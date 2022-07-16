頂尖律所 ROSEN LAW FIRM 鼓勵蒙受損失的 IonQ, Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期 8 月 1 日前聘請律師 – IONQ

紐約, July 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 原因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2021 年 3 月 30 日至 2022 年 5 月 2 日期間（含上述兩個日期，簡稱「集體訴訟期」）購買了 IonQ, Inc.（紐約證券交易所代碼：IONQ）證券的人士，注意 2022 年 8 月 1 日這一重要的首席原告截止日期。



這意味著什麼：如果您在集體訴訟期間購買了 IonQ 證券，您可能有權透過勝訴分成約定獲得賠償，無需支付任何自付費用或花銷。

接下來該如何做：如欲加入 IonQ 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=6703 或撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解有關集體訴訟的資訊。律所已提起集體訴訟。如果您希望擔任首席原告，則須在 2022 年 8 月 1 日前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇有資質且在擔任領導職務方面有成功實績的律師。通常，發佈通知的律所並無類似的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。諸多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟，而只是充當調解人，把客戶推薦給真正提起訴訟的律所或與律所合作。請務必明智選擇法律顧問。Rosen Law Firm 在全球範圍內為投資者提供代理服務，專注於證券集體訴訟和股東派生訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起了迄今為止規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟和解數量，於 2017 年被 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都位列該榜單的前四，且為投資者追回了數億美元的資金。該律所僅在 2019 年便為投資者追回了超過 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs’ Bar)。律所的眾多律師都得到了 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：本訴訟認為，被告在整個集體訴訟期間做出了虛假和/或誤導性陳述，和/或未能披露：(1) IonQ 尚未開發出 32 量子位元的量子電腦； (2) IonQ 的 11 量子位元的量子電腦錯誤率很高，使其毫無用處； (3) IonQ 的量子電腦不夠可靠，因此儘管可以透過主要雲提供商獲得，但無法訪問； (4) IonQ 的很大一部分收入來自與關聯方的不正當往返交易； (5) 由於上述原因，被告關於 IonQ 的業務、營運和前景的正面陳述具有重大誤導性和/或缺乏合理依據。訴訟稱，當市場瞭解真實資訊後，投資者便蒙受了損失。

如欲加入 IonQ 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=6703 或撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解有關集體訴訟的資訊。

上述訴訟的集體尚未獲得認證。在獲得認證前，除非您聘請一位律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能獲得的賠償中能夠享有的分成份額並非取決於其是否擔任首席原告。

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