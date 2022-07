Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LOS ANGELES, 16 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Proxima Media, l’entreprise fondée par Ryan Kavanaugh, a annoncé que l’actrice et star des réseaux sociaux Hannah Stocking avait rejoint le casting du prochain film d’horreur, SKILL HOUSE. Le film met en vedette le phénomène des réseaux sociaux et star de TikTok, Bryce Hall, aux côtés de Paige VanZant, ancienne athlète phare de l’UFC, star du BKFC et de l’AEW, et l’icône mondiale du hip-hop, 50 Cent, qui intervient également en qualité de producteur à travers sa société de production G-Unit Film & Television, ainsi que Neal McDonough, qui a récemment joué des rôles majeurs dans Yellowstone, Arrow, Flash, Resident Evil, Van Helsing, et bien d’autres.



Premier volet de la franchise de films d’horreur classés R, SKILL HOUSE est une succession de prises incisives qui s’attaque au phénomène de la culture des réseaux sociaux et de la célébrité sur ces derniers. SKILL HOUSE offre une description sans complaisance de l’« influence » et explore le nouveau phénomène des « influenceurs », leur célébrité et ce qu’ils sont prêts à faire pour l’atteindre. Le film, dont l’intrigue se déroule à Los Angeles et tourné principalement dans la maison originale « Sway House », s’intéresse à l’univers des réseaux sociaux et repousse les limites lorsque les taux de « clic » et le classement « Klout » (mesure du niveau d’« influence ») deviennent littéralement une question de vie ou de mort. Steve Johnson, artiste connu pour ses effets spéciaux et récompensé à ce titre par un Emmy Award (GHOSTBUSTERS, L’HOMME BICENTENAIRE, SPIDER-MAN 2), dévoile certains des boyaux et entrailles les plus réalistes que les fans aient jamais vus.

Hannah Stocking est une créatrice aux multiples talents, une personnalité d’Internet, une actrice et une animatrice dont l’ascension fulgurante dans le domaine du divertissement numérique, puis dans les médias traditionnels, tient à son style de jeu de comédie unique, souvent agrémenté d’un mélange d’humour et de contenu scientifique. Elle compte aujourd’hui plus de 50 millions d’abonnés sur l’ensemble de ses plateformes. Hannah a notamment participé à la production du film de Tyler Perry, BOO 2! A MADEA HALLOWEEN, qui s’est classé en tête du box-office américain, et SATANIC PANIC. Elle a également joué dans un épisode de Stories From Our Future, une série de courts métrages produits en collaboration avec la série Black Mirror de Netflix, et est même apparue dans des vidéoclips, notamment Hard 2 Face Reality de Poo Bear ft. Justin Bieber, et Electronica ainsi que Find Me de Marshmello.

« Tout comme ce film est le premier d’un nouveau genre d’horreur, les personnalités des médias sociaux comme Bryce et Hannah sont un nouveau genre de célébrité. Nous brisons ici les frontières de la créativité et de la carrière », explique le réalisateur Josh Stolberg. « Hannah a un talent qui sait s’adapter à tout et incarne tout ce dont il est question dans ce projet : la célébrité sur Internet et l’évolution de l’industrie du divertissement. Nous sommes ravis qu’elle rejoigne notre équipe. »

Le projet est financé et géré par Proxima Media, détenu et exploité par Ryan Kavanaugh, mégaproducteur nominé aux Emmy, Grammy, Oscar et Tony. Il est écrit et réalisé par la légende du film d’horreur Josh Stolberg, co-scénariste de films d’horreur tels que SPIRALE : L’HÉRITAGE DE SAW (avec Chris Rock et Samuel L. Jackson), JIGSAW, PIRANHA 3D, SŒURS DE SANG, ainsi que le prochain film SAW (provisoirement intitulé SAW X). À travers sa société G-Unit Film & Television, Jackson produira également, aux côtés de Ryan Kavanaugh, Alex Baskin et Amy Kim ainsi que Jaime Burke de Lifeboat Productions. Daniel Herther, qui supervise la production et le développement créatif chez Proxima, sera producteur exécutif aux côtés de Jason Barhydt et Bobby Sarnevesht.

Parmi les autres acteurs à l’affiche, citons Leah Pipes (SŒURS DE SANG, The Originals), McCarrie McCausland (American Wives, The Originals), Ivan Leung (THE TENDER BAR, All American, Grey’s Anatomy), John DeLuca (Spree, American Horror Story) et Caitlin Carmichael (LA PROIE, EPIPHANY).

Pour plus d’informations et pour connaître l’actualité de SKILL HOUSE, suivez-nous sur Instagram (@skillhousemovie), Twitter (@skillhousemovie) et TikTok (@skillhousemovie).

À propos d’Hannah Stocking

Hannah Stocking est une créatrice, actrice et animatrice aux multiples talents, dont l’ascension fulgurante dans le domaine du divertissement numérique, puis dans les médias traditionnels, est le fruit de son style de jeu de comédie unique, souvent agrémenté d’un mélange d’humour et de contenu scientifique. Véritable égérie des médias sociaux, elle compte plus de 50 millions d’abonnés à son actif sur l’ensemble de ses plateformes, dont 7,8 millions d’abonnés sur YouTube. Sa chaîne YouTube, qui a atteint un million d’abonnés en moins de cinq mois, a accumulé 2,1 milliards de vues depuis le lancement de sa chaîne grâce à un contenu varié. Elle a également accumulé plus de 26 millions d’abonnés sur TikTok et 22 millions d’abonnés sur Instagram.

