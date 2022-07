Hannah Stocking Entra para o Elenco da 'SKILL HOUSE‘ de produção de Ryan Kavanaugh ao lado de Bryce Hall, 50 Cent, Neal McDonough, Paige VanZant e muito mais

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LOS ANGELES, July 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Proxima Media de Ryan Kavanaugh anunciou que a personalidade da Internet e atriz Hannah Stocking, se juntou ao elenco do próximo filme de terror, SKILL HOUSE. O filme é estrelado por um fenômeno de mídia social e estrela do TikTok, Bryce Hall e conta com a veterana do UFC, BKFC e estrela da AEW, Paige VanZant, e o ícone global de hip-hop global, 50 Cent, que também é produtor com a sua empresa G-Unit Film & Television, bem como Neal McDonough, que teve papéis importantes em Yellowstone, The Arrow, The Flash, Residential Evil, Van Helsing e muitos outros.



A primeira parte da série de filmes de terror de classificação R, SKILL HOUSE, é uma visão semelhante a uma serra que invade o fenômeno da fama e da cultura das redes sociais, a SKILL HOUSE oferece uma representação inflexível do “poder” e explora o novo fenômeno dos “influencers", sua fama e o que eles estão dispostos a fazer para alcançá-la. O filme de Los Angeles, que está sendo filmado principalmente na original "Sway House", olha para o mundo das redes sociais e ultrapassa os limites quando os "cliques" e o "poder" se tornam vida ou morte literalmente, com o artista de efeitos especiais vencedor do Emmy, Steve Johnson (GHOSTBUSTERS, BICENTENNIAL MAN, SPIDER-MAN 2) está preparando as entranhas mais realistas que os fãs de conteúdo sanguinolento já viram.

Hannah Stocking é uma criadora de muitos talentos, personalidade da internet, atriz e apresentadora cuja ascensão meteórica no entretenimento digital e eventual crossover para a mídia tradicional foi liderada por sua característica única de comédia, elevada muitas vezes com uma mistura de humor e conteúdo científico, e que agora tem mais de 50 milhões de seguidores em todas as suas plataformas. Stocking participou do filme nº 1 de Tyler Perry, BOO 2! O HALLOWEEN DE MADEA e SATANIC PANIC. Ela também estrelou em um episódio de Stories From Our Future, uma série de curtas produzidas em colaboração com Black Mirror da Netflix, participou de vídeos de música, incluindo Hard 2 Face Reality de Poo Bear com Justin Bieber e Electronica, e Find Me de Marshmello.

“Assim como este filme é o primeiro de um novo gênero de terror, personalidades das redes sociais como Bryce e Hannah são um novo gênero de celebridades. Estamos eliminando os limites da criação e de carreiras”, explicou o diretor Josh Stolberg. “Hannah tem um talento dinâmico que engloba tudo o que este projeto representa - fama da internet e evolução na indústria do entretenimento. Estamos contentes por ela se juntar ao nosso elenco.”

O projeto é financiado e controlado pela Proxima Media, de propriedade e operado pelo megaprodutor nomeado ao Emmy, Grammy, Oscar e Tony, Ryan Kavanaugh. O projeto é escrito e dirigido pela lenda do filme de terror Josh Stolberg, corroterista de filmes de terror como o ESPIRAL: O LEGADO DE JOGOS MORTAIS (estrelado por Chris Rock e Samuel L Jackson), JOGOS MORTAIS: JIGSAW, PIRANHA 3D, PACTO SECRETO, bem como o próximo filme de JOGOS MORTAIS (intitulado provisoriamente JOGOS MORTAIS X). Através da sua G-Unit Film & Television, Jackson também produzirá ao lado de Kavanaugh, Alex Baskin e Amy Kim e Jaime Burke, da Lifeboat Productions. Daniel Herther, que supervisiona a produção e o desenvolvimento criativo da Proxima Studios, será o produtor executivo, juntamente com Jason Barhydt e Bobby Sarnevesht.

No elenco também estão incluídos: Leah Pipes (PACTO SECRETO, Os Originais), McCarrie McCausland (Army Wives, Os Originais), Ivan Leung (THE TENDER BAR, All American, Grey's Anatomy), John DeLuca (Spree, American Horror Story), e Caitlin Carmichael (MEIA-NOITE NO SWITCHGRASS, EPIPHANY).

Sobre Hannah Stocking

Hannah Stocking é uma criadora, atriz e apresentadora de muitos talentos, cuja ascensão meteórica no entretenimento digital e eventual cruzamento com a mídia tradicional foi liderada por sua característica única de comédia, muitas vezes elevada por uma mistura de humor e conteúdo científico. Uma gigante das redes sociais com mais de 50 milhões de seguidores em todas as suas plataformas, incluindo 7,8 milhões de assinantes no YouTube. Seu canal no YouTube, que alcançou um milhão de assinantes em menos de cinco meses, acumulou 2,1 bilhões de visualizações ao longo da vida com diversos conteúdos. Ela também alcançou mais de 26 milhões de seguidores no TikTok e 22 milhões de seguidores no Instagram.

