Hannah Stocking ได้เแสดงภาพยนตร์ของ Ryan Kavanaugh เรื่อง 'SKILL HOUSE' ร่วมกับ Bryce Hall, 50 Cent, Neal McDonough, Paige VanZant และอีกมากมาย

ลอสแองเจลิส, July 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Proxima Media ของ Ryan Kavanaugh ได้ประกาศว่าเน็ตไอดอลและนักแสดง Hannah Stocking ได้เข้าร่วมแสดงในหนังสยองขวัญเรื่องใหม่ SKILL HOUSE ภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยผู้มีชื่อเสียงบนโซเชียลมีเดียและดาว TikTok Bryce Hall ร่วมกับ Paige VanZant นักแสดงที่มีความช่ำชองในการต่อสู้แบบผสมผสานจาก UFC และยังเป็นซุปเปอร์สตาร์จาก BKFC และ AEW รวมถึงไอคอนฮิปฮอประดับโลก 50 Cent ซึ่งทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ผ่าน G-Unit Film & Television เช่นเดียวกับ Neal McDonough ซึ่งล่าสุดได้มีบทบาทสำคัญในภาพยนตร์เรื่อง Yellowstone, The Arrow, The Flash, Resident Evil, Van Helsing และอีกมากมาย



SKILL HOUSE เป็นภาคแรกในแฟรนไชส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรท R ซึ่งได้ยกระดับไปอีกขั้นนั้น มีเรื่องราวเหมือนกับ Saw ที่เจาะลึกในเรื่องของชื่อเสียงและวัฒนธรรมในโซเชียลมีเดีย SKILL HOUSE นำเสนอการพรรณนาถึง “อิทธิพล” ที่ไม่สั่นคลอนและสำรวจปรากฏการณ์ใหม่ ของ “อินฟลูเอ็นเซอร์” ทั้งในเรื่องชื่อเสียงของพวกเขา และสิ่งที่พวกเขาเต็มใจจะทำเพื่อให้ได้มาซึ่งชื่อเสียง ภาพยนตร์จากลอสแองเจลิสซึ่งกำลังถ่ายทำเป็นหลักใน "Sway House" ต้นฉบับนั้น นำเสนอโลกโซเชียลมีเดียและก้าวข้ามขีดจำกัดเมื่อ "การคลิก" และ "อิทธิพล" กลายเป็นชีวิตหรือความตายได้อย่างแท้จริง โดยจะมีศิลปินผู้สร้างสรรค์เทคนิคพิเศษผู้ชนะรางวัล Emmy อย่าง Steve Johnson (ผู้สร้างสรรค์เทคนิคพิเศษในเรื่อง GHOSTBUSTERS, BICENTENNIAL MAN, SPIDER-MAN 2) เป็นผู้นำเสนอความดิบเถื่อนเลือดกระเซ็นออกมาให้สมจริงที่สุดมากกว่าครั้งใด

Hannah Stocking เป็นผู้สร้างที่มีความสามารถหลากหลาย เป็นเน็ตไอดอล นักแสดง และพิธีกร ซึ่งประสบความสำเร็จในวงการความบันเทิงดิจิทัลอย่างรวดเร็ว และสุดท้ายก็ได้ก้าวเข้ามาอยู่ในแวดวงสื่อแบบดั้งเดิม เธอกลายเป็นหัวหอกของแบรนด์ตลกที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมักจะยกระดับด้วยการผสมผสานอารมณ์ขันเข้ากับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ และขณะนี้ได้มีผู้ติดตามมากกว่า 50 ล้านคนในแพลตฟอร์มทั้งหมดของเธอ ชื่อเสียงของ Stocking นั้นได้แก่ ภาพยนตร์อันดับ 1 ของ Tyler Perry นั่นคือ BOO 2! A MADEA HALLOWEEN และ SATANIC PANIC เธอยังได้แสดงในตอนหนึ่งของ Stories From Our Future ซึ่งเป็นซีรีส์หนังสั้นที่ผลิตร่วมกับ Black Mirror ของ Netflix และเคยปรากฏตัวในมิวสิควิดีโอ Hard 2 Face Reality ของ Poo Bear ซึ่งมี Justin Bieber ร่วมแสดง และ Electronica รวมถึง Find Me โดย Marshmello

