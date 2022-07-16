漢娜·斯托金與佈萊斯·霍爾、50 Cent、尼爾·麥克唐納、佩奇·范讚特等人加入瑞恩·卡瓦勞格影片《SKILL HOUSE》之演員團隊

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洛杉磯, July 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 瑞恩·卡瓦勞格的Proxima Media宣佈，網絡明星及演員漢娜·斯托金已加入即將開拍的恐怖片《SKILL HOUSE》的演員團隊。這部電影群星薈萃，匯聚了社交網絡紅人及抖音明星佈萊斯·霍爾、UFC名將、BKFC及AEW明星佩奇·范讚特、全球說唱達人50 Cent（同時亦透過其G-Unit Film & Television擔任製片人）以及最近於《黃石》、《綠箭》、《閃電俠》、《生化危機》、《凡赫辛》中擔任主角的尼爾·麥克唐納等人。



《SKILL HOUSE》為R級以上恐怖片系列的第一部，是一部剖析社交媒體名人現象與文化的令人一見傾心的影片，《SKILL HOUSE》對「影響力」進行了果敢的描繪，並探索了「影響者」的新現象、其名氣以及為獲得名氣願意採取的行動。這部以洛杉磯為背景的電影主要在原「搖擺屋」中拍攝，其着眼於社交媒體世界，並在「點擊量」和「影響力」成為生死存亡的關鍵時突破極限，艾美獎獲獎特效藝術家史蒂夫·約翰遜（《捉鬼敢死隊》、《機器管家》、《蜘蛛俠2》）將提供影迷們所見過的最逼真的內臟和刺傷特效。

漢娜·斯托金是一位多才多藝的創作者、網絡明星、演員和主持人，其在數位娛樂領域迅速走紅，並最終跨界進入傳統媒體，其具有獨特的喜劇個性，再加上幽默和科學的內容更是如虎添翼，如今在其所有平台上擁有超過5000萬粉絲。斯托金參演的電影包括泰勒·派瑞的首部電影《黑瘋婆子的萬聖節2》。她還主演了一集《我們今後的故事》（這是與網飛的《黑鏡》合作製作的系列短片），甚至出現在小熊賈斯汀·比伯的《很難面對現實》、Electronica以及棉花糖的《Find Me》等音樂短片中。

「正如這部電影是一種新的恐怖片的第一部，像布萊斯和漢娜這樣的社交媒體名人也是一種新的名人類型。我們打破了創作界限和職業界限」，導演喬希·斯托爾伯格解釋道。「漢娜才華橫溢，涵蓋了該項目所涉及的一切—網絡名人和娛樂圈的演變。我們很高興她能加入我們的演員團隊」。

該項目由Proxima Media提供資金和控制，由艾美獎、格萊美獎、奧斯卡獎和托尼獎提名的傑出製片人瑞安·卡瓦諾擁有並運營，由恐怖片傳奇人物喬希·斯托爾伯格擔任編劇和導演，其是《電鋸驚魂9：漩渦》（克里斯·洛克和塞繆爾·L·傑克遜主演）、《豎鋸》、《食人魚3D》、《姐妹聯誼會驚魂》及下一部《電鋸驚魂》系列電影（暫定為《電鋸驚魂X》）等恐怖片的聯合編劇。傑克遜還將透過其G-Unit Film & Television與卡瓦諾、亞歷克斯·巴斯金以及Lifeboat Productions的艾米·金和詹姆·伯克共同參與製作。丹尼爾·赫瑟負責Proxima的製作與創意開發，其將與傑森·巴海德和鮑比·薩內維什一起擔任執行製片人。

其他演員還包括莉亞·皮普斯（《姐妹聯誼會驚魂》、《初代吸血鬼》）、麥卡莉·麥考斯蘭（《軍嫂》、《初代吸血鬼》）、伊萬·梁（《溫柔酒吧》、《未來全明星》、《實習醫生格蕾》）、約翰·德盧卡（《車速過快》、《美國恐怖故事》）和凱特琳·卡邁克爾（《午夜的柳枝》、《悟》）。

有關《SKILL HOUSE》的更多資料和所有最新資訊，請關注 Instagram (@skillhousemovie)、 Twitter (@skillhousemovie)及 抖音 (@skillhousemovie)。

關於漢娜·斯托金

漢娜·斯托金是一位多才多藝的創作者、女演員和主持人，其在數位娛樂領域迅速走紅，並最終跨界進入傳統媒體，其具有獨特的喜劇個性，再加上幽默和科學的內容更是如虎添翼。作為一名社交媒體紅人，她在所有平台上擁有超過5,000萬關注者，包括YouTube上的780萬訂閱者。其YouTube頻道在不到五個月內積累了100萬訂閱者，憑藉一系列內容積累了21億日常瀏覽量。其在抖音及Instagram上亦分別積累了超過2,600萬及2,200萬關注者。

