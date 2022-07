ハンナ・ストッキング（Hannah Stocking）がライアン・カバノー（Ryan Kavanaugh）のプロダクション「スキル・ハウス」（SKILL HOUSE）のキャストにブライス・ホール（Bryce Hall）、50セント（50 Cent）、ニール・マクドナー（Neal McDonough）、ペイジ・ヴァンザント（Paige VanZant）らと参加する

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

ロサンゼルス, July 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- ライアン・カバノーのプロキシマ・メディア(Ryan Kavanaugh's Proxima Media)は、インターネット・パーソナリティと俳優であるハンナ・ストッキング(Hannah Stocking)が次のホラー映画「スキル・ハウス」(Skill House)のキャストに加わったと発表した。この映画には、ソーシャルメディアの現象でありTikTokのスターであるブライス・ホール(Bryce Hall)が出演し、UFCのベテラン選手、BKFCとAEWのスターであるペイジ・ヴァンザント(Paige VanZant)、世界的ヒップホップアイコンの50セント(50 Cent)、そして彼のジー・ユニット・フィルム・アンド・テレビジョン(G-Unit Film & Television)を通じてプロデューサーも務めている、イエローストーン(Yellowstone)、ザ・アロー(The Arrow)、ザ・フラッシュ(The Flash)、レジデンシャル・イーブル(Residential Evil)、ヴァン・ヘルシング(Van Helsing)などで主役だったニール・マクドナー(Neal McDonough)が登場している。



R評価の次世代ホラー映画フランチャイズ第1弾である「スキル・ハウス」(SKILL HOUSE)は、ソーシャルメディアの名声と文化の現象に切り込むノコギリ的なアプローチで、「スキル・ハウス」(SKILL HOUSE)は「影響力」を淡々と描き、「影響者」の新しい現象、彼らの名声、それを得るために彼らが何を望んでいるのかを探るものである。ロサンゼルスを拠点とし、オリジナルの「スウェイ・ハウス」(Sway House)で主に撮影されているこの映画は、ソーシャルメディアの世界に目を向け、「クリック」と「影響力」が文字通り生死に関わる限界に挑むもので、エミー(Emmy)賞受賞の特殊効果アーティスト、スティーブ・ジョンソン(Steve Johnson)(ゴースト・バスターズ(GHOSTBUSTERS)、バイセンチュアル・マン(BICENTENNIAL MAN)、スパイダーマン(SPIDER MAN 2))が、これまで見た中で最もリアルなガッツとゴアを表現している。

ハンナ・ストッキング(Hannah Stocking)は、マルチタレントのクリエイター、インターネット・パーソナリティ、俳優、司会者であり、デジタル・エンターテインメントにおける急速な成長と、伝統的メディアへの参入は、ユーモアと科学コンテンツの融合によって高められた彼女独自のコメディ・ブランドによって先導され、現在彼女のすべてのプラットフォームで合わせて5,000万人以上のフォローワーを誇っている。ストッキング(Stocking)のクレジットには、タイラーペリーの第1位の映画「ブー2!」(BOO 2!)マデア・ハロウィン(Madea Halloween)とサタニック・パニック(Satanic Panic)が含まれる。Netflixのブラックミラーと共同で制作された短編シリーズ「未来からの物語」(Stories From Our Future)のエピソードにも出演しており、ジャスティン・ビーバー(Justin Bieber)とプー・ベアー(Poo Bear)の「ハード2フェイス・リアリティ」(Hard 2 Face Reality)やエレクトロニカ(Electronica)、マシュメロ(Marshmello)の「ファインド・ミー」(Find Me)などの音楽ビデオにも出演している。

「この映画がホラーという新しいジャンルの最初の作品であるように、ブライス(Bryce)やハンナ(Hannah)のようなソーシャルメディアのパーソナリティは、セレブリティという新しいジャンルである。ここで創造的な境界とキャリアの境界を打ち破っている」と、ディレクターのジョシュ・ストールバーグ(JoshStolberg)は説明する。「ハンナ(Hannah)はダイナミックな才能を持っていて、このプロジェクトのすべてを網羅している(インターネットでの名声とエンターテインメント業界における進化)。彼女がキャストに加わってくれることに感激している。」

