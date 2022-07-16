Hannah Stocking加入演员阵容，与Bryce Hall、 50 Cent、Neal McDonough和 Paige VanZant等人一同参演Ryan Kavanaugh的影片《SKILL HOUSE》

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美国洛杉矶, July 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ryan Kavanaugh的Proxima Media公司宣布网络名人兼演员 Hannah Stocking 已加入即将上映的恐怖片《SKILL HOUSE》的演员阵容。这部电影由社交媒体现象和TikTok明星Bryce Hall领衔主演。UFC元老和 BKFC和AEW明星Paige VanZant、全球嘻哈偶像 50 Cent（通过其G-Unit Film & Television公司制作此片）以及Neal McDonough（代表作有《黄石》、《绿箭侠》、《闪电侠》、《生化危机》、《范海辛》等许多作品）也加入此片演员阵容。



《SKILL HOUSE》是R级恐怖电影系列的第一部，像一把锯子深剖社交媒体的名望和文化现象，提供一则对待名望的坚定信念（“敲打”），揭示新晋名流（“影响者”）甘愿为此付出一切。这部洛杉矶电影主要改编自原著《Sway House》，讲述社交媒体名望的世界，并在“点击”和“敲打”真正关乎生死之局时突破各种极限。著名艾美奖获奖特效艺术家Steve Johnson（代表作有《捉鬼敢死队》、《机器管家》和《蜘蛛人2》）将为粉丝们呈现一些前所未有的最真实血腥场面。

Hannah Stocking是一位多才多艺的创作者、网络名人、演员和主持人。她在数字娱乐领域迅速崛起，并最终跨界进入传统媒体。Stocking一直以她独特的喜剧品牌为先锋，通常辅以幽默和科学内容来提升品牌。现在她在所有平台上拥有超过5000万粉丝。Stocking的作品包括Tyler Perry的第一部电影 《黑疯婆子的万圣节2》《梅迪亚万圣节》和《撒旦的恐慌》。她还出演了一集《我们未来的故事》，这是奈飞公司（Netflix）与《黑镜 》（Black Mirror）合作制作的一系列短片。Stocking 甚至主演了由 Poo Bear 指导、Justin Bieber 和 Electronica 出演的《Hard 2 Face Reality》， 以及 Marshmello 的《Find Me》。

“正如这部电影是新类型恐怖片的第一部一样，像Bryce和 Hannah这样的社交媒体名人也是一种新类型的名人。 我们在这部影片里打破了创意边界和职业边界”，Josh Stolberg导演解释。“Hannah 是有活力的人才，她的才能涉及该影片的各个方面——互联网名声和娱乐业的发展。我们很高兴她能加入我们的演员阵容。”

该影片由Proxima Media公司投资和控制，由艾美奖、格莱美奖、奥斯卡奖和托尼奖提名的超级制片人Ryan Kavanaugh拥有和运营。它由恐怖电影传奇人物Josh Stolberg负责编剧和导演。Josh Stolberg是恐怖电影的合著者，例如：《电锯惊魂9：漩涡》（由Chris Rock和Samuel L Jackson主演）、《电锯惊魂8：竖锯》、《食人鱼3D》、《姐妹联谊会惊魂》，以及《电锯惊魂》系列下一部电影（暂名为《电锯惊魂10》。Jackson 还将通过其G-Unit Film & Television与Kavanaugh、Alex Baskin和Lifeboat Productions的Amy Kim及Jaime Burke合作。Daniel Herther在Proxima负责制片和创意开发，将与Jason Barhydt和Bobby Sarnevesht共同担任该电影的执行制片人。

其他演员包括Leah Pipes（代表作有《姐妹联谊会惊魂》、《初代吸血鬼》）、McCarrie McCausland（代表作有《陆军妻子》、《初代吸血鬼》）、Ivan Leung（代表作有《温柔酒吧》、《我的美国心》、《实习医生格蕾》）、John DeLuca（代表作有《车速过快》、《美国恐怖故事》）和Caitlin Carmichael（代表作有《午夜的柳枝》、《心灵奇旅》）。

有关 SKILL HOUSE 的更多信息和所有最新信息，请关注 Instagram (@skillhousemovie)、 Twitter (@skillhousemovie)和 TikTok (@skillhousemovie)。

关于 Hannah Stocking

Hannah Stocking是一位多才多艺的创作者、演员和主持人。她在数字娱乐领域迅速崛起，并最终跨界进入传统媒体。Stocking一直以她独特的喜剧品牌为先锋，通常辅以幽默和科学内容来提升品牌。作为社交媒体的巨头，她在所有平台上拥有超过 5000 万粉丝，包括 YouTube 上的 780 万订阅者。她的YouTube渠道在不到五个月的时间内积累了 100 万订阅者，并通过一系列内容总共积累了21亿次观看量。她在 TikTok上还有超过2600万的粉丝，在 Instagram上有2200万粉丝。