“ผู้มีชื่อเสียงบนโซเชียลมีเดียอย่าง Bryce และ Hannah นั้นถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแนวใหม่ เช่นเดียวกับที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแนวสยองขวัญแนวใหม่รุ่นแรก ๆ ด้วยเช่นกัน เรากำลังทำลายกำแพงแห่งความคิดสร้างสรรค์และขอบเขตอาชีพ ณ ที่แห่งนี้” Josh Stolberg ผู้กำกับกล่าวอธิบาย “Hannah มีพรสวรรค์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ และดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ ทั้งในเรื่องชื่อเสียงทางอินเทอร์เน็ตและวิวัฒนาการในอุตสาหกรรมบันเทิง เรารู้สึกตื่นเต้นที่เธอจะได้เข้าร่วมเป็นนักแสดงของเรา”

โปรเจกต์นี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนและควบคุมโดย Proxima Media ซึ่งดำเนินงานและเป็นเจ้าของโดย Ryan Kavanaugh โปรดิวเซอร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งในรางวัล Emmy, Grammy, Oscar, และ Tony ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการเขียนและกำกับโดยผู้เป็นตำนานแห่งภาพยนตร์สยองขวัญ ได้แก่ Josh Stolberg ผู้เขียนร่วมของภาพยนตร์สยองขวัญเช่น SPIRAL: FROM THE BOOK OF SAW (แสดงโดย Chris Rock และ Samuel L. Jackson), JIGSAW, PIRANHA 3D, SORORITY ROW, และภาพยนตร์ SAW ภาคถัดไป (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ SAW X) Jackson จะดำเนินการผลิตร่วมกับ Kavanaugh, Alex Baskin และ Amy Kim และ Jaime Burke แห่ง Lifeboat Productions ผ่านทาง G-Unit Film & Television Daniel Herther ผู้ดูแลการผลิตและการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ที่ Proxima จะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างร่วมกับ Jason Barhydt และ Bobby Sarnevesht

นักแสดงอื่น ๆ อาทิ Leah Pipes (SORORITY ROW, The Originals), McCarrie McCausland (Army Wives, The Originals), Ivan Leung (THE TENDER BAR, All American, Grey's Anatomy), John DeLuca (Spree, American Horror Story) และ Caitlin Carmichael (MIDNIGHT IN THE SWITCHGRASS, EPIPHANY)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ SKILL HOUSE โปรดติดตาม Instagram (@skillhousemovie) Twitter (@skillhousemovie) และ TikTok (@skillhousemovie)

เกี่ยวกับ Hannah Stocking

Hannah Stocking เป็นครีเอเตอร์ นักแสดง และพิธีกรมากความสามารถหลากหลายซึ่งประสบความสำเร็จในวงการความบันเทิงดิจิทัลอย่างรวดเร็ว และสุดท้ายก็ได้ก้าวเข้ามาอยู่ในแวดวงสื่อแบบดั้งเดิม เธอกลายเป็นหัวหอกของแบรนด์ตลกที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมักจะยกระดับด้วยการผสมผสานอารมณ์ขันเข้ากับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ เธอเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากในโซเชียลมีเดีย ด้วยการมีผู้ติดตามรวมกันในทุกแพลตฟอร์มมากกว่า 50 ล้านคน อีกทั้งยังมีผู้กดติดตามกว่า 7.8 ล้านคนบนยูทูบอีกด้วย ช่อง YouTube ของเธอมีผู้ติดตามเกินหนึ่งล้านคนโดยใช้เวลาไม่ถึง 5 เดือน และมีการดูเนื้อหาสะสมรวมกันเป็นจำนวนมากถึง 2,100 ล้านครั้ง และเธอยังมีผู้ติดตามมากกว่า 26 ล้านคนบน TikTok และกว่า 22 ล้านคนบน Instagram อีกด้วย