このプロジェクトは、エミー(Emmy)賞、グラミー(Grammy



)賞、オスカー(Oscar)賞、トニー(Tony)賞にノミネートされたメガプロデューサー、ライアン・カヴァノフ (Ryan Kavanaugh)が所有・運営するプロキシマ・メディア(Proxima Media)が資金を提供し、コントロールしている。「スパイラル」(SPIRAL)などのホラー映画の共同脚本家であるホラー映画界のレジェンド、ジョシュ・ストールバーグ(Josh Stolberg)が脚本と監督を務めている:「ソウの本より」(FROM THE BOOK OF SAW)(クリス・ロック(Chris Rock)、サミュエル・ジャクソン(Samuel L Jackson)主演)、「ジグソー」(JIGSAW)、「ピラニア3D」(PIRANHA 3D)、「ソリティー・ロー」(SORORITY ROW)、そしてソウ(SAW)の次回作(仮題:ソウX(SAW X))である。ジー・ユニット・フィルム・アンド・テレビジョン(G-Unit Film & Television)を通じて、ジャクソン(Jackson)はカバノー(Kavanaugh)、アレックス・バスキン(Alex Baskin)、ライフボート・プロダクション(Lifeboat Productions)のエイミー・キム(Amy Kim)とジェイミー・バーク(Jaime Burke)と共にプロデュースも担当する予定である。プロキシマ(Proxima)社で制作とクリエイティブ開発を統括するダニエル・ハーター(Daniel Herther)は、ジェイソン・バーハイト(Jason Barhydt)とボビー・サルネヴェシュト(Bobby Sarnevesht)と共にエグゼクティブ・プロデューサーを務める。

追加キャストは、リア・パイプス(Leah Pipe)(「ソリティ・ロウ」(SORORITY ROW)、「ザ・オリジナルズ」(The Originals))、マッカリー・マッカスランド(McCarrie McCausland)(「アーミーワイフ」(Army Wives)、「ザ・オリジナルズ」(The Originals))、アイヴァン・レオン(Ivan Leung)(「ザ・テンダーバー」(THE TENDER BAR)、オールアメリカン(All American)、グレイズ・アナトミー(Grey's Anatomy))、ジョン・デルーカ(John DeLuca)(「スプリー」(Spree)、アメリカンホラーストーリー(American Horror Story))、ケイトリン・カマイケル(Caitlin Carmichael)(「ミッドナイト・イン・ザ・スイッチグラス」(MIDNIGHT IN THE SWITCHGRASS)、「エピファニー」(EPIPHANY))である。

「スキル・ハウス」(SKILL HOUSE)の詳細と最新情報は、 Instagram (@skillhousemovie), Twitter (@skillhousemovie), and TikTok (@skillhousemovie)でフォローされたい。

ハンナ・ストッキング(Hannah Stocking)について



ハンナ・ストッキング(Hannah Stocking)は、マルチタレントのクリエイター、女優、司会者であり、デジタル・エンターテインメントにおける急成長と、伝統的メディアへの参入は、ユーモアと科学的コンテンツの融合による独自のコメディ・ブランドにより先導されてきた。ソーシャルメディアの大御所である彼女は、YouTubeの780万人の登録者を含む、彼女のすべてのプラットフォームで合計5,000万人以上のフォロワーを誇っている。彼女のYouTubeチャンネルは、5ヶ月足らずで100万人の登録者を集め、様々なコンテンツで21億回もの生涯視聴回数を記録している。彼女はまた、TikTokで2,600万人以上のフォロワーを、Instagramで2,200万人のフォロワーを集めている。

ストッキング(Stocking)は、化学と生物学のダブルメジャーという経歴を活かして、定期的にコンテンツに余分な要素を挿入している。ストッキング(Stocking)は、いくつかのオリジナルの科学ベースのシリーズを開発する際に、この特徴的なスタイルを採用している。彼女は、ATTNとチームを組み、クラッシュダイエットや10代の脳といった日常的な概念を、わかりやすく、楽しい方法で紹介する一連の情報ビデオを制作したことが大きな特徴である。

彼女の才能とカリスマ性は オンラインと同様に 伝統的な媒体で輝く。彼女は「E!」に参加した。ニュース(News)が2017年グラミー賞の取材でゲスト特派員として参加。タイラー・ペリー(Tyler Perry)監督作品第1位「ブー2!」(BOO 2!)でスクリーンデビュー。ア・メーダ・ハロウィーン」(A MADEA HALLOWEEN)に続き、2019年チェルシー・スターダスト(Chelsea Stardust)監督作品「サタニック・パニック」(SATANIC PANIC)への出演を果たした。Netflixの「ブラック・ミラー」(Black Mirror)とのコラボレーションで制作された短編シリーズ「未来からの物語」(Stories From Our Future)のエピソードにも出演している。

デジタルクリエイター、エンターテイナーとして、美とファッションを通して自分自身を表現する能力が評価され、「ペーパーマガジン」(PAPER Magazine)、「GQタイランド」(GQ Thailand)、「モデリスト・マガジン」(Modeliste Magazine)などから特集を組まれている。デジタルクリエイターとして初めて「女性起業家の日」パイオニア賞を受賞した。

ストッキング(Stocking)は、ショット・スタジオ(Shots Studios)のジョン・シャヒディ(John Shahidi)とサム・シャヒディ(Sam Shahidi)によって管理されている。