斯托金經常脫離其化學與生物雙專業背景，在其內容中插入額外的元素。斯托金在製作多個基於科學的原創系列時均採用此招牌式風格。最值得注意的，是她與ATTN合作製作了一系列資訊豐富的短片，以一種易於理解和娛樂的方式展示了等日常概念，如速成節食和青少年大腦等。

她的才華與魅力在傳統媒體中如在網上一樣閃耀。她作為嘉賓記者加入《E! News 》報道2017年格萊美獎有關情況。她在泰勒·派瑞的處女作《黑瘋婆子的萬聖節2》中首次亮相大熒屏，隨後於2019年參演了切爾西·星塵導演的《撒旦的恐慌》。她還主演了一集《我們今後的故事》，這是與網飛的《黑鏡》合作製作的系列短片。

作為一名數位創作者和藝人，職業生涯為她贏得了《PAPER》雜誌、《GQ Thailand》、《Modeliste》雜誌和其他出版物的專訪，因為她能夠透過美麗與時尚來表達自己。她被授予女性創業日的先鋒獎，成為首位獲得這一殊榮的數位創作者。

斯托金的經紀人為Shots Studios的約翰·沙希迪和薩姆·沙希迪。

關於喬希·斯托爾伯格

喬希·斯托爾伯格是一名編劇、導演和製片人，創作了多部當今最受歡迎的恐怖片，包括《豎鋸》、《食人魚3D》、《姐妹聯誼會驚魂》和最近上映的《電鋸驚魂9：漩渦》。其亦擔任網飛、迪士尼、獅門等公司的電影編劇。其目前正在為網飛創作一部道恩·強森的動作片，以及廣受歡迎的《電鋸驚魂》系列新片。

關於Lifeboat Productions

艾米·金和詹姆·伯克均為獲獎製片人，擁有逾20年的豐富經驗。他們用其最新作品為所有領先的流媒體及電影公司製作了原創內容，包括Apple+即將上映的電視劇《衝浪女孩》和亞馬遜的《抹去重來》。金的創作生涯始於奧斯卡獲獎短片《西岸故事》，在2012年與海梅·伯克組建Lifeboat Productions之前，其曾擔任邁克爾·艾斯納數位工作室Vuguru的製作總監。伯克的電影製作生涯始於《引魔附身》及獨立恐怖片《默契》。這是其與編劇╱導演喬希·斯托爾伯格的第二次合作。

關於Proxima及瑞恩·卡瓦勞格

瑞恩·卡瓦勞格為Proxima Media創始人、Triller控股股東，是娛樂圈歷史上最有成就、最多產、最受尊敬的高管之一。他使用一種智能的電影金融模式，成為「電影金錢球」的首創者。其製作、發行及╱或組織融資的電影超過200部，創造逾200億美元的全球票房收入，並榮獲60項奧斯卡獎提名。他是有史以來第25位票房最高的電影製片人。其作品包括《速度與激情2-6》、《300勇士》《社交網絡》、《永無止境》、《鬥士》、《塔拉德加之夜》、《非親兄弟》及《媽媽咪呀》！卡瓦勞格與Proxima為破產後的漫威開創了一項創新的金融交易，造就了後來成為漫威電影宇宙的電影公司與金融架構。他與網飛建立了SVOD（流媒體）類別，將該公司的市值從20億美元提高至100億美元。卡瓦勞格是增長最快的三大社交媒體應用程式之一Triller的聯合創始人。其最近主導了該社交媒體與音樂應用程式的收購、合併以及重新上市。

其亦創建了一家超強的電視公司（現稱為Critical Content），製作出多個熱播劇目，如在MTV播映的《鯰魚》和在CBS播映《永無止境》等，該公司以2億美元的價格售出。在出售之前，該公司在19個網絡上有40部電視劇。卡瓦勞格獲得多項成就及獎項，從《Variety》雜誌「年度製片人獎」到《好萊塢報道》的「領導獎」，從《財富》雜誌「40位40歲以下最具影響力的商界人物」到《福布斯》雜誌的「美國富豪400富豪榜」、《每日綜藝》的「十億美元製片人」和《名利場》雜誌的「全球最具影響力人物100強」，不一而足。Proxima與卡瓦勞格的代表律師為尼爾·薩克爾。