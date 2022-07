EXCEL und Petróleos Internacionales del Caribe geben die Unterzeichnung einer strategischen EPC-Partnerschaft für PIC Americas bekannt

German Indonesian Japanese Malay Thai

HOUSTON, July 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- EXCEL („EXCEL“™), Petróleos Internacionales del Caribe („PIC“) und Petróleos Internacionales del Caribe Inc., Sucursal México („PICMEX“), sein operativer Geschäftsbereich in Mexiko, gaben heute gemeinsam die Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaft mit PIC in den Bereichen Technische Planung, Beschaffung und Bau (Engineering, Procurement and Construction, EPC) bekannt. Die Exklusivvereinbarung umfasst die Planung, Beschaffung und den Bau der wichtigsten Exportanlagen von PIC in Houston, Texas, zusammen mit GLM-Druckspeichersystemen für verschiedene Kraftstoffe und Vorderteile für wichtige Gaspipelines für die erforderlichen Betankungselemente für ihre maritimen und terrestrischen Aktivitäten. Diese Aktivitäten werden für die USA, den amerikanischen Kontinent und Mexiko von entscheidender Bedeutung sein, da PIC mit seinen anderen wichtigen Partnerschaften einzigartige Lösungen anbietet.



Die strategische EPC-Partnerschaft zwischen PIC und EXCEL ist ein bedeutender Investitionsmeilenstein bei der Kommerzialisierung der Exportanlagen und Empfangsterminals, da sie den Beginn der projektspezifischen Pre-FEED-Studien (Front End Engineering Design) von PIC für die Bereitstellung seiner maritimen und terrestrischen Operationen signalisiert, die eine ununterbrochene Lieferung durch PIC und seine anderen globalen Partner für die nächsten Jahrzehnte sicherstellen werden.

Diese Studien umfassen das Design der Produktions- und Exportterminals, der Empfangsterminals und der Anlagen sowie der Flotte, die für den Transport und die Lieferung des Kraftstoffs an die Märkte von PIC in Mexiko und auf dem gesamten amerikanischen Kontinent gebaut werden soll. Nach Abschluss der Pre-FEED-Studien und der endgültigen Investitionsentscheidung (FID) durch PIC und EXCEL werden PIC und seine Konsortialpartner das FEED für das endgültige Design und den Bau der Projekte in Mexiko durchführen, die PIC bisher mit seinen Konsortialpartnern auf den Weg gebracht hat.

„EXCEL ist sehr stolz darauf, mit einer so großartigen Organisation wie PIC zusammenarbeiten zu können und als EPC-Partner für die hochmodernen Anlagen und Pipelines von PIC ausgewählt worden zu sein“, sagte Jason Hardwick, President von EXCEL Midstream Solutions.

„EXCEL ist erfreut, diese Partnerschaft einzugehen, und wird die besten Dienstleistungen in den Bereichen Technische Planung, Beschaffung und Bau anbieten“, so Dave Roberts, Vorsitzender und CEO von EXCEL USA.

„Diese Projekte werden Mexiko und andere Länder in Mittel- und Südamerika sowie Nordamerika mit erschwinglichen Kraftstoffen und Strom versorgen und die Kohlendioxidemissionen erheblich reduzieren, was für PIC und seine Partner eine Schlüsselkomponente für Nachhaltigkeit und Ausgewogenheit darstellt. Wir freuen uns, diesen bedeutenden Schritt mit EXCEL zu gehen“, sagte Michael Hood, CEO von PIC. „Im Rahmen dieser exklusiven operativen Partnerschaft werden PIC und EXCEL die Vermarktung der Exportanlagen beschleunigen, um den Kraftstoff- und Strombedarf der PIC-Kunden in Mexiko und auf dem gesamten amerikanischen Kontinent und darüber hinaus zu decken und gleichzeitig Kraftstoffe mit höheren Emissionen zu ersetzen, um auf dem Weg in eine grünere und bessere Zukunft die Emissionen weiter zu senken. Zusätzlich zu den Tausenden von neuen Arbeitsplätzen, die dieses Exportgeschäft im nächsten Jahrzehnt für den Bundesstaat Texas mit sich bringen wird.“

Über Petróleos Internacionales del Caribe und Petróleos Internacionales del Caribe Inc., Sucursal México

Petróleos Internacionales del Caribe („PIC“) ist ein weltweit operierendes Unternehmen mit Sitz in den USA. Das Unternehmen entwickelt und betreibt mit seinen wichtigsten Partnern eine Vielzahl strategisch relevanter Aktivitäten. Petróleos Internacionales del Caribe Inc., Sucursal México („PICMEX“) ist eine Tochtergesellschaft von PIC mit Hauptsitz in Mexiko. Weitere Informationen finden Sie unter www.pic-sas.com .