ジョシュ・ストールバーグ(Josh Stolberg)について



ジョシュ・ストールバーグ(Josh Stolberg)は、脚本家、監督、プロデューサーとして、「ジグソー」(JIGSAW)、「ピラニア3D」(PIRANHA 3D)、「ソリティー・ロー」(SORORITY ROW)、そして最近では「スパイラル」(SPIRAL)など、現在最も人気のあるホラー映画のいくつかを担当している。Netflix、Disney、Lionsgateなどのために映画の脚本を書いている。現在、Netflixでドウェイン・ジョンソン(Dwayne Johnson)のアクション映画を執筆中で、人気シリーズ「ソウ」(Saw)の次回作も執筆中である。

ライフボート・プロダクション(Lifeboat Productions)について



エイミー・キム(Amy Kim)とジェイミー・バーク(Jaime Burke)は、20年以上の多様な経験を持つ、受賞歴のあるプロデューサーである。彼らは、Apple+やアマゾン(Amazon)のアンドーン(Undone)のための今後のシリーズ「サーフサイドガールズ」(Surfside Girls)を含む、彼らの最近のクレジットを持つすべての主要なストリーマーやスタジオのためのオリジナルコンテンツを制作している。キム(Kim)は、アカデミー賞受賞の短編映画「ウェストバンク・ストーリー」(WEST BANK STORY)でプロデュースを開始し、マイケル・アイズナー(Michael Eisner)のデジタルスタジオ「ヴグル」(Vuguru)の制作責任者を務めた後、2012年にジェイミー・バーク(Jaime Burke)とライフボート・プロダクションズ(Lifeboat Productions)を設立した。バーク(Burke)は、「マイケル・キングの告白」(THE POSSESSION OF MICHAEL KING)やインディー・ホラーの傑作「ザ・パクト」(THE PACT)などのタイトルで映画製作のキャリアをスタートさせた。脚本家・監督であるジョシュ・ストルバーグ(Josh Stolberg)との2度目のコラボレーションである。

プロキシマ(Proxima)とライアン・カヴァノフ(Ryan Kavanaugh)について プロキシマメディア(Proxima Media)の創設者であり、トリラー(Triller)の支配株主であるライアン・カヴァノフ(Ryan Kavanaugh)は、エンターテインメント業界の歴史上、最も熟練し、多作で、名誉ある経営者の1人である。映画金融の知的モデルを用いて、「映画のためのマネーボール」の生みの親と呼ばれるようになった。200本以上の映画の製作、配給、資金調達を行い、全世界で200億ドル以上の興行収入を上げ、60のオスカー(Oscar)賞にノミネートされた。彼は、史上25番目に高い収益を上げた映画プロデューサーである。主な作品に「ワイルド・スピード2~6」(Fast and Furious 2-6)、「300」、「ソーシャル・ネットワーク」(Social Network)、「リミットレス」(Limitless)、「ファイター」(Fighter)、「タラデガ・ナイト」(Talladega Nights)、「ステップ・ブラザーズ」(Step Brothers)、「マンマ・ミーア!」(Mama Mia!)などがある。カヴァノフとプロキシマは、倒産後のマーベル (Marvel) のために革新的な資金調達取引を開拓し、マーベル・シネマティック・ユニバース (Marvel Cinematic Universe) を生み出したスタジオと資金調達構造を作り上げた。ネットフリックス (Netflix) のSVOD (ストリーミング配信) のカテゴリーを構築し、同社の時価総額を20億ドル (約2,500億円) から100億ドル (約1兆2,500億円) に押し上げた。カヴァノフは、最も急成長中の3つのソーシャルメディアアプリの1つであるトリラー (Triller) の共同設立者である。最近、ソーシャルメディアと音楽アプリの買収、合併、再ローンチを主導した。

彼はまた、現在クリティカル・コンテンツ(Critical Content)として知られる強力なテレビ会社を設立し、MTVのキャットフィッシュ(Catfish)やCBSのリミットレス(Limitless)のようなヒット番組を制作し、2億ドルで売却したのである。同社は売却前、19のネットワークで40のテレビシリーズを展開していた。カヴァノフは、バラエティ (Variety) の年間プロデューサー賞 (Producer of the Year Award) からハリウッド・レポーター (The Hollywood Reporter) のリーダーシップ賞 (Leadership Award)、フォーチュン (Fortune) の業界を変える40歳未満の40人 (40 Under 40 Most Influential People in Business) からフォーブス (Forbes) のフォーチュン400 (Fortune 400)、デイリー・バラエティ (Daily Variety) の10億ドルプロデューサー (Billion-Dollar Producer)、ヴァニティ・フェア (Vanity Fair) の世界を変える100人 (100 Most Influential People in the World) などの業績や賞を獲得している。プロキシマ(Proxima)とカヴァノフ(Kavanaugh)はニール・サッカー(Neil Sacker)が代理人を務めている。