Fingerprint Cards AB (publ): Delårsrapport januari-juni 2022

Covid-19-relaterade restriktioner i Kina hade en betydande negativ inverkan på Fingerprints försäljning, samtidigt som bruttomarginalen stärktes med anledning av ökad försäljning inom PC och Access.

Mot bakgrund av det osäkra marknadsläget drar Fingerprints tillbaka de tidigare offentliggjorda prognoserna avseende omsättning och EBITDA-marginal (se vidare sidan 8).

Kostnadsanpassningar genomförs för att möta nedgången på den kinesiska mobilmarknaden.

Fingerprints erhöll sin första design win avseende FPC 1632, bolagets optiska under-displaysensor. Inträdet i under-displaysegmentet innebär en betydande expansion av vår adresserbara marknad inom Mobile.



Andra kvartalet 2022

Intäkterna uppgick till 228,1 Mkr (290,2)

Bruttomarginalen uppgick till 31,1 % (27,7)

EBITDA uppgick till 6,5 Mkr (9,4)

Rörelseresultatet uppgick till -12,2 Mkr (-24,0)

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 kr (-0,08)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28,3 Mkr (50,3)

Januari-juni 2022

Intäkterna uppgick till 528,3 Mkr (644,9)

Bruttomarginalen uppgick till 25,0 % (28,3)

EBITDA uppgick till –3,6 Mkr (26,7)

Rörelseresultatet uppgick till -43,9 Mkr (-22,3)

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,12 kr (-0,06)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -118,6 Mkr (86,6)

Kommentar från vd

Omfattande covid-19-relaterade restriktioner gällde i Kina under större delen av det andra kvartalet, vilket har haft en betydande negativ inverkan på Fingerprints försäljning gentemot mobilsegmentet i Kina. Omsättningen i det andra kvartalet minskade med 21 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år (33 procents minskning i konstant valuta), och 24 procent i relation till det första kvartalet 2022 (minskning med 28 procent i konstant valuta). Bruttomarginalen uppgick till 31,1 procent, jämfört med 27,7 procent motsvarande period förra året. Ökningen beror främst på att PC- och Access-områdenas andel av omsättningen växer i betydande omfattning.

Nedstängningarna i Kina har lett till kraftigt minskad försäljning av smartphones i landet, vilket har gjort att mobiltillverkarna har dragit ner sina beställningar av fingeravtryckssensorer till ett minimum, samtidigt som de har reducerat sina lager. Enligt China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) minskade leveranserna av mobiltelefoner i Kina under de första fem månaderna i år med hela 27 procent jämfört med motsvarande period 2021. Om vi tittar på helåret 2022, så förväntar sig Gartner att mobiltelefonleveranserna i Kina minskar med omkring 18 procent.

Mot bakgrund av nedstängningarna i Kina, vidtar vi ett antal åtgärder för att anpassa våra kostnader. Detta kommer dessvärre även att innebära personalneddragningar inom vissa områden. Vi minskar personalstyrkan globalt med cirka 10 procent, samtidigt som vi skjuter vissa projekt på framtiden och reducerar våra övriga kostnader. Samtliga våra tillväxtorienterade projekt fortlöper dock enligt plan. Sammantaget kommer dessa åtgärder att minska våra rörelsekostnader med cirka 80 Mkr, motsvarande cirka 20 procent av kostnadsmassan, på löpande årsbasis, med full effekt från och med det fjärde kvartalet 2022. Dessa kostnadsanpassningar är nödvändiga för att möta nedgången på den kinesiska mobilmarknaden.