Hannah capitalise régulièrement sur son expérience de double diplômée en chimie et en biologie pour glisser une touche supplémentaire dans son contenu. Elle a utilisé ce style unique qui fait sa marque de fabrique pour développer plusieurs séries scientifiques originales. Elle a notamment fait équipe avec ATTN : pour créer une série de vidéos informatives qui présentent des concepts de la vie de tous les jours, tels que les régimes draconiens et le cerveau des adolescents, d’une manière facilement accessible et divertissante.

Son talent et son charisme font mouche dans les médias traditionnels, tout autant qu’en ligne. Elle a rejoint E! News en tant que correspondante invitée pour leur couverture des Grammy Awards 2017. Elle a fait ses débuts sur grand écran dans le film classé no 1 au box-office de Tyler Perry, BOO 2! A MADEA HALLOWEEN et a enchaîné en décrochant un rôle dans SATANIC PANIC, réalisé par Chelsea Stardust en 2019. Elle a également joué dans un épisode de Stories From Our Future, une série de courts métrages produits en collaboration avec la série Black Mirror de Netflix.

Sa carrière lui a valu des articles remarquables dans PAPER Magazine, GQ Thailand, Modeliste Magazine et d’autres publications pour sa capacité à s’exprimer à travers la beauté et la mode en tant que créatrice et animatrice numérique. Elle a été récompensée par le prix Pioneer de la Journée de l’entrepreneuriat féminin, et elle est la première créatrice numérique à recevoir cette distinction.

John Shahidi et Sam Shahidi de Shots Studios sont ses agents.

À propos de Josh Stolberg

Josh Stolberg est un scénariste, réalisateur et producteur à qui l’on peut attribuer certains des films d’horreur les plus populaires aujourd’hui, notamment JIGSAW, PIRANHA 3D, SŒURS DE SANG et, plus récemment, SPIRALE. Il a écrit des films pour Netflix, Disney, Lionsgate, etc. Il écrit actuellement un film d’action sur Dwayne Johnson pour Netflix ainsi que le prochain épisode de la célèbre franchise Saw.

À propos de Lifeboat Productions

Amy Kim et Jaime Burke sont des productrices primées recensant plus de 20 ans d’expérience dans divers domaines. Elles ont produit du contenu original pour toutes les principales plateformes de streaming et studios. Leurs apparitions les plus récentes comprennent la série à venir Surfside Girls pour Apple+ et Undone d’Amazon. Kim a fait ses débuts dans la production avec le court métrage primé aux oscars, WEST BANK STORY, et a été Responsable de la production pour le studio numérique Vuguru de Michael Eisner, avant de lancer Lifeboat Productions avec Jaime Burke en 2012. Jaime a commencé sa carrière de productrice de films avec des titres tels que THE POSSESSION OF MICHAEL KING et le classique de l’horreur indépendant, THE PACT. Il s’agit là de leur deuxième collaboration avec l’écrivain/réalisateur Josh Stolberg.

À propos de Proxima et de Ryan Kavanaugh

Fondateur de Proxima Media, l’actionnaire majoritaire de Triller, Ryan Kavanaugh est l’un des dirigeants les plus accomplis, prolifiques et honorés de l’histoire de l’industrie du divertissement. En s’appuyant sur un modèle intelligent de financement de films, il a été surnommé le créateur de « Moneyball pour les films » (terme emprunté à une stratégie de baseball). Il a produit, distribué et/ou structuré le financement de plus de 200 films, générant plus de 20 milliards de dollars de recettes au box-office mondial et remportant 60 nominations aux Oscars. Il est le 25e producteur de films le plus riche de tous les temps. Il a notamment produit Fast and Furious 2-6, 300, The Social Network, Limitless, Fighter, Ricky Bobby : Roi du circuit, Frangins malgré eux et Mamma Mia! Ryan et Proxima ont été à l’origine d’un accord de financement innovant pour Marvel après sa faillite, en créant le studio et la structure de financement qui ont conduit à la création du Marvel Cinematic Universe. Il a créé la catégorie SVOD (streaming) avec Netflix, ce qui a fait passer la capitalisation boursière de cette dernière de 2 à 10 milliards de dollars. Ryan Kavanaugh est le cofondateur de Triller, l’une des trois applications de médias sociaux à la croissance la plus rapide. Il a récemment chapeauté l’acquisition, la fusion et le relancement de l’application de médias sociaux et de musique.

Il a également créé la puissante société de télévision, aujourd’hui connue sous le nom de Critical Content, qui produit des émissions à succès comme Catfish sur MTV et Limitless sur CBS, qu’il a ensuite revendue pour 200 millions de dollars. La société comptait 40 séries télévisées réparties sur 19 réseaux avant sa vente. Ryan a remporté de nombreux succès et récompenses, du prix du producteur de variétés de l’année, Variety’s Producer of the Year Award, au prix du leadership du Hollywood Reporter, Hollywood Reporter’s Leadership Award, en passant par les 40 personnes de moins de 40 ans les plus influentes du monde des affaires de Fortune, le classement Fortune 400 de Forbes, le producteur de milliards de dollars du Daily Variety et les 100 personnes les plus influentes du monde de Vanity Fair. Proxima et Ryan Kavanaugh sont représentés par Neil Sacker.