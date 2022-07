Hannah Stocking, Ryan Kavanaugh 제작 영화로 Bryce Hall, 50 Cent, Neal McDonough, Paige VanZant 등이 출연하는 ‘SKILL HOUSE’에 캐스팅

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

로스앤젤레스, July 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ryan Kavanaugh의 Proxima Media는 배우이자 소셜미디어 인플루언서인 Hannah Stocking이 제작 예정인 호러 영화 SKILL HOUSE에 캐스팅되었다고 밝혔다. 본작은 소셜미디어 유명인이자 TikTok 스타인 Bryce Hall, UFC 선수 출신으로 BKFC 및 AEW 스타인 Paige VanZant, 글로벌 힙합 아이콘으로 자신의 제작사 G-Unit Film & Television을 통해 제작자 역할을 겸하는 50 Cent, Yellowstone, The Arrow, The Flash, Residential Evil, Van Helsing 등의 작품에 출연한 Neal McDonough가 이미 캐스팅된 상태다.



자사의 R등급 호러 영화 프랜차이즈 첫 작품인 SKILL HOUSE는 소셜 미디어 인기와 문화라는 현상을 날카로운 시각으로 들여다보며, 소위 '영향력(clout)'이라는 것에 대한 대한 가감 없는 묘사, '인플루언서'라는 새로운 현상에 대한 탐구, 이들이 인기를 얻기 위해 기꺼이 하려는 것에 대해 가감 없이 파헤친다. 로스앤젤레스에서 제작 중이며 "Sway House" 저택에서 주로 촬영되고 있는 본작은 '클릭'과 '영향력'이 말 그대로 생사를 좌우하는 소셜 미디어 명성의 세계를 들여다 본다. Emmy상 수상 경력의 특수효과 전문가 Steve Johnson (GHOSTBUSTERS, BICENTENNIAL MAN, SPIDER-MAN 2)이 실감나는 연출을 선보일 것이다.

디지털 엔터테인먼트 업계에서 떠오르는 신성으로 전통 미디어 산업에도 활발히 진출한 Hannah Stocking은 다재다능한 크리에이터이자 소셜미디어 인플루언서, 배우, 호스트로 유머러스하면서 과학적인 콘텐츠를 선보이는 각종 플랫폼을 통해 총 5천만명에 가까운 팔로워를 거느리고 있다. Tyler Perry가 만든 박스오피스 1위 영화 BOO 2! A MADEA HALLOWEEN, SATANIC PANIC에 출연했다. Netflix의 Black Mirror와 협업한 단편 시리즈 Stories From Our Future의 에피소드에 등장한 적이 있으며 Poo Bear ft. Justin Bieber의 Hard 2 Face Reality, Electronica, Marshmello의 Find Me 등 다양한 뮤직비디오에도 출연했다.

감독인 Josh Stolberg는 "이번 영화가 호러의 새로운 장르인 것처럼 Bryce와 Hannah와 같은 소셜미디어 유명인들 역시 연예인의 새로운 형태라 할 수 있다. 우리는 본작을 통해 크리에이티브와 커리어 장벽을 허물고 있는 중"이라면서 "역동적인 재능을 보유한 Hannah는 인터넷 유명세와 엔터테인먼트 업계의 진화라는 본 프로젝트의 핵심적 요소를 망라하며 이번에 캐스팅에 합류하게 되어 기쁘다"고 밝혔다.

본 프로젝트는 Emmy, Grammy, Oscar, Tony상 후보에 오른 메가 프로듀서 Ryan Kavanaugh가 소유, 운영하는 Proxima Media가 자금을 조달하고 제작한다. 호러 영화계의 전설로 SPIRAL: FROM THE BOOK OF SAW (Chris Rock과 Samuel L Jackson 주연), JIGSAW, PIRANHA 3D, SORORITY ROW, 차기 SAW 시리즈 영화 (가제 SAW X)에서 공동 각본을 맡았던 Josh Stolberg가 각본과 감독을 담당한다. Jackson은 또한 자신의 G-Unit Film & Television을 통해 Kavanaugh, Alex Baskin, 그리고 Lifeboat Productions의 Amy Kim과 Jaime Burke와 함께 제작에 나선다. Proxima에서 제작 및 크리에이티브 개발을 총괄하는 Daniel Herther는 Jason Barhydt, Bobby Sarnevesht와 함께 총괄 프로듀서를 맡는다.

기타 출연진으로는 Leah Pipes (SORORITY ROW, The Originals), McCarrie McCausland (Army Wives, The Originals), Ivan Leung (THE TENDER BAR, All American, Grey's Anatomy), John DeLuca (Spree, American Horror Story), Caitlin Carmichael (MIDNIGHT IN THE SWITCHGRASS, EPIPHANY) 등이 있다.

SKILL HOUSE에 대한 자세한 정보는 Instagram (@skillhousemovie), Twitter (@skillhousemovie), TikTok (@skillhousemovie)에서 확인할 수 있다.

Hannah Stocking 소개

디지털 엔터테인먼트 업계에서 떠오르는 신성으로 전통 미디어 산업에도 활발히 진출한 Hannah Stocking은 다재다능한 크리에이터이자 배우, 호스트로 유머러스하면서 과학적인 콘텐츠를 선보이고 있다. 소셜미디어 스타로 YouTube 채널 가입자가 780만명에 달하는 등 각종 플랫폼을 통해 총 5천만명에 가까운 팔로워를 거느리고 있다. 론칭 5개월만에 가입자 100만명을 돌파한 그녀의 YouTube 채널은 전체 동영상 조회수가 약 21억뷰로 다양한 콘텐츠가 올라와 있다. 또한 2600만명의 TikTok 팔로워와 2200만명의 Instagram 팔로워도 거느리고 있다.