Stocking regularmente usa sua formação com especialização dupla em química e biologia para inserir um elemento extra ao seu conteúdo. Stocking empregou esse seu estilo exclusivo para desenvolver várias séries originais com base na ciência. Ela passou a fazer parte da ATTN para criar uma série de vídeos informativos com conceitos cotidianos, como dieta intensiva e o cérebro adolescente, facilmente acessíveis e divertidos.

Seu talento e carisma brilham tanto na mídia tradicional quanto online. Ela se entrou para o E! News como correspondente convidada para a cobertura dos prêmios Grammy 2017. Ela estreou na telona no filme nº 1 de Tyler Perry, BOO 2! O HALLOWEEN DE MADEA e, em seguida, conseguiu um papel no SATANIC PANIC dirigido por Chelsea Stardust em 2019. Ela também estrelou um episódio de Stories From Our Future, uma série de curtas produzidas em colaboração com Black Mirror da Netflix.

Sua carreira ganhou destaque na PAPER Magazine, GQ Thailand, Modeliste Magazine e outras publicações, por sua capacidade de se expressar através da beleza e da moda como criadora e artista digital. Ela recebeu o Prêmio Pioneer do Dia do Empreendedorismo Feminino, a primeira criadora digital a receber este prêmio.

Stocking tem como gerentes John Shahidi e Sam Shahidi da Shots Studios.

Sobre Josh Stolberg

Josh Stolberg é escritor, diretor e produtor responsável por alguns dos filmes de terror mais populares da atualidade, incluindo JOGOS MORTAIS: JIGSAW, PIRANHA 3D, PACTO SECRETO e, mais recentemente, ESPIRAL. Ele escreveu filmes para a Netflix, Disney, Lionsgate e muitos outros. Atualmente, ele está escrevendo um filme de ação para Dwayne Johnson para aa Netflix, bem como a próxima parcela da popular franquia Jogos Mortais.

Sobre a Lifeboat Productions

Amy Kim e Jaime Burke são produtores premiados com mais de 20 anos de experiência diversificada. Eles produziram conteúdo original para todos os principais streamers e estúdios com seus créditos mais recentes, incluindo a próxima série Surfside Girls para a Apple+ e Undone para a Amazon. Kim começou a produzir com o Curta Metragem WEST SIDE STORY, vencedor do Oscar, e atuou como diretora de produção do estúdio digital de Michael Eisner, Vuguru, antes de criar a Lifeboat Productions com Jaime Burke em 2012. Burke começou sua carreira de produtora de filmes com títulos como THE POSSESSION DE MICHAEL KING e o clássico de terror indie, THE PACT. Esta é a sua segunda colaboração com o escritor/diretor Josh Stolberg.

Sobre a Proxima Media e Ryan Kavanaugh

Fundador da Proxima Media e acionista majoritário da Triller, Ryan Kavanaugh é um dos executivos mais bem-sucedidos, prolíficos e honrados da história da indústria do entretenimento. Usando um modelo inteligente de financiamento cinematográfico, ele foi apelidado de criador do "Bola de dinheiro dos filmes". Ele produziu, distribuiu e/ou estruturou financiamentos para mais de 200 filmes, gerando mais de US $ 20 bilhões em receitas de bilheteria e tem 60 indicações ao Oscar. Ele é o 25º produtor cinematográfico de maior bilheteria de todos os tempos. Ele produziu Velozes e Furiosos 2-6, 300, A Rede Social, Sem Limites, Fighter, Ricky Bobby; A Toda Velocidade, Quase Irmãos, e Mamma Mia! Kavanaugh e Proxima Studios foram pioneiros em uma transação financeira inovadora para a Marvel pós-falência, criando o estúdio e a estrutura financeira que levaram a Marvel Cinematic Universe. Ele criou a categoria SVOD (streaming) com a Netflix, que aumentou a capitalização de mercado da empresa de US $ 2 para US $ 10 bilhões. Kavanaugh é o cofundador da Triller, um dos três aplicativos de rede social de crescimento mais rápido. Recentemente ele liderou a aquisição, fusão e relançamento do aplicativo de redes sociais e música.

Ele também criou a poderosa empresa de televisão, agora conhecida como Critical Content, produzindo programas de sucesso como Catfish na MTV e Limitless na CBS, que ele vendeu por US $ 200 milhões. A empresa tinha 40 séries de televisão em 19 redes antes de ser vendida. Kavanaugh teve várias conquistas e ganhou muitos prêmios: Prêmio de Produtor do Ano da Variety, Prêmio de Liderança do The Hollywood Reporter, Pessoas Mais Influentes com Menos de 40 Anos no Mundo dos Negócios da Fortune, Fortune 400 da Forbes, Produtor de Bilhão de Dólares da Daily Variety, e 100 Pessoas Mais Influentes do Mundo da Vanity Fair. Proxima Media e Kavanaugh são representados por Neil Sacker da Sacker.