Stocking มักจะนำพื้นฐานวิชาเคมีและชีววิทยาของเธอมาแทรกเป็นส่วนเสริมพิเศษลงในเนื้อหา Stocking ได้นำรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์นี้มาใช้ในการสร้างซีรีส์ต้นฉบับแนววิทยาศาสตร์หลาย ๆ เรื่อง และที่สะดุดตาที่สุดก็คือ การที่เธอได้ร่วมมือกับ ATTN: เพื่อสร้างชุดวิดีโอที่ให้ข้อมูลการนำเสนอแนวคิดในชีวิตประจำวัน เช่น การไดเอทแบบหักโหมและสมองของวัยรุ่น ด้วยรูปแบบที่เข้าถึงง่ายและให้ความบันเทิง

พรสวรรค์และความสามารถพิเศษของเธอเปล่งประกายอย่างมากในสื่อแบบดั้งเดิมเฉกเช่นเดียวกับทางออนไลน์ นอกจากนี้ เธอยังได้เข้าร่วม E! News ในฐานะผู้สื่อข่าวรับเชิญสำหรับการรายงานข่าวรางวัล Grammy ปี 2017 เธอได้เปิดตัวเดบิวต์บนจอยักต์ในภาพยนตร์อันดับ 1 ของ Tyler Perry นั่นคือ BOO 2! A MADEA HALLOWEEN และตามด้วยการเข้าร่วมแสดงใน SATANIC PANIC ซึ่งกำกับโดย Chelsea Stardust ในปี 2019 เธอยังได้แสดงในตอนหนึ่งของ Stories From Our Future ซึ่งเป็นซีรีส์เรื่องสั้นที่ผลิตร่วมกับ Black Mirror ของ Netflix

อาชีพของเธอมีลักษณะที่โดดเด่นจาก นิตยสาร PAPER, นิตยสาร GQ Thailand, นิตยสาร Modeliste และผลงานตีพิมพ์อื่น ๆ เพื่อให้เธอสามารถแสดงออกถึงความงามและแฟชั่นในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงานทางดิจิทัลและผู้ให้ความบันเทิง เธอได้รับการยกย่องด้วยรางวัล Pioneer Award จาก Women’s Entrepreneurship Day โดยเธอเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานทางดิจิทัลคนแรกที่ได้รับการยกย่อง

Stocking ได้รับการดูแลโดย John Shahidi และ Sam Shahidi จาก Shots Studios

เกี่ยวกับ Josh Stolberg

Josh Stolberg เป็นนักเขียน ผู้กำกับ และโปรดิวเซอร์ที่รับผิดชอบภาพยนตร์สยองขวัญยอดนิยมที่สุดในปัจจุบันหลายเรื่อง ซึ่งได้แก่ JIGSAW, PIRANHA 3D, SORORITY ROW และเรื่องล่าสุดคือ SPIRAL เขาเขียนภาพยนตร์ให้กับ Netflix, Disney, Lionsgate และอีกมากมาย ปัจจุบันเขากำลังเขียนบทให้นักแสดงหนังบู๊ Dwayne Johnson ที่ Netflix รวมถึงกำลังเขียนภาคต่อของแฟรนไชส์ Saw ยอดนิยมอยู่อีกด้วย

