哥定位的項目進行最終設計和施工的前端工程設計。

EXCEL 中游解決方案總裁 Jason Hardwick 表示：「EXCEL 非常自豪能與像 PIC 這樣偉大的組織成為合作夥伴，並成為 PIC 最先進的設施和管道的選定工程、採購和施工者。」

EXCEL USA 主席兼行政總裁 Dave Roberts 表示：「EXCEL 很高興加入這合作夥伴關係，並將提供最好的工程、採購和施工服務。

這些項目將為墨西哥、中美洲和南美洲的其他國家以及美洲提供經濟實惠的燃料和電力，並顯著減少碳排放，這是實現 PIC 及其合作夥伴落實可持續發展和平衡的關鍵組成部分。PIC 行政總裁 Michael Hood 表示：「我們很高興透過 EXCEL 邁出這重要一步。透過這獨家營運合作夥伴關係，PIC 和 EXCEL 將加快出口設施的商業化進程，以幫助滿足 PIC 在墨西哥以及整個美洲和海外客戶的燃料供應和電力需求，同時替代高排放燃料，以繼續降低排放，走向更環保、更光明的未來。除了數以千計的新就業機會外，這項出口業務還將在未來十年為偉大的德州帶來前景。」

關於 Petróleos Internacionales del Caribe 及 Petróleos Internacionales del Caribe Inc., Sucursal México

Petróleos Internacionales del Caribe（「PIC」）是一家總部位於美國的全球公司。公司透過其主要合作夥伴開發和營運各種策略相關業務。Petróleos Internacionales del Caribe Inc., Sucursal México（「PICMEX」）是 PIC 的附屬公司，總部位於墨西哥。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.pic-sas.com 。