Stocking经常因她化学和生物学双学位的背景而出名。之所以出名，是因为她在社交媒体内容中加入了科学元素。Stocking在制作几种基于科学的原创系列时采用了这种标志性风格。尤其是她与ATTN合作：制作了一系列内容丰富的视频，以易于理解和娱乐的方式呈现日常概念，例如快速减肥和青少年大脑。

她的才华和魅力，不论是在传统媒体上还是在网络媒体上都一样闪耀。她加入了E! News作为客座记者报道了2017年格莱美颁奖。她在Tyler Perry的第一部电影 《黑疯婆子的万圣节2》中首次亮相大银幕！并在《梅迪亚万圣节》，之后在2019年Chelsea Stardust导演的《撒旦的恐慌》中扮演角色。她还出演了一集《我们未来的故事》，这是奈飞公司（Netflix）与《黑镜 Black Mirror》合作制作的一系列短片。

她的职业生涯为她赢得了《PAPER Magazine》、《GQ Thailand》、《Modeliste Magazine》和其他出版物对她的杰出特写，作为数字创作者和艺人，她能以美丽和时尚完美的诠释她自己。她荣获了“女性创业日先锋奖”，成为第一位获得此殊荣的数字创作者。

Stocking由Shots Studios的John Shahidi和Sam Shahidi管理。

关于 Josh Stolberg

Josh Stolberg是一位作家、导演和制片人，执导了当今一些最受欢迎的恐怖电影，包括《电锯惊魂8：竖锯》、《食人鱼3D》、《姐妹联谊会惊魂》以及最近的《电锯惊魂9：漩涡》。他曾为奈飞公司、迪士尼、狮门影视等公司撰写电影剧本。他目前正在奈飞公司（Netflix）创作一部由Dwayne Johnson领衔主演的动作片，以及热门《电锯惊魂》系列的下一部。

关于 Lifeboat Productions

Amy Kim和Jaime Burke均是屡获殊荣的制片人，拥有20多年的丰富经验。他们为所有领先的流媒体和工作室制作了最新的原创内容，包括即将在Apple+和亚马逊的《Undone》中播出的《Surfside Girls》。Kim从获得奥斯卡奖的短片《西岸故事》开始了他的制作之路，他在2012年与Jaime Burke成立Lifeboat Productions之前曾担任Michael Eisner的数字工作室Vuguru的制作总监。Burke的电影制作生涯始于《引魔附身》和非主流恐怖经典电影《死亡约定》。这是Kim和Burke与作家兼导演的Josh Stolberg的第二次合作。

关于Proxima 和Ryan Kavanaugh

Ryan Kavanaugh是Proxima Media的创始人和Triller的控股股东，他是娱乐行业历史上最杰出、最多产且最负盛名的高管之一。Kavanaugh在电影融资中运用智能模式，被称作“电影点金石”的缔造者。他为200多部电影制定、分发和/或实现融资结构化，在全球范围内实现超过200亿美元的票房收入，并获得60项奥斯卡提名。他是有史以来第25位高产电影制片人。他的作品包括《速度与激情》（系列2-6）、《300壯士：斯巴達的逆襲》、《社交网络》、《永无止境》、《斗士》、《塔拉德加之夜》、《非亲兄弟》和《妈妈咪呀！》Kavanaugh和Proxima率先为破产后的漫威公司达成了一项创新型金融交易，帮助该公司与金融结构成立漫威电影宇宙（Marvel Cinematic Universe）。他与奈飞公司（Netflix）共同创建了SVOD（流媒体）类别，将该公司的市值从2美元提升到100亿美元。Kavanaugh是Triller的联合创始人，而Triller则是三个发展最快的社交媒体应用之一。他最近领导了这家社交媒体和音乐应用的收购、合并和重新发布。

他还创建了一家现名为Critical Content的大型电视公司，制作在MTV播出的Catfish和在CBS播出的《永无止境》等类似的热门节目，这些节目的售价达2亿美元。该公司在售出前拥有40部电视剧，覆盖19个网络。Kavanaugh获得了多项成就和奖项，从《综艺》（Variety）评选的“年度最佳制片人奖”到“好莱坞记者领袖奖”，从《财富》“40位40岁以下最具商业影响力人物”到福布斯“财富400强”，还有《每日综艺》（Daily Variety）评选的“亿万美元制片人”和《名利场》（Vanity Fair）评选的“世界最具影响力100人”。Neil Sacker担任Proxima和Kavanaugh的代表。