เกี่ยวกับ Lifeboat Productions

Amy Kim และ Jaime Burke เป็นโปรดิวเซอร์ที่ได้รับรางวัลซึ่งมาพร้อมกับประสบการณ์อันหลากหลายกว่า 20 ปี ทั้งสองได้ผลิตเนื้อหาต้นฉบับให้กับสตรีมเมอร์และสตูดิโอชั้นนำมากมาย ด้วยผลงานล่าสุดอันได้แก่ซีรีส์ Surfside Girls สำหรับ Apple+ และ Undone ของ Amazon Kim เริ่มต้นการผลิตของเธอด้วยภาพยนตร์สั้นเรื่อง WEST BANK STORY ซึ่งชนะรางวัล Academy Award และได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิตที่ Vuguru ซึ่งเป็นสตูดิโอดิจิทัลของ Michael Eisner ก่อนที่จะก่อตั้ง Lifeboat Productions ร่วมกับ Jaime Burke ในปี 2012 Burke เริ่มอาชีพด้านการผลิตภาพยนตร์ของเธอด้วยภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ เช่น THE POSSESSION OF MICHAEL KING และ ภาพยนตร์สยองขวัญคลาสสิกแนวอินดี้อย่าง THE PACT ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งที่สองกับ Josh Stolberg นักเขียนและผู้กำกับ

เกี่ยวกับ Proxima และ Ryan Kavanaugh

Ryan Kavanaugh ผู้ก่อตั้งร่วม Triller เขาเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด มีผลงานมากที่สุด และมีเกียรติมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิง ด้วยการนำโมลเดลทางการเงินอันชาญฉลาดมาใช้ในด้านการเงินของภาพยนตร์นี้เอง ทำให้เขาได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้สร้าง "Moneyball สำหรับภาพยนตร์" เขาผลิต จัดจำหน่าย และ/หรือจัดโครงสร้างทางการเงินให้กับภาพยนตร์มากกว่า 200 เรื่อง ซึ่งสร้างรายได้จากบ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกมากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ทั้งสิ้น 60 เรื่อง เขาเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลอันดับที่ 25 ผลงานต่าง ๆ ของเขาได้แก่ Fast and Furious 2-6, 300, The Social Network, Limitless, Fighter, Talladega Nights, Step Brothers และ Mamma Mia! Kavanaugh และ Proxima เป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมข้อตกลงทางการเงินให้กับ Marvel หลังจากที่ล้มละลาย ทำให้สตูดิโอและโครงสร้างทางการเงินเดินหน้าและนำไปสู่การเป็น Marvel Cinematic Universe ได้ เขาสร้างหมวดหมู่ SVOD (สตรีมมิง) กับ Netflix ซึ่งทำให้มูลค่าการตลาดของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 2 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Kavanaugh เป็นผู้ก่อตั้งร่วม Triller 1 ใน 3 แอปโซเชียลมีเดียที่เติบโตเร็วที่สุด เมื่อไม่นานมานี้เขาได้เป็นผู้นำการเข้าซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ และการเปิดตัวใหม่ของแอปโซเชียลมีเดียและเพลง

นอกจากนี้ เขายังได้สร้างบริษัทโทรทัศน์ที่ทรงอิทธิพล ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Critical Content โดยเป็นบริษัทที่ผลิตรายการยอดนิยมอย่าง Catfish ทาง MTV และ Limitless ทาง CBS ซึ่งเขาได้ขายไปโดยมีมูลค่าการขายที่ 200 ล้านเหรียญ บริษัทดังกล่าวมีละครโทรทัศน์ 40 เรื่องใน 19 เครือข่ายก่อนที่จะขายไป Kavanaugh ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลมากมาย ตั้งแต่ Producer of the Year Award ของ Variety ไปจนถึง Leadership Award ของ The Hollywood Reporter รวมถึงรางวัล 40 Under 40 Most Influential People in Business ของ Fortune ตลอดจน Fortune 400 ของ Forbes, Billion-Dollar Producer ของ Daily Variety และ the 100 Most Influential People in the World ของ Vanity Fair Proxima และ Kavanaugh เป็นตัวแทนจาก Neil Sacker