Hepsor ASi tütarettevõte Hepsor 3TORNI OÜ sõlmis laenulepingu summas 13,9 miljonit eurot

Hepsor ASi tütarettevõte Hepsor 3TORNI OÜ ja LHV Pank AS allkirjastasid 15. juulil 2022 laenulepingu summas 13,9 miljonit eurot. Kolmeaastase tähtajaga laenu eesmärk on finantseerida Ojakalda kodude arendusprojekti ehitust, mille kolmetornilises kortermajas Tallinna ja Harku piiril valmib kokku 101 avarat perekorterit. Ojakalda kodude arendusprojekti ehitusega alustatakse käesoleva aasta septembris ning projekt valmib 2024. aasta kevadel.

Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul on Ojakalda kortermajade arendamisel kesksel kohal keskkonnateadliku ja jätkusuutliku elukeskkonna loomine ning projekteerimisel on silmas peetud ümbritseva looduskeskkonna mitmekesisuse ja liigirikkuse säilitamist. Laksi sõnul toetavad Hepsori rohelise mõtteviisi kontseptsiooni ka hea transpordiühendus nii kesklinna kui ka teiste linnaosadega ning lähedal asuvad esmatähtsad teenused, sh koolid, lasteaiad ja kauplused. Mänguväljakud, korvpalliplats ning puhkealad võimaldavad peredel kodu lähedal aega veeta.

Lisainfo:

Rohkem informatsiooni Ojakalda kodude arendusprojekti kohta - https://hepsor.ee/ojakalda/

Anneli Simm

Investorsuhete juht

Telefon: +372 5615 7170

e-post: anneli@hepsor.ee