Stocking은 대학교에서 화학과 생물학을 복수전공한 이력을 살려 콘텐츠를 더욱 풍성하게 만들고 있으며 과학 관련 시리즈 기획 과정에서 이러한 시그니처 스타일을 속속 도입했다. 특히 ATTN과의 협업을 통해 오디언스가 쉽고 재미있게 받아들일 수 있도록 속성 다이어트, 10대들의 머릿속 등 일상 생활과 관련된 콘셉트의 유익한 비디오를 만들고 있다.

그녀는 자신의 재능과 카리스마를 전통적인 매체는 물론 온라인에서도 발산하고 있다. E! News 객원 리포터로 합류해 2017 Grammy 시상식을 담당했으며 Tyler Perry가 만든 박스오피스 1위 영화 BOO 2! A MADEA HALLOWEEN, 2019년작인 Chelsea Stardust 감독의 SATANIC PANIC에 출연했다. 또한 Netflix의 Black Mirror와 협업한 단편 시리즈 Stories From Our Future의 에피소드에도 등장했다.

PAPER Magazine, GQ Thailand, Modeliste Magazine 등 다양한 잡지에 게재된 기사를 통해 디지털 크리에이터이자 엔터테이너로써 자신의 아름다움과 패션 감각을 선보였으며 디지털 크리에이터로는 처음으로 Women’s Entrepreneurship Day의 Pioneer Award에서 수상하기도 했다.

Stocking은 John Shahidi와 Sam Shahidi가 창립한 Shots Studios를 소속사로 두고 있다.

Josh Stolberg 소개

Josh Stolberg는 JIGSAW, PIRANHA 3D, SORORITY ROW, 최신작 SPIRAL 등 인기 호러 영화 영화 제작에 참여한 작가, 감독, 제작자로 Netflix, Disney, Lionsgate에서 제작된 영화들의 각본을 맡았다. 현재 Netflix에서 Dwayne Johnson 주연의 액션 영화와 Saw 프랜차이즈 차기작 작업을 진행 중이다.

Lifeboat Productions 개요

Amy Kim과 Jaime Burke는 수상 경력을 가지고 있으며 20년 이상 다양한 경험을 갖춘 프로듀서다. 이들은 공개 예정인 Apple+의 Surfside Girls와 Amazon의 Undone 등 주요 스트리밍 서비스사와 오리지널 콘텐츠와 영화사 최신작에 제작자로 참여했다. Kim은 Academy Award Short Film 부문 수상작인 WEST BANK STORY 제작자로 경력을 시작했으며 Michael Eisner의 디지털 스튜디오 Vuguru에서 제작팀장으로 활동하다 2012년 Jaime Burke와 함께 Lifeboat Productions를 설립했다. Burke는 THE POSSESSION OF MICHAEL KING, 인디 호러 클래식인 THE PACT 등의 제작을 맡았으며 본작은 각본가 겸 감독인 Josh Stolberg와의 두 번째 협업이다.

Proxima 및 Ryan Kavanaugh 개요

Proxima Media 창립자이자 Triller 공동 창립자인 Ryan Kavanaugh는 연예계에서 존경 받는 인물로 풍부한 경력을 갖춘 성공한 고위 임원 중 한 사람이다. 그는 영화 제작비 조달에 지능형 재무 모델을 활용함으로써 "영화계를 위한 Moneyball"의 창안자로 불린다. 현재까지 200여편이 넘는 영화를 제작, 배급하고 구조화 금융을 통해 제작비를 조달했으며, 이들 작품은 총 200억 달러 이상의 국내외 흥행 수입을 기록하고 오스카상에 60차례 후보로 올랐다. 그는 역대 흥행 수익 25위를 기록한 제작자로 대표작으로는 Fast and Furious 2~6, 300, Social Network, Limitless, Fighter, Talladega Nights, Step Brothers, Mamma Mia! 등이 있다. Kavanaugh와 Proxima는 파산 신청을 했던 Marvel을 위해 혁신적인 자본 조달 기법을 고안해 회사가 재무 구조를 구축하고 Marvel Cinematic Universe를 만드는 데 기여했다. 또한 Netflix가 시가총액이 2달러에서 100억 달러로 성장하는 데 발판이 된 SVOD (스트리밍) 카테고리를 만들기도 했다. Kavanaugh는 급성장세에 있는 3대 소셜미디어 앱 중 하나인 Triller의 공동 창립자로 최근에는 소셜미디어 및 음악 앱 인수 합병, 재론칭을 주도하고 있다.

그는 또한 Critical Content의 모태가 된 텔레비전 기업을 만들어 MTV에 Catfish를, CBS에 Limitless를 총 2억 달러에 판권을 판매했다. 회사는 매각 전까지 19개 네트워크에 방영된 총 40개의 텔레비전 시리즈 판권을 보유했다. Kavanaugh는 Variety의 Producer of the Year Award, The Hollywood Reporter의 Leadership Award 등 다수의 상을 수상했으며 Fortune의 40 Under 40 Most Influential People in Business, Forbes의 Fortune 400, Daily Variety의 Billion-Dollar Producer, Vanity Fair의 100 Most Influential People in the World에 이름을 올렸다. Proxima 및 Kavanaugh는 Neil Sacker가 법무를 담당한다.