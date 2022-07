Les athlètes d’Équipe Canada seront bientôt aux Jeux du Commonwealth à Birmingham, en Angleterre.

English French

OTTAWA, 15 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Équipe Canada 2022 effectue ses derniers préparatifs en vue des Jeux du Commonwealth de 2022 qui se dérouleront du 28 juillet au 8 août à Birmingham, en Angleterre.



Site web d’Équipe Canada 2022

Pendant les Jeux du Commonwealth de 2022, visitez https://commonwealthsport.ca/ pour des mises à jour, nouvelles, photos, vidéos et liens importants.

Pendant toute la durée des Jeux, l’équipe des communications d’Équipe Canada 2022 fournira un bilan quotidien et des aperçus électroniques que vous pouvez recevoir directement dans votre boîte de réception. Les membres des médias qui s’abonnent recevront des renseignements exclusifs et un bilan des performances d’Équipe Canada à chaque jour.

Pour suivre tous les développements excitants, abonnez-vous au bilan quotidien OuiCan B2022 en cliquant sur le lien suivant : http://eepurl.com/hR6Wc1

Opportunités d’entrevues

Le site web officiel d’Équipe Canada sera bientôt en ligne à https://commonwealthsport.ca/ Une fois sur le site, visitez la section Médias pour les coordonnées des attachés médias et contactez-les pour demander des entrevues avec les meilleurs athlètes canadiens. Entretemps, vous pouvez communiquer avec l’équipe des communications d’Équipe Canada B2022:

Chef des communications et attaché pour le badminton et le tennis de table – Patrick Kenny - patrick@commonwealthsport.ca

Coordinatrice des communications et attachée pour le squash et la gymnastique – Laura Gray - laura@commonwealthsport.ca

Responsable des médias sociaux et attachée pour le triathlon, rugby et la gymnastique – Aerin England - aerin@commonwealthsport.ca

Attachée pour l’athlétisme et le para-athlétisme basketball, ; le basketball en fauteuil roulant, – Caroline Sharp - caroline.sharp@athletics.ca

Attachée pour le volleyball de plage et le cyclisme – Jackie Skender - jskender@volleyball.ca

Attaché pour la natation, la paranatation et le plongeon – Nathan White - nwhite@swimming.ca

Attachée pour le judo et le boulingrin – Hélène Lavigne - helenelavigne@rogers.com

Attaché pour la boxe, l’haltérophilie et la lutte – Darren Matte -dmatte@wrestling.ca

Attaché pour le hockey sur gazon – Yan Huckendubler - yhucken@istar.ca

Photographe – Dan Galbraith - dgalbraith@detailsgroup.ca

Vidéaste – Marc Durand - marc@marcdurand.ca

Adjointe aux communications – Felicia Potvin - felicia@commonwealthsport.ca

À PROPOS D’ÉQUIPE CANADA 2022

Les Jeux du Commonwealth de 2022 accueilleront 72 nations et territoires. Les Jeux du Commonwealth sont un tremplin vers le succès olympique et paralympique pour les athlètes, les entraîneurs et les gestionnaires d’équipes canadiens. Le Canada projette une performance parmi les trois premières des 72 nations participantes au tableau des médailles. Les athlètes qui avaient précédemment participé aux Jeux du Commonwealth ont remporté plus de 80 % des médailles aux Jeux olympiques de 2020.

L’équipe de Mission de l’équipe canadienne offrira un environnement optimal de performance qui célébrera l’égalité, la diversité et l’absence de discrimination afin que les athlètes canadiens atteignent de meilleures performances à vie aux Jeux du Commonwealth de 2022.

À PROPOS DE COMMONWEALTH SPORT CANADA

Commonwealth Sport Canada (CSC) est le détenteur des droits de franchise des Jeux du Commonwealth et du mouvement sportif du Commonwealth au Canada. CSC est un membre à part entière de la communauté sportive canadienne qui appuie les athlètes canadiens dans l’atteinte de l’excellence aux Olympiques, aux Paralympiques et aux championnats du monde. La mission de CSC est d’enrichir la vie des jeunes à travers le Commonwealth et d’accueillir les Jeux du Commonwealth. CSC est responsable de tous les aspects de la participation du Canada aux XXIIes Jeux du Commonwealth et enverra une équipe composée de près de 400 des meilleurs athlètes et entraîneurs pour représenter le pays. Les prochains Jeux auront lieu à Birmingham, en Angleterre, du 28 juillet au 8 août 2022. Pour de plus amples renseignements, visitez www.commonwealthsport.ca

Pour de plus amples renseignements, contactez :

Patrick Kenny

Chef d’équipe des communications – Équipe Canada 2022

Courriel : patrick@commonwealthsport.ca

613 724 7160

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/793d3316-ec4c-4550-82bc-49743235a846/fr