Samtidigt är Fingerprints långsiktiga mål oförändrade och vi fortsätter att fokusera på att genomföra vår strategi. Vi har under året ökat vår marknadsandel inom kapacitiva fingeravtryckssensorer för mobiler, samtidigt som vi nu också tar en position på marknaden för optiska under-displaysensorer. Den 30 juni kunde vi meddela att vi erhållit en design win avseende FPC 1632, vår optiska under-displaylösning, från en ledande asiatisk mobiltillverkare. Vi räknar med att påbörja leveranser inom ramen för detta projekt under det fjärde kvartalet i år. Detta innebär att vi nu går in i ett helt nytt marknadssegment, vilket öppnar upp attraktiva tillväxtmöjligheter. Om vi tittar på marknaden för fingeravtryckssensorer i mobiltelefoner, så står kapacitiva sensorer för ungefär två tredjedelar av volymen, medan under-displaysensorer har cirka en tredjedel. Det genomsnittliga försäljningspriset (ASP) för under-display är högre, så från ett värdeperspektiv är dessa två marknader mer jämförbara i storlek. Vårt inträde i under-displaysegmentet innebär alltså en betydande expansion av vår adresserbara marknad. Fingerprints mål är att ta en avsevärd andel av under-displaymarknaden, och vi förväntar oss att FPC 1632 kommer att generera ett betydelsefullt bidrag till våra intäkter nästa år. Samtidigt ska vi även fortsatt vara världsledande inom kapacitiva sensorer.

Vi stärker alltså vår position inom Mobile, samtidigt som vi nu också breddar våra intäkter till områden utanför mobilbranschen i en allt snabbare takt. Vår omsättning inom applikationsområden utanför mobiltelefonin har legat kring 10 procent de senaste två åren. Under den första halvan av detta år såg vi dock en betydande ökning, och vi förväntar oss att denna andel kommer att fortsätta öka snabbt under detta och nästa år. Detta kommer att driva tillväxt samtidigt som vår risknivå minskar när vi får fler ben att stå på. Vår verksamhet inom Payments bidrar positivt, men Access- och PC-områdena står för den absoluta merparten av den förväntade tillväxten utanför mobilbranschen nästa år. Fyra av världens sex största PC-tillverkare använder redan vår biometriska teknologi i sina produkter, och andelen datorer som utrustas med fingeravtryckssensor ökar nu stadigt. Under kvartalet lanserades ytterligare två laptopmodeller med Fingerprints teknologi av en taiwanesisk tillverkare. Vi kommer även inom kort att kunna tillkännage den första datorn som är utrustad med Fingerprints biometriska Match-on-Chip-lösning, vilken tidigare i år adderades till Microsofts lista över godkända leverantörer (AVL) för Windows Hello Enhanced Sign-in Security. Detta godkännande innebär att vi nu effektivt kan adressera hela PC-marknaden, såväl företagsdatorer som datorer för privat bruk. Match-on-Chip-lösningar för företagsdatorer har ett högre genomsnittligt försäljningspris (ASP) och står för närvarande för ungefär hälften av vår adresserbara marknad inom PC-segmentet.

Vår aktivitetsnivå inom Payments var fortsatt hög under kvartalet. Potentialen inom detta område är mycket stor, även om biometriska betalkort ännu står för en blygsam andel av vår försäljning. Vi offentliggjorde under perioden att vår teknologi används i samband med två kommersiella lanseringar av biometriska betalkort i Marocko. Detta innebär att Fingerprints T-Shape-sensormodul för betalningar nu används i åtta kommersiella lanseringar av biometriska betalkort på olika platser i världen. Vi fortsätter att driva utvecklingen framåt tillsammans med flera av världens ledande aktörer inom betalkort. Som tidigare meddelats har samtliga av de tre största leverantörerna i världen av säkra chip till betalkort – Infineon, NXP och STMicroelectronics – valt Fingerprint Cards teknologi för sina referensdesigns. Under kvartalet kunde vi berätta om samarbeten med flera andra aktörer i värdekedjan – Feitian, BCC, MoriX Co., LTD, Transcorp och Mswipe – med syftet att utveckla avancerade lösningar för biometriska betalkort. Vi står ännu bara i början av utvecklingen, och vi kommer att fortsätta stärka vår världsledande position på denna framväxande massmarknad för biometriska lösningar.

Den inbromsning på mobilmarknaden som vi såg i Kina under det andra kvartalet var mycket kraftig, och har påverkat såväl mobiltillverkare som deras komponentleverantörer negativt, men vi bedömer att effekten är temporär och att situationen gradvis kommer att normaliseras. Vår strategi ligger fast, och vi fokuserar på att stärka vår position, både på mobilmarknaden och inom de nya snabbväxande segment som bidrog till att lyfta vår bruttomarginal i det andra kvartalet. Fingerprints intäktsströmmar kommer att fortsätta diversifieras i hög takt under återstoden av detta år och under 2023.

Christian Fredrikson, vd och koncernchef

Om Fingerprints

