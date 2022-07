English Dutch French

Solvay annonce des résultats records pour le deuxième trimestre 2022, bien au-delà des attentes

La société a l'intention de revoir à la hausse ses prévisions pour l'année 2022 lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre.

Bruxelles, le 18 juillet 2022 - 7h30 CET

Sur la base des chiffres préliminaires non audités, Solvay annonce qu'il prévoit de réaliser un chiffre d'affaires net entre €3,4 et 3,5 milliards et un EBITDA sous-jacent entre €855 et €865 millions au deuxième trimestre 2022.

La performance du trimestre a été portée à la fois par les volumes et les prix, ce qui a permis de surmonter l'inflation des coûts variables. Les trois segments (Materials, Solutions et Chemicals) ont contribué à ce résultat.

Suite aux résultats plus solides que prévu, Solvay prévoit d'augmenter ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2022 le 28 juillet prochain, lorsqu'elle publiera ses résultats complets du deuxième trimestre. L'augmentation des prévisions pour l'ensemble de l'année reflètera une combinaison de la confiance dans la dynamique commerciale à court terme et des risques potentiels associés à l'environnement macroéconomique incertain.





Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.